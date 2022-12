Die PS5 ist wieder verfügbar – jetzt bei Amazon im „God of War Ragnarök“ Bundle

Nur für Prime-Mitglieder

Die PS5 ist jetzt im Bundle mit „God of War Ragnarök" erhältlich.

Die PS5 ist jetzt wieder bei Amazon erhältlich. Schlagen Sie schnell zu und holen Sie sich die PlayStation 5 im Bundle mit „God of War Ragnarök“.

Bei Amazon gibt es aktuell die PlayStation 5 im Bundle mit Voucher für das brandneue „God of War Ragnarök“ für 619,99 €. Dieses Angebot gibt es exklusiv für Prime-Mitglieder. Schlagen Sie schnell zu, ehe die PS5 wieder ausverkauft ist. Die Konsole wird allerdings erst im Januar ausgeliefert, daher werden Sie etwas geduldig sein müssen.

PS5-Angebot nur für Prime-Mitglieder Um dieses PS5-Bundle bei Amazon kaufen zu können, müssen Sie Prime-Mitglied sein. Schließen Sie hier eine Probe-Mitgliedschaft ab: Jetzt Prime-Mitglied werden.

PS5 im „God of War Ragnarök“-Bundle: Die wichtigsten Infos

Das Bundle beinhaltet neben der PlayStation 5 einen DualSense-Controller sowie einen Gutschein für die Vollversion von „God of War Ragnarök“. Nach dem Sie den Gutschein-Code eingelöst haben, können Sie das Spiel downloaden.

Das weitere Zubehör: Standfuß, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel.

Laut der Produktseite erhalten Sie das Bundle bis spätestens 31. Januar 2023. Sobald Amazon die Bestellung versendet hat, werden Sie benachrichtigt.

Die Nachfrage nach der Konsole ist ungebrochen. Dies hat unter anderem mit dem weltweiten Chipmangel zu tun. Sony verkaufte von der PlayStation 5 bislang bei weitem nicht so viele Modelle wie erwartet. Die PS5 ist recht schnell ausverkauft, seien Sie also schnell. Sollte die Konsole nicht mehr verfügbar, bleiben Sie am Ball und aktualisieren Sie regelmäßig die Angebotsseite bei Amazon. Zudem kann Amazon jederzeit weitere Bundles verkaufen. Hier die Liste mit möglichen PlayStation-Angeboten: