Bis zu 50 % sparen: Cellulite-Massagegeräte im Angebot

Von: Julia Schuster

Massagen regen die Durchblutung an und mildern so Cellulite. Besonders hilfreich sind dafür spezielle Massagegeräte. © Amazon & eBay Produktbilder, Canva

Cellulite-Behandlungen sind oft sehr teuer. Wir stellen Ihnen einige preiswerte Massagegeräte zur Selbstanwendung vor. Ein besonders hilfreiches Produkt gibt es aktuell bei eBay zum Hammerpreis.

Straffe Haut zählt für viele Frauen neben einer schlanken Figur zu den wichtigsten Schönheitsidealen. Umso ärgerlicher ist es, wenn sich an Beinen und Po unschöne Dellen bilden. Behandlungen mit Ultraschall oder Laser, Vakuumtherapien oder Fettabsaugung versprechen kurzfristig Erfolg. Da sie allerdings sehr teuer sind und das Hautbild nur für eine begrenzte Zeit verbessern, eignen sie sich nicht für jede Frau. Es gibt allerdings einige Tipps, was Sie selbst gegen Cellulite tun können.

Eine wirksame Methode sind beispielsweise Massagen an Bauch, Beinen und Po. Diese regen die Durchblutung sowie den Lymphfluss an. Durch den stimulierten Blutfluss steigt auch die Kollagenproduktion. Die körpereigenen Proteine sorgen für ein straffes Bindegewebe. Für sichtbare Ergebnisse gibt es verschiedene Massagegeräte auf dem Markt. Wir haben einige Produkte für Sie gesammelt, mit denen Sie kostengünstig und bequem zu Hause Ihre Problemzonen massieren können.

4-in-1 Elektrisches Anti-Cellulite-Massagegerät

4 in 1 Elektrisches Anti-Cellulite-Massagegerät © eBay Produktbild

Mit dem Multifunktions-Körpermassagegerät können Sie Arme, Bauch, Beine und Gesäß massieren. Dank der tragbaren Größe genießen Sie die angenehmen Massagen nicht nur zu Hause, sondern auch auf Reisen. Ausgestattet ist das Gerät mit vier austauschbaren Köpfen. Zwei davon eignen sich für die Cellulite-Behandlung, die anderen beiden werden zur Tiefenmassage und Linderung von Beinschmerzen verwendet. Bei eBay gibt es das Massagegerät aktuell 40 Prozent günstiger für 23,99 Euro statt 39,99 Euro.

Noch mehr sparen! Bis zum 19. Juli 2023 können Sie mit dem Aktionscode NEWHOME39 bei eBay weitere 10 Prozent auf das Massagegerät sparen.

Anti Cellulite Massagegerät

Anti Cellulite Massageroller aus Holz © tuuli

Massagen an Bauch, Beinen und Po können helfen, die Haut zu glätten. Sie regen sowohl die Durchblutung als auch den Lymphfluss an. Das Anti Cellulite Massagegerät von tuuli hilft Ihnen dabei, die unschöne Orangenhaut zu entfernen. Bei Amazon gibt es den Massageroller für 20,90 Euro.

Schröpfgläser zur Unterdruck-Massage

Schröpfgläser zur Reduzierung von Cellulite © Funxim

Die Anwendung von Schröpfgläsern hilft im Kampf gegen Cellulite. Massieren Sie etwas Massageöl auf die betroffenen Hautstellen. Setzen Sie anschließend das Schröpfglas auf und drücken Sie den Silikonkopf. Nun können Sie das Glas langsam hin und her schieben. Durch den Unterdruck werden die Durchblutung und der Lymphfluss angeregt. Bei Amazon gibt es die Schröpfgläser für 20,99 Euro.

Das können Sie gegen Cellulite tun

Das Wichtigste im Kampf gegen die Orangenhaut sind eine gesunde Ernährung und Bewegung. Ideal eignen sich Krafttraining sowie Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren und Schwimmen. In Kombination mit einer Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten erzielen Sie einen Gewichtsverlust. Somit werden die Fettzellen in der Unterhaut kleiner und drücken sich weniger durch das Bindegewebe. Die Haut sieht also glatter aus.

Massagen mit speziellen Massagegeräten zur Cellulite-Behandlung wirken unterstützend zu Sport und Ernährung. Auch Unterdruck-Massagen mit Schröpfgläsern eignen sich toll zur Bekämpfung von Orangenhaut.

Zur Anregung der Blutzirkulation kommen auch Wechselduschen infrage. Duschen Sie sich mit warmem Wasser erst die Füße und Beine, dann die Hände und Arme und zum Schluss den Rumpf ab. Anschließend stellen Sie das Wasser auf die kälteste, für Sie erträgliche, Stufe und wiederholen das Prozedere. Wechseln Sie die Wassertemperatur drei bis fünf Mal.