Preissturz um 76 % – Sicherheits-Handsäge von Fiskars mit Leichtlauf-Sägeblatt

Von: Nina Dudek

Teilen

Fiskars Astsäge SW73 Xtract für nur 12,99 € statt 54,68 € © Fiskars

Der perfekte Deal für alle Gartenbesitzer im Spätherbst! eBay hat die besonders sichere Fiskars Astsäge SW73 Xtract gerade günstig wie nie im Angebot – für nur 12,99 € statt 54,68 €.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

So langsam verlieren Sträucher und Bäume auch die letzten Blätter und Gartenbesitzer sehen jetzt, dass die Wuchsform der ein oder anderen Pflanze über die Sommersaison aus dem Ruder läuft. Die ideale Zeit für einen Herbstschnitt an einigen Obstgehölzen, oder um mit der Handsäge kleinere Korrekturschnitte vorzunehmen. Dafür eignet sich die grob gezahnte Astsäge von des Markenherstellers Fiskas ideal, denn mit wenig Kraft schafft ihr auch armdicke Äste und Zweige kinderleicht.

Bei eBay haben wir die Fiskars Astsäge SW73 Xtract gerade mit sagenhaften 76 % Rabatt für nur 12,99 Euro statt 54,68 Euro entdeckt. Für größere Schnittarbeiten lohnt sich allerdings die Anschaffung einer Akku-Astsäge, die langfristig kräfteschonender für ihren Benutzer ist.

Fiskars Astsäge bei eBay bestellen

Kräfteschonend & sicher sägen mit der Fiskars Astsäge SW73 Xtract

Die stark gezahnte Handsäge eignet sich besonders zum Sägen von frischem Holz, dabei arbeitet die Spezialzahnung auf Zug – das spart enorm Kraft und benötigt keine großen Vorkenntnisse bei der Anwendung.

Gerade wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten, ist diese Säge ein idealer Begleiter im Garten, denn der Griff verfügt über eine komfortable, rutschfeste Oberfläche und trägt so wesentlich zum sicheren Halt des Werkzeugs bei. Zusätzlich verhindert das speziell geformte Ende dieser Fiskars Säge ein Abrutschen der Finger während der Arbeit.

Ist das Sägeblatt nicht in Gebrauch, lässt es sich für eine sichere Aufbewahrung sowie den Transport in den Griff einziehen.