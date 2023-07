Schwangerschaftstests – alles, was werdende Mütter wissen sollten

Von: Melanie Staudacher

Mit einem Schwangerschaftstest wissen Sie schon früh Bescheid, ob Sie schwanger sind oder nicht. © Canva

Mit einem Schwangerschaftstest finden Sie schon sehr früh heraus, ob Sie schwanger sind. Wenn ja, ist die Ernährung in der Schwangerschaft wichtig. Hier gibt‘s die besten Tipps.

Endlich schwanger oder zum Glück nicht? Mithilfe eines Schwangerschaftstests können Sie schon früh herausfinden, ob Sie Nachwuchs erwarten. Doch welcher Schwangerschaftstest ist der beste, der teure oder der günstige? Und ab wann können Sie den Schwangerschaftstest machen?

Hier finden Sie die wichtigsten Antworten und Empfehlungen rund um Schwangerschaftstests. Außerdem Wissenswertes zur richtigen Ernährung während der Schwangerschaft.

Inhaltsverzeichnis

Ab wann kann man einen Schwangerschaftstest machen?

Einen regulären Schwangerschaftstest können Sie in der Regel etwa eine Woche nach dem Ausbleiben der erwarteten Menstruation machen. Es gibt spezielle Frühschwangerschaftstests, die besonders sensibel sind und teilweise schon einen Tag vor der erwarteten Periode eine Schwangerschaft nachweisen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Empfindlichkeit der Tests variieren kann. Sind Sie sich unsicher, ob Ihr Testergebnis korrekt ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Schwangerschaftstest?

Einen Schwangerschaftstest können Sie zu jeder Tageszeit anwenden. Grundsätzlich empfehlen die Hersteller der Tests sowie Fachärzte, den Test mit dem Morgenurin durchzuführen. In dieser Zeit weist der Urin eine höhere Konzentration von hCG auf, da er sich in der Nacht in der Blase ansammelt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis korrekt ist.

Was ist hCG? hCG steht für humanes Choriongonadotropin. Es ist ein Hormon, das während der Schwangerschaft im Körper produziert wird. Der Nachweis von hCG im Körper bedeutet, dass eine Eizelle erfolgreich befruchtet wurde – und ist somit ein Zeichen für eine Schwangerschaft. Der hCG-Spiegel steigt normalerweise während der ersten Wochen der Schwangerschaft an und erreicht in der Regel um den Zeitpunkt der erwarteten Menstruation herum einen ausreichend hohen Wert, um von Schwangerschaftstests nachgewiesen zu werden.

Die besten Schwangerschaftstests

Femibion ist eine der bekanntesten und begehrtesten Marken für Schwangerschaftstests. Bei Shop Apotheke gibt es das Vorteilspack im Angebot. © Shop Apotheke/Canva

Sichere Schwangerschaftstests – Ist teurer immer besser?

Viele Menschen kaufen lieber einen teureren Schwangerschaftstest, weil Sie glauben, ein höherer Preis würde eine bessere Qualität bedeuten – und somit auch mehr Sicherheit bei der Frage: schwanger oder nicht? Doch ist teurer immer besser?

Die Sicherheit und Genauigkeit eines Schwangerschaftstests hängt nicht unbedingt vom Preis ab. Sowohl günstigere als auch teure Tests können zuverlässige Ergebnisse liefern. Die meisten Schwangerschaftstests, die in Apotheken oder Drogerien erhältlich sind, nutzen ähnliche Methoden, um das Vorhandensein des Schwangerschaftshormons hCG im Urin nachzuweisen.

Um sichere Ergebnisse zu erhalten, ist es immer wichtig, die Anweisungen sorgfältig zu befolgen und den Schwangerschaftstest zur richtigen Zeit durchzuführen. Sind Sie sich unsicher, welchen Schwangerschaftstest Sie kaufen sollen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin beraten.

Schwanger trotz Periode – kann das sein? Zu Beginn der Schwangerschaft kann es häufig zu Blutungen kommen. Diese Blutungen können den Eindruck erwecken, man sei schwanger, obwohl man seine Periode hat. Das ist jedoch nicht möglich. Tatsächlich ist die Blutung, die bei einigen Frauen zu Beginn der Schwangerschaft auftritt, schwächer und unregelmäßiger als die Periode.

Schwangerschaftstest mit Speichel statt Urin: der Salistick

Das israelische Unternehmen Salignostics hat einen Schwangerschaftstest entwickelt, der mit Speichel testet statt mit Urin. Der Salistick funktioniert ähnlich wie ein herkömmlicher Schwangerschaftstest. Der saugfähige Stick wird erst in den Mund und dann in einen schmalen Testbehälter gesteckt. Innerhalb weniger Minuten erscheinen auf der Anzeige entweder ein Streifen für „nicht schwanger“ oder zwei Streifen für „schwanger“.

Auch preislich ähnelt der Salistick anderen Schwangerschaftstests: Dem MDR zufolge soll der Speichel-Test rund zehn Euro kosten. Geplant sei, dass der Salistick noch in diesem Jahr auf den Markt kommt. Mehr Informationen zum Salistick finden Sie hier.

Ernährung in der Schwangerschaft: Worauf Sie achten sollten

Während der Schwangerschaft ist es wichtig, ausgewogen und gesund zu essen. Sie sollten zu Lebensmittel greifen, die reich an Nährstoffen sind. Dazu zählen zum Beispiel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, mageres Eiweiß und gesunde Fette wie Olivenöl oder Nüsse. Wichtig ist es außerdem, viel zu trinken. Rund zwei Liter pro Tag sollten es sein, am besten Wasser.

Geheimtipp unter Hebammen: Himbeerblättertee in der Schwangerschaft. Er soll Frauen zu einer leichteren Geburt verhelfen. Deswegen wird Himbeerblättertee vor allem in den letzten Wochen der Schwangerschaft empfohlen.

Es gibt auch Lebensmittel und Getränke, auf die Sie während der Schwangerschaft verzichten sollten. Dazu gehören rohes oder ungekochtes Fleisch, Fisch mit hohem Quecksilbergehalt (z. B. Schwertfisch, Buttermakrele und Thunfisch), rohe Eier und Meeresfrüchte, Milchprodukte, Koffein in großen Mengen und Alkohol.

Auch hier gilt: Besprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin Ernährungsempfehlungen für Ihre individuelle Situation.

Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere

Achten Sie zudem darauf, alle erforderlichen Nährstoffe zu sich zu nehmen. So bekommt Ihr Baby alles, was es für seine Entwicklung braucht. Weil es schwierig ist, alle wichtigen Stoffe allein durch Nahrung zu sich zu nehmen, können Nahrungsergänzungsmittel für Schwangere sinnvoll sein.

Unser Tipp: Bei Wunschkapsel können Sie sich Ihre Nahrungsergänzungsmittel selbst zusammenstellen.

Bitte beachten Bevor Sie Nahrungsergänzungsmittel in der Schwangerschaft oder während des Stillens einnehmen, sollten Sie einen Arzt oder Ernährungsexperten konsultieren.

Embryotox liefert weitere Informationen für Schwangere

Embryotox ist ein deutsches Informationszentrum für Embryonaltoxikologie der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Dort wird untersucht, wie verschiedene chemische, physikalische oder biologische Faktoren auf die Entwicklung des Embryos beeinflussen können. Das Beratungszentrum wird mit öffentlichen Geldern gefördert und bietet unabhängige Informationen zur Verträglichkeit von Arzneimitteln in der Schwangerschaft und Stillzeit. Außerdem können Sie sich dort online kostenlos beraten lassen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Staudacher sorgfältig überprüft.