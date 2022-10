Philips SpeedPro – Akkustaubsauger 100 € billiger

Von: Nina Dudek

Philips SpeedPro für nur 169,99 Euro statt 269,99 Euro. © Amazon

Dieser kabellose Staubsauger der Top-Marke Philips macht seinem Namen alle Ehre: Mit schneller Reinigung und großer Reichweite er der ideale Haushaltshelfer für Eilige. Jetzt 37 % reduziert!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Keine Lust mehr auf Kabelsalat und verhedderten Saugschlauch? Dann ist es Zeit für einen kompakten Akku-Staubsauger mit großer Leistung. Dieses Modell des deutschen Herstellers Philips saugt mit PowerBlade-Motor und einer 180-Grad-Saugdüse für präzise Schmutzaufnahme auch an schwierige Stellen an Wänden, Möbeln und in Ecken.

Den Philips SpeedPro FC6723/01 gibt es bei Amazon derzeit mit satten 37 Prozent Rabatt für nur 169,99 Euro statt 269,99 Euro .

Dank des abnehmbaren Handstücks stellt der SpeedPro zwei Geräte in einem dar: kompakter Handstaubsauger beispielsweise fürs Auto oder XL Sauger mit langem Saugrohr für schwer zugängliche Stellen wie Zimmerdecke oder hinter Möbeln. Weitere kabellose Staubsauger haben wir in unserem Staubsauger-Produktvergleich 2022 für Sie unter die Lupe genommen.

Alle Vorteile des Philips SpeedPro auf einen Blick

Satter Preisvorteil 37 Prozent Rabatt für nur 169,99 Euro statt 269,99 Euro

Erfasst in nur einem Zug bis zu 98 % Staub & Schmutz

Ideal für Allergiker: Staubbehälter lässt sich einfach abnehmen und hygienisch ohne Staubwolken entleeren

Filtersystem erfasst bis zu 99 % Pollen und Schimmelsporen

PowerBlade-Motor speziell für hohe Luftgeschwindigkeit

LEDs in der Düse zeigen versteckten Staub und Schmutz

Leistungsstarke 21,6-V-Li-Ionen-Akkus bieten bis zu 40 Minuten Betriebszeit im Normalmodus

Staubbehälter an der Oberseite für niedrigeren Winkel oder sogar komplett flache Verwendung

180°-Saugdüse für präzise Schmutzaufnahme auch an schwierigen Stellen wie Wänden

Philips SpeedPro: technische Daten auf einen Blick

Amazon-Bewertungen 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ Funktionen Integrierte Fugendüse, Bürste, abnehmbarer Handstaubsauger, 180°-Saugdüse Akku 18V Lithium-Ionen-Batterie Akkulaufzeit 30 Minuten (Turbo 15 Min.) Volumen Staubbehälter 0,4 Liter Gewicht 2,7 kg Geräuschpegel 80 db Wandhalterung ✔️ Lieferumfang Handstaubsauger, 180-Grad-Saugdüse, Fugendüse, integrierte Bürste, Wandhalterung, Netzadapter, abwaschbarer Filter