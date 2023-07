Philipp Lahm & RevolutionRace – sportliche Outdoor-Mode bis zu 61 % günstiger

Von: Nina Dudek

Philipp Lahm, ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, hat eine neue Leidenschaft: Outdoor-Aktivitäten. Als Markenbotschafter von RevolutionRace stellt er seine Lieblingsprodukte vor.

Jetzt ist es offiziell: Der ehemalige Fußball-Weltmeister Philipp Lahm jubelt für die schwedische Outdoormarke RevolutionRace. Nach seiner Profikarriere stehen statt Fußball jetzt das Outdoor-Leben im Mittelpunkt, seine Begeisterung für Bewegung und das Draußensein. Philipp Lahm rennt also immer noch – aber nicht mehr über den Fußballplatz, sondern durch die Natur.

Ich habe mein ganzes Leben dem Fußball und meinem Heimatverein Bayern München gewidmet. Nachdem ich mich vom Fußball zurückgezogen habe, unternehme ich jetzt neue Abenteuer in der freien Natur. Von einem Feld zum anderen – ein Feld, das mich immer wieder überrascht und meine Erwartungen übertrifft. RevolutionRace hat Ausrüstung für alle und jede Outdoor-Aktivität, was uns zur perfekten Ergänzung macht. Zusammen mit ihnen freue ich mich darauf, in diesem neuen Jahr neue Outdoor-Ziele zu setzen und zu erreichen.