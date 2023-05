Sitzen wie ein Neandertaler – Paleo-Chair Alternativen zum kleinen Preis

Von: Nina Dudek

Raphael Schneider (l.) und Toni Hackmann stellen den Paleo-Chair vor. © RTL / Bernd-Michael Maurer

Die ergonomische Sitzgelegenheit der Zukunft orientiert sich an der Steinzeit. Der hochpreisige „Paleo Chair“ soll in der Show „Die Höhle der Löwen“ überzeugen. Wir stellen Ihnen günstige Alternativen vor.

„Sitzen mit Lehne ist wie Gehen mit Krückstock.“ Davon sind Paleo-Chair-Gründer Raphael Schneider und Toni Hackmann überzeugt. Der Ansatz ist nicht neu: Kinder sitzen ganz selbstverständlich auf dem Boden, mal im Schneidersitz, mal in der Hocke. Eine Lehne vermissen sie nicht. Erst im Erwachsenenalter, wenn Menschen immer öfter „zivilisiert“ auf einem Stuhl sitzen (müssen), degenerieren sie.

Und hier setzt der „Paleo“-Ansatz an. Paleo bedeutet so viel wie Altsteinzeitlich (vom griech. palaios „alt“ und lithos „Stein“). Die Anhänger dieser Bewegung sind überzeugt davon, dass Menschen sich wieder auf ihre ursprünglichen, natürlichen Bewegungen aus der Steinzeit zurückbesinnen sollten.

Warum das Sitzen aus der Steinzeit heute wieder Mode ist

Wer acht Stunden oder länger auf einem Bürostuhl verbringt, leidet schneller an chronischen Rücken- oder Nackenschmerzen, Verdauungsbeschwerden oder Herz-Kreislauf-Problemen. Der Paleo-Chair, den das Gründerduo in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ vorstellt, imitiert das natürliche, aktive und bewegte Sitzen. Die Hocke gilt in der Paleo-Theorie als natürliche Ruheposition. Der menschliche Körper ist dafür wie geschaffen. Der Paleo-Chair unterstützt eine variable, funktionelle, dynamische und somit gesunde Sitzposition.

Dynamisch sitzen für wenig Geld: günstige Alternativen zum Paleo-Chair

Der Wermutstropfen: Der Paleo-Chair kostet je nach Ausführung bis zu 449 Euro! Nicht jeder kann (und will) so viel Geld für eine Sitzgelegenheit ausgeben. Die gute Nachricht ist, dass es durchaus ergonomische Alternativen gibt.

Paleo-Chair Alternative 1: der ergonomische Kniestuhl

Entlastung und Stärkung zugleich: Sitzen auf dem Kniehocker ahmt die natürliche Ruheposition nach. © Amazon

139,99 € + Gratis-Versand bei Amazon

Geht man davon aus, dass die Hocke die natürliche Ruheposition des Menschen ist, ahmt der Kniestuhl diese Bewegung nach. Er hält den Rücken aufrecht und verteilt das Gewicht gleichmäßig auf Gesäß und Beine. Gleichzeitig lassen sich so Bauch- und Rückenmuskulatur stärken.

Paleo-Chair Alternative 2: der e-novi Seestern-Sitzball

Sitzen auf dem Seestern: ein stylisches Möbel mit ergonomischem Bonus © Amazon

69,99 € + Gratis-Versand bei Amazon

Ebenso stylish wie genial: Dieser Sitzball ähnelt einem Seestern und fördert das aktive Sitzen gleich doppelt. Er aktiviert die Rumpf- und Beinmuskulatur gleichzeitig, der Körper bleibt ständig in einer minimalen Bewegung. Im Gegensatz zum Gymnastikball bleibt der Seestern des US-amerikanischen Unternehmens e-novi allerdings stabil stehen – und sieht auch noch trendig aus.

Paleo-Chair Alternative 3: der schwingende Designhocker UPis1

Sitzen ist ein Balanceakt auf dem UPis1 von Interstuhl © Interstuhl

139 € + Gratis-Versand bei Amazon

Bewegung in jede Richtung, so lautet die Devise des deutschen Herstellers Interstuhl. Der Designhocker UPis1 in vielen bunten Farben hat eine abgerundete Standfläche. Dadurch „kullert“ er in jede Richtung und aktiviert so die gesamte Rumpfmuskulatur. Er ist höhenverstellbar und auch als Modell für Kinder erhältlich.

