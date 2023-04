Ostergeschenke für Oma & Opa: Kleinigkeiten für Großeltern

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Denken Sie an Ostern auch an Oma und Opa. Machen Sie den Großeltern mit einem Ostergeschenk eine Freude. (Symbolbild) © IMAGO / agefotostock

Ostern steht an und damit ist es auch wieder Zeit für Ostergeschenke. Wir haben Tipps für Oma und Opa. Wer schnell ist und gleich bestellt, erhält das Geschenk noch zu Ostern.

Ostern ist ein Fest für die ganze Familie – keineswegs nur für die Kinder. Obwohl es natürlich vor allem Ostergeschenke für die Kinder gibt. Aber was meinen Sie, wie sehr sich geliebte Großeltern über ein (vielleicht ganz unerwartetes) Ostergeschenk freuen? Wir haben ein paar Geschenkideen, um Oma und Opa glücklich zu machen. Während sich Kinder über Spielzeug und Ostereier im Nest freuen, freuen sich Senioren vor allem über persönliche Geschenke.

Kissenset mit Augenzwinkern

Die Kissen sind 40 x 40 cm groß und in verschiedenen Farben erhältlich. © OTTO

Oma und Opa bekommen zu Ostern ein Kuschelkissen – und dazu eine Ehrenurkunde für die beste Oma oder den besten Opa der Welt. Ein originelles Geschenk für Senioren mit Humor. In verschiedenen Farbkombinationen erhältlich.

Preis für 2 Kissen: 39,80

Großeltern Kaffeebecher Geschenk-Set

2er-Set Motivtassen „Beste Oma“ und „Bester Opa“ © OTTO

Kaffee, Tee, Kakao, Glühwein ... Ganz egal, was Ihre Großeltern am liebsten trinken, diese Tasse erinnert sie Schluck für Schluck an einen lieben Menschen. Die 300 ml Kaffeebecher aus Keramik sind für die Mikrowelle geeignet und spülmaschinenfest, besonders robust und stoßfest. Langlebige Begleiter für den Alltag also.

Preis für 2 Tassen: 14,99 €

Brillenetui für Oma und Opa inkl. Grußkarte

Brillenetui-Set für Oma und Opa. © Amazon Produktbild

Falls Oma oder Opa Brillenträger sind – und das sind sie meistens: Mit diesem Geschenk können Sie Ihre Großeltern jeden Tag daran erinnern, wer die beste Oma und wer der beste Opa ist. Im Set enthalten sind noch jeweils ein Brillenputztuch mit derselben Aufschrift und eine Grußkarte.

Preis: 35,80 €

Ostergeschenke für Oma und Opa: Gedächtnistraining für Senioren

Gedächtnistraining für Senioren © Amazon Produktbild

Es ist das clevere Ostergeschenk für die Großeltern und auf gar keinen Fall böse gemeint: Dieses Buch mit über 222 Rätseln ist ein originell illustrierter Denksport für die Senioren. Der Rätselblock enthält Fragen zu Allgemeinwissen, Kreuzworträtsel und Logikrätsel. Mit dem Rätselspaß nutzen Ihre Großeltern alle Gehirnzellen und werden geistig gefordert. Die Übungen fördern Konzentration, Erinnerungen, Gedächtnis und Multitasking.

Preis: 18 €

