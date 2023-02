Oodie – der kuschelige Mega-Trend aus Australien

Von: Nina Dudek

The Oodie ist der Kuschelhype aus Australien! © The Oodie

2023 hat einen neuen Trend aus Australien nach Deutschland gebracht: den Oodie, eine kuschelige Kombi aus Hoodie und Bettdecke. Wo Sie ihn kaufen können und welche Alternativen es gibt.

Als die ersten Bilder auf Instagram und Pinterest auftauchten, konnten viele ihren Augen nicht trauen: Was bitteschön ist das? Jungs und Mädchen, Männer und Frauen, ja sogar Haustiere verschwanden fast bis über die Nasenspitze in unförmig großen Kapuzenshirts mit allen möglichen (und unmöglichen) Mustern.

Der Oodie fand im Winter 2023 seinen Weg vom anderen Ende der Welt nach Deutschland. Erfunden in Australien und dort bereits viral gegangen, kuschen sich auch hierzulande immer mehr Fans in die „Decke mit Kapuze“.

Der Oodie ist wie ein Pullover, kombiniert mit einer Decke und einer Wolke.

The Oodie kaufen in Deutschland: Hier gibt‘s das kuschelige Teil

Bei manchen Dingen führt einfach nichts am Original vorbei. Und so hat der australische Hersteller mittlerweile einen eigenen Onlineshop für Deutschland bzw. den deutschen Markt etabliert. Dort können Sie aus unendlich vielen bunten Varianten für Damen, Herren, Kinder und Jugendliche wählen. Sogar Nachthemden im Schlabberlook gibt es im Shop.

Kostenloser Versand & Rückgabe

Außenseite aus Toastytek™Flannel Vlies

Innenfutter aus super warmem Sherpa-Fleece

Alle Oodies sind vegan und tierversuchsfrei

Winterschlussverkauf bei The Oodie: viele Modelle und Packages im Angebot

Auch, wenn in Australien gerade Sommer herrscht: Das Unternehmen aus Down Under springt natürlich auf den hiesigen Zug „WSV“ auf und hat einige Modelle des kuscheligen Oodie im Angebot mit 30 Euro Rabatt.

Preisgünstige Alternativen zum Oodie

60 € Rabatt – Oodie Zwillings-Packung in verschiedenen Designs

Oodie Zwillings-Packung © The Oodie

Zwei Oodies für beste Freundinnen, Partner, GEschwister ... Wählen Sie Ihre beiden Lieblingsdesigns und sparen Sie 60 Euro im Paketpreis.

30 € günstiger – Oodie mit „Corgies“

Corgi Oodie © The Oodie

Die Queen liebte Corgies und eines dieser putzigen Hündchen war oft auf ihrem Schoß zu sehen. Dieser Oodie ist eine Hommage an die verstorbene Königin von England.

30 € Rabatt – Kinder-Oodie Space Jam Galaxy

Space Jam Galaxy Grey Kids Oodie © The Oodie

Kleine und große Fans lieben die witzigen Figuren aus dem Animationsfilm mit Michael Jordan aus dem Jahr 1996. Dieser Oodie kommt vor allem bei Jungs super an.

258 € Rabatt – Oodie 6er Familien-Packung

Oodie 6er Familien-Packung © The Oodie

Wählen Sie 6 Designs in 26 unterschiedlichen Mustern nach Ihrem Geschmack und stellen Sie sich Ihre ganz persönliche Familienpackung Oodies zusammen.

Geschenktipp: Die Oodie Geschenkkarte Nicht sicher, welches Design den Geschmack des Beschenkten treffen könnte? Dann schenken Sie einfach die Oodie-Geschenkkarte mit Werten zwischen 25 und 500 €! Oodie Geschenkkarte bestellen

Oodie limited Edition 30 € güsntiger

Rick and Morty Spring Oodie © The Oodie

Einige Sondermodelle bietet The Oodie gerade ebenfalls zum Schnäppchenpreis. Fast ausverkauft: der Oodie „Rick and Morty Spring“

Günstigere Alternativen zu The Oodie

So kuschelig und originell das Original auch ist: Es hat seinen Preis und nicht jeder kann oder möchte ihn bezahlen. Auch die durchwegs höchst bunten Designs sind nicht jedermanns Geschmack – oft sind gerade Männer nicht die größten Fans der knalligen Farben und kindlichen Motive.

Für alle, die sich im Winter trotzdem warm einmummeln möchten, haben wir im Netz nach brauchbaren Alternativen zum Oodie Ausschau gehalten. Mit einigen super Ergebnissen.

Oodie-Alternative in 16 gedeckten Farben

Übergroßes Hoodie-Sweatshirt für Herren und Damen von FELOVE © Amazon

Edles Dunkelblau, Anthrazit oder doch Bordeuaxrot? Dieses Kuschel-Hoodie in XXL gibt es in durchaus tragbaren Farben.

Oodie-Alternative extra lang

Geagodelia Damen Oversized-Hoodie © Amazon

Kuscheliges Fleece bis zu den Zehenspitzen: Da kann der nächste Kälteeinbruch kommen. Lustige Designs von Kopf bis Fuß für Sparfüchse.

Oodie-Alternativen mit Tier-Prints

Übergroße Hoodie-Decke aus bequemem Sherpa Fleece mit riesiger Tasche © Amazon

Zebra, Leopard und Kuh – diese tierischen Alternativen zum Original-Oodie sind nicht nur was für Tierfans.

Oodie-Alternative im Doppelpack

Extra langes, großes Hoodie-Sweatshirt in XXXL © Amazon

Ein nasskaltes, graues Wochenende, zwei Menschen und zwei XXL Kuschel-Hoodies. Was braucht man mehr, um mal richtig gemütlich auf der Couch zu lümmeln?

