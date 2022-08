OnePlus Nord: High-End-Smartphone so günstig wie noch nie

Von: Philipp Mosthaf

Das OnePlus Nord ist mit 12 GB RAM, 256 GB Speicherplatz, einem AMOLED-Display sowie 5G und Quad-Kamera ausgestattet. Nun ist das Top-Smartphone satte 40 % reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

OnePlus liefert High-End-Smartphones zu einem Spitzenpreis. Der chinesische Hersteller steht für ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aktuell gibt es das OnePlus Nord zum Rekord-Tiefpreis. Das High-End-Smartphone ist mit reichlich Arbeitsspeicher, Speicherplatz, einer Quad-Kamera sowie einem AMOLED-Display mit 90 Hz Bildwiederholrate ausgestattet. Für lediglich 276,93 Euro erhalten Sie jede Menge Performance. Trotz des Nachfolgers OnePlus Nord 2 ist das Gerät noch ein Kauf wert. Generell schneidet der eher unbekannte Smartphone-Hersteller bei diversen Tests sehr gut ab. Laut testberichte.de belegte OnePlus bei einer Auswertung aller Tests von 2015 bis 2020 den 1. Platz. Mit einer Durchschnittsnote von 1,57 verwies der Hersteller sogar die Smartphone-Größen Apple und Samsung auf die weiteren Plätze.

Das OnePlus Nord hat starke Flaggschiff-Features an Bord: ein sehr helles 90-Hertz-Display (plus starke Kontraste dank OLED), 5G-Mobilfunk-Standard, eine sehr gute Hauptkamera bei Tageslicht, Schnelllade-Funktion und ein edles Premium-Design. Was braucht es noch? Leider ist es nicht wasserdicht, die Arbeitsleistung nur durchschnittlich (gefühlt aber gut) und es fehlt kabelloses Laden. Trotzdem: In dieser Preisklasse hat OnePlus ein pralles Gesamtpaket geschnürt, bei dem so manches teure Gerät einpacken kann.