NUI Cosmetics: Veganes Make-up erobert die Höhle der Löwen

Von: Nina Dudek

Lippenstifte in leuchtenden Farben ganz vegan und grün: NUI Lipstick im Doppelpack zum Sparpreis. © NUI Cosmetics

Die Make-up Linie NUI Cosmetics aus DHDL erfindet vegane Naturkosmetik neu: starke, leuchtende Farben und herrliche Texturen wie normale Kosmetik – das alles aber ohne künstliche Zusatzstoffe. Unser Tipp: die günstigeren Spar-Sets

Viele Anwenderinnen stehen bei der Auswahl ihres Make-ups vor einem Dilemma: lieber strahlende, leuchtende und langanhaltende Farben herkömmlicher Kosmetik? Oder lieber vegane, cleane Alternativen, die oft weniger Strahlkraft entfalten?

Vor derselben Herausforderung stand Beauty-Expretin Swantje van Uehm. Die Brand und Produkt Managerin aus der Kosmetikszene musste immer wieder auf herkömmliches Make-up zurückgreifen, da Naturkosmetik auf ihrer Haut oft lasch und fahl wirkte. So kam die Idee zu NUI Cosmetics, die Swantje den Investorinnen und Investoren in der VOX Sendung „Die Höhle der Löwen“ präsentierte.

NUI Cosmetics soll in „Die Höhle der Löwen“ mit roten Lippen überzeugen

Vor allem bei Lippenstift war die junge Unternehmerin aus Berlin immer enttäuscht von den Produkten aus der Naturkosmetiklinie, obwohl Naturkosmetik bei Stiftung Warentest oft gut abschneidet. Denn bei Lippenrot fällt ein gewichtiger Nachteil herkömmlicher Naturkosmetik besonders auf: Die meisten nachhaltigen, veganen Kosmetikprodukte verzichten auf synthetische Inhaltsstoffe – und kommen deshalb nicht an die gewohnten Eigenschaften der traditionellen Produkte heran. Natürliche Lippenstifte können deshalb oft keine leuchtenden, modernen Farben anbieten. NUI Cosmetics-Gründerin Swantje van Uehm fand heraus, dass in herkömmlichen roten Lippenstiften oft Karmin, das Blut von Schildläusen, steckt. Anders in der veganen Kosmetiklinie NUI Cosmetics

Sparen im Set mit den NUI Cosmetics Beauty-Bundles

Für Augen, Lippen und Teint bietet NUI Cosmetics bereits über 20 verschiedene Produkte an, darunter sogar veganes Hyaluron Serum. Wir haben das Sortiment gesichtet und möchten Ihnen drei Beauty-Favourites gerne vorstellen, denn im Set sparen Sie eindeutig gegenüber dem Einzelpreis.

NUI Cosmetics Basic-Set

NUI Cosmetics aus „Die Höhle der Löwen“ im Set – vegan, natürlich, glutenfrei © NUI Cosmetics

Ideal als Basis für Ihre erste komplett vegane Beauty-Ausstattung: Basic-Set mit Mascara PANGO (Schwarz), Lippenstift AROHA (Rot) und Cream Blush MAWHERO (Nude Rosé)

NUI Cosmetics 2-Set Lippen

Lippenstifte in leuchtenden Farben ganz vegan und grün: NUI Lipstick im Doppelpack zum Sparpreis. © NUI Cosmetics

NUI Cosmetics bietet praktische Lippenstift 2-er-Sets an. Entweder „Tahnee“ (Bild links) mit einem warmen Nudeton und beerigen Shirazton oder das Set „Pink“ (im Bild rechts) mit leuchtendem Rosé-Pink und neutralem Rosa.

NUI Cosmetics Sun-kissed Glow Set

NUI Sun-kissed Glow Set © NUI Cosmetics

Die perfekte Basis für perfekten Teint: 3-er-Set mit Highlighter Puder KARA (Champagnerton), Rouge Puder MAHANA (warmer Bronzeton), Lippenstift NYREE (warmer Apricot-Nudeton)

Welche Löwin von DHDL steigt bei NUI Cosmetics ein?

Um ihre Produkte weiterzuentwickeln, benötigte NUI Cosmetics-Gründerin Swantje van Uehm 250.000 Euro und bot 20 Prozent ihres Unternehmens bei den Löwen an. Seit der ersten Folge der 8. Staffel wissen DHDL-Fans, dass sich vor allem Beauty-Expertin Judith Williams sehr für diese Thematik begeistern kann. Tatsächlich wurden sich Swante und Judith einig, allerdings bekam Judith Williams für die investierten 250.00 Euro ganze 40 statt nur 20 Prozent Anteile an NUI Cosmetics.

