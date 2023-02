WLAN-Wüste Deutschland? Eine Technologie erobert die Haushalte

Von: Nina Dudek

Mit der neuen Mesh-Technologie schrumpfen auch große Häuser zu einem kleinen WLAN-Wunder zusammen. © photonphoto/PantherMedia

Mieses WLAN zu Hause? Netflix nur im selben Raum wie der Router? WhatsApp über WiFi nicht mal auf dem Balkon? Dann ist es Zeit für eine geniale Lösung: Mesh-WiFi. Alles über den aufstrebenden Trend

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die gute Nachricht für alle Bewohner von Einzimmerapartments oder Mini-Wohnungen: Kleine Räume können einen großen Vorteil haben. Zumindest dann, wenn es um stabiles WLAN geht. Denn dort bringt der WLAN-Router in der Regel ein Top-Signal.

Was aber, wenn der Router in einem Einfamilienhaus oder gar in einer noch größeren Immobilie steht? Wenn das WLAN hier für Home-Office zu lahm ist und das Streamen von Videos im Schlafzimmer alles andere als ruckelfrei ist, wenn sich der Router ein Stockwerk drunter im Wohnzimmer befindet?

Bisher haben sich Verbraucher in diesem Fall mit sogenannten Repeatern oder Extendern beholfen. Das sind Signalverstärker, die das WLAN-Signal des Routers zwar verstärken, aber nur in einer Richtung und räumlich eingeschränkt.

Die gute Nachricht für alle, die flächendeckend hervorragendes WLAN empfangen möchten, nennt sich Mesh-WiFi.

Was hinter der neuen Technik steckt und wie sie funktioniert erklären wir hier einfach verständlich zusammengefasst.

Was ist Mesh-WLAN?

Vereinfacht gesagt, handelt es sich hier um ein netzartiges WLAN. „Mesh“ ist Englisch und heißt Netz – und genauso funktioniert diese Technologie. Neben dem Hauptrouter werden überall im Haus kleine Repeater („Nodes“) verteilt, die das Signal in alle Richtungen verstärken und auch untereinander kommunizieren können. Sie fungieren im übertragenen Sinne wie Mini-WLAN-Hotspots und decken das ganze Haus mit einem stabilen Internetsignal ab. Da sie auch untereinander verbunden sind, können sie mobilen Endgeräte, die ihr Signal empfangen, quasi „sagen“, wo das Signal am stärksten ist. Je nachdem, wo im Haus sich die Person beispielsweise mit dem Handy aufhält, erhält sie immer das stärkste Signal vom nächstgelegenen Repeater.

Worin unterscheidet sich Mesh-WLAN von klassischen Repeatern?

In einem herkömmlichen drahtlosen Netzwerk ist ein einzelner Router für die Abdeckung eines bestimmten Bereichs, z. B. eines Gebäudes oder einer Etage, verantwortlich. Bei einem herkömmlichen Repeater wird nur das Signal zwischen dem Router und dem einzelnen Repeater weitergeleitet. Solange man sich noch in der Nähe des Repeaters aufhält, ist das Signal noch gut zu empfangen. Je weiter man sich allerdings von diesem Repeater entfernt, desto schlechter wird es. Während WLAN-Repeater oder WLAN-Powerline-Sets also ein bereits vorhandenes WLAN-Netz nur erweitern, bauen Mesh-Systeme ihr eigenes WLAN-Netzwerk auf.

In einem Mesh-WLAN werden also mehrere „Mini-Router“ im gesamten Bereich eingesetzt, um die „Maschen“ für die drahtlose Abdeckung zu schaffen. Jeder dieser Mesh-Repeater im Mesh-Netzwerk ist mit den anderen verbunden, sodass Daten zwischen ihnen übertragen werden können und ein robusteres und effizienteres Netzwerk entsteht.

Welche Vorteile bietet Mesh-WLAN?

Der Vorteil eines Mesh-WLANs besteht darin, dass es eine zuverlässigere und gleichmäßigere Funkabdeckung mit weniger Signalverlusten und weniger toten Zonen im gesamten Gebiet bietet. Da sich ein Mesh-Netzwerk selbst konfiguriert und sogar repariert, kann es sich automatisch an Veränderungen in der Umgebung anpassen, z. B. an neue Hindernisse oder Störungen. Das macht die neue Technologie prädestiniert für größere Räume und Häuser. Aber auch in Schulen oder Hotels kommt es zum Einsatz, wo herkömmliche drahtlose Netzwerke nur schwer eine stabile Abdeckung bieten können. Dabei gibt es unterschiedliche Mesh-Technologien, die sich je nach Einsatzgebiet mehr oder weniger eignen.

Welches ist das beste Mesh-System?

Im Februar 2023 haben die Kollegen von AllesBeste 24 verschiedene Messsysteme für zu Hause unter die Lupe genommen. Die besten möchten wir Ihnen hier vorstellen

Testsieger – AVM Fritz Mesh Set 7590+2400

AVM FRITZ!Mesh Set: FRITZ!Box 7590 und FRITZ!WLAN Mesh Repeater 2400 © Fritz

Über alle Zweifel erhaben.

Die FRITZ!Box 7590 und der FRITZ!Repeater 2400 sind breites das zweite WLAN-Mesh-Set von AVM. Die FRITZ!Box 7590 punktet mit schnellem WLAN, vielen praktischen Funktionen des Betriebssystems FritzOS 7 und eignet sich dank Unterstützung von Supervectoring 35b für schnelle DSL-Verbindungen mit bis zu 250 Megabit pro Sekunde. Das Mesh-Sestem lässt sich per Knopfdruck einfach durch weitere FRITZ!WLAN- oder Powerline-Produkte erweitern und über die FRITZ!Apps steuern.

Testsieger bei Amazon bestellen

✔️ Express Datenraten mit 4x4-MIMO in beiden Funkbändern ❌ Fernzugriff an DS-Lite-Anschlüssen fehlt ✔️ Gut verständliche Mesh-Client-Infos in Webmenü und App ✔️ Sehr gutes Management von Datenspeicherung und -verwaltung ✔️ 5 Jahre Herstellergarantie

Mesh-System mit Sicherheitssoftware: Asus ZenWiFi AX Mini (XD4) 2er

Asus Ai Mesh AX-WLAN System: 2-in-1 Mesh Access Point © Asus

Hier überzeugen eine Kindersicherung sowie eine Cloud-basierte Sicherheitssoftware von Trend Micro™. Die Lizent gilt lebenslang und kann ohne Zeitbeschränkung genutzt werden. Für alle, denen es besonders wichtig ist, dass Ihre Privatsphäre auf allen verbundenen Geräten geschützt bleibt.

Mit 17 % Rabatt bei Amazon bestellen

✔️ 2x2-Wifi-6-Datenraten ❌ Fernzugang ohne Relay-Dienst ✔️ Beste Funktionalität ❌ Online-Hilfe nur auf Englisch ✔️ Keine Abo-Gebühr auf AiProtection (Netzwerkschutz) ❌ Nur einfacher Webfilter ✔️ 3 Jahre Herstellergarantie

Der Leistungssieger – Asus ZenWiFi AX XT8 2er

Asus Ai Mesh AX-WLAN System ZenWiFi XT8 © Asus

Tri-Band Mesh ist das stärkste Modul und funkt im oberen 5-GHz-Band. Das Asus ZenWiFi AX XT8 bietet ein WiFi-6-System für das ganze Haus mit einer WLAN- Abdeckung von bis zu 510 m² oder 6 Räumen und mehr. Plus für Gamer: Dieses MEsh-System ist PS5-kompatibel.

Mit 31 % Rabatt bei Amazon bestellen

✔️ Top in Tempo und Reichweite bei 5 Gigahertz ❌ Schwächelt bei 2,4 Gigahertz ✔️ Viel Leistung dank 3 WLAN-Funkeinheiten ❌ Kein Relay-Fernzugang ✔️ Mehrere LAN-Anschlüsse ✔️ Sehr gute Funktionalität bei geringem Stromverbrauch ✔️ Keine Abogebühr auf AiProtection+ inklusive Web-Filter ✔️ 3 Jahre Herstellergarantie

Das Günstige – TP-Link Deco M4

TP-Link Deco M4 Mesh Wi-Fi Router AC1200 © tp-link

Neben dem leistungsfähigen 2×2-Dualband punktet dieses Mesh-System mit komfortabler Einrichtung über die Deco-Smartphone-App. Dank Cloud-Anbindung lässt sich das TP-Link Deco X50 auch von unterwegs ansteuern..

Mit 39 % Rabatt bei Amazon bestellen

✔️ Sehr gute Datenraten ❌ TP-Link-Konto für die Nutzung von Mesh Voraussetzung ✔️ Preis unter 90 € ❌ Eingeschränkten Nutzung des 5-GHz-Bandes ✔️ Im 2,4- und 5-Gigahertz-Frequenzband ✔️ Einfache Einrichtung und Steuerung ✔️ 3 Jahre Herstellergarantie