Die neue Kollektion von Peter Hahn – sorgen Sie für Wow-Momente

Teilen

Mit der neuen Kollektion von Peter Hahn sorgen Sie im Herbst/Winter für modische Statements. © Peter Hahn

Peter Hahn präsentiert seine vielseitige Herbst-/Winter-Kollektion 2022. Ob farbenfroh oder monochrom – Sie setzen ein modisches Statement.

„Aha“, „Oh“ oder einfach nur „Wow“ – mit der neuen Kollektion von Peter Hahn für die Herbst-/Wintersaison sorgen Sie genau für solche Momente. Der Vielfalt der neuen Kollektion sind dabei keine Grenzen gesetzt. Knallige Farben, Pastelltöne oder ein farbenfroher Mix. Mit der neuen Kollektion von Peter Hahn bekennen Sie in den kalten Monaten Farbe und lassen die Welt bunter erscheinen.

Entdecken Sie die neue Kollektion

Exklusives Angebot: Sparen Sie mit uns 20 Euro! Die neue Kollektion von Peter Hahn hält viele Styles, Marken und Modetrends für die Herbst-/Wintersaison bereit. Wir haben ein exklusives Angebot für Sie: Sparen Sie 20 Euro auf Ihre nächste Bestellung bei Peter Hahn. Die Aktion ist bis 23.10.2022 gültig, der Mindestbestellwert liegt bei 75 Euro. Entdecken Sie jetzt die neue Kollektion!

Peter Hahn: die neuen Trends für Herbst/Winter 2022

Entdecken Sie die neue Kollektion

Die neue Kollektion 2022 von Peter Hahn – es wird farbenfroh und vielfältig

Die neuen Trends für Herbst/Winter 2022 faszinieren mit trendigen Farben, modischen Ecken sowie gewagten Kanten. Bekennen Sie Farbe mit der neuen Kollektion von Peter Hahn. Begeistern Sie mit diesen Styles:

Pink Party: Mit dieser Peter-Hahn-Kollektion dürfen Sie die rosarote Brille gerne tragen. Die knalligen Pink-Töne können als Statement-Kombi mit knalligem Rot oder als dezenter Akzent getragen werden.

Die neuen Pink-Töne aus der Peter-Hahn-Kollektion können wunderbar als Kombi mit Rot getragen werden. © Peter Hahn

Block it: Mehr Fashion-Statement geht nicht! Denn in der neuen Herbst-/Winter-Kollektion von Peter Hahn liegt der Fokus auf Streifen – in allen Farben, Breiten und Variationen: gezielt eingesetzt, im auffälligen All-over-Look, horizontal, vertikal, schräg, einfarbig oder mehrfarbig.

Begeben Sie sich mit Peter Hahn auf einen modischen Streifzug durch den Herbst/Winter 2022. © Peter Hahn

Flower Print: Zu einem bunten Herbst gehören auch farbenfrohe Styles. Die Flower Prints der Peter-Hahn-Kollektion sind auf Kleidern, Hosen, Pullis und Jacken zu sehen. Auch hierbei spielt die Vielfalt eine große Rolle: in realistischen Drucken, in abstrakten Formen oder als zauberhafte Millefleurs.

Auch Blumenmotive sind im Herbst/Winter 2022 im Trend. Bei Peter Hahn gibt es die Eyecatcher auch von namhaften Marken wie HUGO BOSS. © Peter Hahn

Orange Optimistics: Die Farbe Orange ist einer der angesagten Trends der kommenden Saison. Die Farbe hat viele Nuancen, insbesondere Naturorange und Orientrot liegen 2022 voll im Trend.

Nature Looks: Es muss nicht immer farbenfroh oder knallbunt sein. Natürliche Farben und Pastelltöne dominieren bei den Nature Looks. Die Styles sind zeitlos, edel und vielseitig kombinierbar.

Zu den Trends für Herbst/Winter 2022 gehören auch natürliche, edle und zeitlose Looks. Bei Peter Hahn finden Sie viele Styles von True Standard. © Peter Hahn

Entdecken Sie die neue Kollektion

Peter Hahn: die angesagten Marken der neuen Kollektion 2022

Für die neue Herbst-/Wintersaison 2022 sind bei Peter Hahn einige neue, namhafte Marken eingezogen.

Erleben Sie mit diesen Herstellern eine noch größere Vielfalt im Modehaus:

Love Moschino

Ralph Lauren

Marc Cain

Hugo Boss

Seidensticker

Talbot Runhof x Peter Hahn

Cinque

Karl Lagerfeld

Entdecken Sie die neue Kollektion