Natch aus „Die Höhle der Löwen“ – Bio-Zahnpasta gegen Umweltverschmutzung

Von: Nina Dudek

Teilen

Die Zahnpasta zum Kauen gibt es in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen © natch; /PantherMedia

Mit Zahnpastatuben könnte man den Globus jährlich 133 Mal umspannen. Außerdem enthält Zahncreme jede Menge unnötige Zusatzstoffe. Ein Grund, das grundlegend zu ändern.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Heber Gonzalez (44) und Norbert Richard Meinike (49) stellen in der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ ihre neueste Errungenschaft vor: Natch – die natürliche Zahnpasta-Tab-Revolution.

Braucht die Welt sowas, fragt sich vielleicht der eine oder andere Zuschauer. Doch betrachtet man die Beweggründe der beiden Erfinder, ist ihre Idee gar nicht so abwegig. Denn seit im Jahr 1907 die ersten Zahnpastatuben auf den Markt kamen, stellen sie ein bisher noch wenig öffentlich gemachtes Umweltproblem dar. Außerdem enthält herkömmliche Zahnpasta größtenteils unnötige Inhaltsstoffe wie synthetischen Aromen sowie Farb- und Konservierungsstoffe.

So entstand die Idee zu Natch, den hochwirksamen Zahnpasta-Tabletten in der wiederbefüllbaren Glasverpackung. Mit dieser innovativen Idee möchte das Gründerduo in „Die Höhle der Löwen“ überzeugen.

Hier gibt‘s Natch zu kaufen

Zum Testen: Natch-Zahnpasta-Tabletten in der Geschenkbox

4er Mini-Set je 6 Zahnputztabletten inkl. nachhaltiger Bambus Zahnbürste © natch

4er Mini-Set bestellen

Natch-Tabs: Mit Zahncreme-Tabletten gegen Plastikmüll

Jedes Jahr werden etwa 20 Milliarden Zahnpastatuben produziert und weggeworfen. Damit könnte man die Erde 133 Mal einwickeln! Viele der über eine Milliarde weggeworfenen Zahnpastaverpackungen landen leider auch in Flüssen und Ozeanen. Bis eine einzige Zahnpastatube biologisch abgebaut ist, dauert es etwa 500 Jahre. Heber und Norbert war klar, dass sich etwas ändern muss.

Ich war baff. Es ist ein so schönes Putzgefühl. Der Tab hat sich sofort aufgelöst. Natch ist geschmeidig, schaumig, anschließend hat sich mein Mund entspannt, und gar nicht trocken angefühlt.

Natch – Die Revolution der Zahnpflege: Natürlich, nachhaltig und effektiv

Die Zahnpasta-Tabletten werden ohne Wasser hergestellt und umweltfreundlich in nachfüllbaren Glasflaschen verpackt. Alle Inhaltsstoffe sind natürlich, vegan und von höchster Qualität in Bio- und Lebensmittelqualität. Ein bemerkenswerter Unterschied ist die Verwendung von Calcium Hydroxyapatit statt Fluorid, ein Stoff, der bedenkenlos geschluckt werden kann und dazu beiträgt, den Zahnschmelz zu remineralisieren.

Was ist drin? Unter anderem Bio-Senfrinde, Kokosnuss-Aktivkohle, Matcha-Grüntee, Bio-Nelkenöl, Bio-Inwergöl, Calcium Hydroxylabatit (biokompatible Fluorid-Alternative)

Diese Natch-Sorten gibt es zu kaufen

Einfache Anwendung Die Verwendung der Tabs ist denkbar einfach: Die Zahnpasta-Tablette wird gekaut, bis er eine cremige Textur bildet. Dann kann wie gewohnt mit dem Putzen begonnen werden.

Natch-Tabs im 4-er Set zum Sparpreis

Zahnpasta Tabletten The Foursome: Kombipackung © natch

Spar-Set bestellen

Gegenüber dem Einzelkauf sparen Sie im Set. Enthalten sind alle 4 Sorten: Screaming Polar Bear, Dr. Shaman, So Black, So White & Wake-up call

Weitere spannednde Produkte aus „Die Höhle der Löwen“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.