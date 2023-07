Keine Chance für Mücken: Was hilft wirklich gegen die Plagegeister?

Von: Julia Schuster

Mücken sind äußerst lästige Insekten. Haben sie erstmal zugestochen, sind Schwellungen und Juckreiz die Folge. © PantherMedia / dabjola

Sommerzeit ist Mückenzeit – hier erfahren Sie, wie Sie sich vor Mückenstichen schützen und den Juckreiz lindern können.

Wenn das nervige Sirren einer Mücke ertönt, ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Doch die Plagegeister stören nicht nur die Nachtruhe, sondern sind auch tagsüber auf der Suche nach ihrem nächsten Opfer. Gerade bei feuchtwarmem Wetter, wie es im Sommer oft der Fall ist, können sich die Blutsauger zu regelrechten Heerscharen vermehren. Ein entspannter Spaziergang in der Natur ist kaum noch möglich, ohne von Stichen übersät nach Hause zu kommen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie sich vor Mücken schützen können und was bei einem Stich gegen den Juckreiz hilft.

Warum ist Mückenschutz so wichtig?

Während die männlichen Exemplare keine große Gefahr darstellen, sind die weiblichen Mücken die wahren Übeltäter. Damit sie Eier legen und sich fortpflanzen können, benötigen sie Blut. Neben Parfüm und anderen Duftstoffen ist es vor allem der menschliche Schweiß, der sie anlockt. Auch das Kohlendioxid, das wir ausatmen, wirkt verlockend auf die lästigen Insekten. Darum werden manche Menschen mehr gestochen als andere.

Neben dem unerträglichen Juckreiz ist vor allem die Gefahr vor Krankheiten ein Grund, weshalb Sie Mückenstiche unbedingt vermeiden sollten. Das gilt vor allem in den Tropen, wo durch Mückenstiche übertragene Krankheiten die meisten Sterbefälle weltweit verursachen. Hier drohen Malaria, Dengue-Fieber und weitere lebensbedrohliche Krankheiten, die durch Mückenstiche übertragen werden. Mittlerweile gewinnt der Mückenschutz aber auch in Europa an Bedeutung. Die asiatische Tigermücke beispielsweise hat dank des Klimawandels und globalen Handelsketten längst auch unseren Kontinent erobert.

Bloß nicht kratzen! Auch wenn der Stich schrecklich juckt, sollten Sie Kratzen unbedingt vermeiden. Denn durch die offene Wunde, die durchs Kratzen entsteht, können Bakterien eindringen und eine Entzündung verursachen. Schlimmstenfalls droht sogar eine Blutvergiftung.

So halten Sie Mücken fern – mit und ohne Chemie

Mücken lieben den Geruch von menschlichem Schweiß. Aus diesem Grund ist eine einfache Methode, für Mücken unattraktiver zu wirken, sich den Schweißgeruch vom Körper zu waschen. Eine Dusche vor dem Schlafengehen oder einem Abend im Freien kann Wunder wirken. Wichtig: Verwenden Sie parfumfreie Produkte zum Waschen, sonst erreichen Sie genau das Gegenteil.

Da die Blutsauger geruchsempfindlich sind, können auch ätherische Öle helfen. Allerdings wirken die Öle aus Zitrusfrüchten, Lavendel oder Eukalyptus nicht über einen längeren Zeitraum. Tragen Sie die Mittel direkt auf die Haut auf. Wenn Sie eine sehr empfindliche Haut haben, sollten Sie auf diese Methode jedoch besser verzichten.

Wollen Sie Ihren Balkon oder Ihre Terrasse mückenfrei halten, können verschiedene Pflanzen wie beispielsweise Tomaten, Lavendel, Basilikum oder Thymian helfen. Der Geruch wirkt abschreckend auf Mücken. Auch Citronella Kerzen oder Antimücken-Spiralen vertreiben die Insekten, sodass einem Abend im Freien nichts mehr im Wege steht.

Um den Mücken die Suche nach Blut zu erschweren, helfen lange Ärmel und Hosenbeine. Ideal sind dicht gewebte, helle Stoffe. Ist der Stoff zu dünn, bietet er keinen Schutz vor dem Rüssel der Blutsauger. Bei sommerlichen Temperaturen ist dieser Tipp allerdings nicht für jeden geeignet.

Wollen Sie nachts ruhig schlafen, helfen Insektenschutzgitter an den Fenstern, sodass die Mücken gar nicht erst in Ihre Wohnung gelangen. Sind die Plagegeister bereits in Ihr Zuhause eingedrungen, dienen getragene Socken in der Nähe Ihres Bettes als Ablenkung. Versuche ergaben, dass der Geruch anziehend auf Mücken wirkt.

Den effektivsten Schutz bieten Mückenschutzsprays mit den Wirkstoffen Diethyltoluamid, auch DEET genannt (z. B. in Anti Brumm), oder Icaridin (z. B. in Autan). Diese wirken mehrere Stunden und schützen vor Mücken, Stechfliegen, Zecken und Tigermücken. Die meisten dieser Mittel sind wasserlöslich, deshalb müssen sie nach dem Schwimmen oder schweißtreibenden Aktivitäten erneut aufgesprüht werden. Die beiden Wirkstoffe gelten als besonders zuverlässig. Allerdings stehen sie in der Kritik, da die darin enthaltenen Biozide umweltschädlich sein sollen.

So behandeln Sie einen Mückenstich

Wurden Sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gestochen, kann das äußerst lästig werden. Denn so ein Mückenstich kann geradezu unerträglich jucken. Hier hilft vor allem Kühlung. Legen Sie beispielsweise einen feuchten, kalten Lappen oder ein Coolpack aus dem Kühlschrank darauf. Auch kühlende Gels und Salben auf Corticoid- oder Antihistaminbasis schaffen Linderung. Der Klassiker unter den Insektenstich-Salben ist Fenistil.

Ist der Mückenstich noch relativ frisch, hilft ein batteriebetriebener Mückenstift. Drücken Sie den aufgeheizten Kopf des Stifts ein paar Sekunden lang auf den Stich. Die Wärme zerstört die Eiweißstoffe des Mückengifts und lindert so den Juckreiz. Diese Methode ist zwar kurzzeitig unangenehm, aber effektiv.

Vorsicht ist geboten, wenn der Mückenstich heiß wird, zu pochen beginnt oder sich verfärbt. Dann sollen Sie einen Arzt aufsuchen.

Diese Produkte schützen Sie vor Mückenstichen

Egal, ob zu Hause oder auf Reisen – Mückenschutz sollte nicht vernachlässigt werden. Damit Sie Ihren Sommer unbeschwert genießen können, finden Sie hier einige Tipps für hilfreiche Produkte.

Autan Multi Insect Pumpspray

Autan Multi Insect Pumpspray © Autan

Der Wirkstoff Icaridin im Mückenschutz-Spray von Autan beeinflusst den Orientierungssinn der Insekten und bildet über der Haut einen wirksamen Schutzmantel. Das Spray schützt bis zu acht Stunden vor Mücken, bis zu fünf Stunden vor Stechfliegen, bis zu sechs Stunden vor Tigermücken und bis zu vier Stunden vor Zecken.

Hier bestellen

Marke: Autan Wirkstoff: Icaridin Schützt vor: Mücken, Stechfliegen, Zecken und Tigermücken

ANTI BRUMM forte Pumpzerstäuber

Anti Brumm forte Pumpzerstäuber © Anti Brumm

Anti Brumm setzt auf den Wirkstoff DEET. Dieser wurde in den 1940er Jahren vom US-Militär entwickelt. Seit Jahrzehnten wird das Mittel zur Insektenabwehr eingesetzt und auch für Reisen in die Tropen empfohlen. Anti Brumm schützt bis zu sechs Stunden vor Mücken und bis zu fünf Stunden vor Zecken. Sprühen Sie das Spray gleichmäßig auf unbedeckte Hautstellen.

Hier kaufen

Marke: Anti Brumm Wirkstoff: Diethyltoluamid (DEET) Schützt vor: Mücken, Zecken und Tigermücken

Selldorado Antimücken-Spirale mit Ständer

Selldorado 40x Antimücken-Spiralen mit Ständer © Selldorado

Zu einem mückenfreien Abend im Freien verhilft eine Antimücken-Spirale. Zünden Sie diese an deren Ende an. Nach Sekunden erlischt das Feuer und der Rauch vertreibt die lästigen Plagegeister.

Hier kaufen

Marke: Selldorado Stückzahl: 40 Brenndauer: 8 Stunden Schützt vor: Mücken, Schnaken, Bremsen, Fliegen und andere fliegende Insekten

Nexa Lotte Mückenstecker

Nexa Lotte Insektenschutz 3-in-1 Starterpack © Nexa Lotte

Wenn Sie nachts ungestört schlafen möchten, schützt der Mückenstecker von Nexa Lotte vor den lästigen Insekten. Der Elektroverdampfer wirkt geruchslos 45 Nächte lang. Stecken Sie den Stecker einfach über Nacht in die Steckdose.

Hier bestellen

Marke: Nexa Lotte Wirkdauer: 45 Nächte Schützt vor: Mücken, Tigermücken, Fliegen und Motten

Diese Produkte lindern den Juckreiz

Fenistil Kühl Roll-on

Fenistil Kühl Roll-on © Fenistil

Der Kühl Roll-on von Fenistil ist mit seinem handlichen Format der ideale Begleiter für unterwegs. Mit dem kugelförmigen Applikator können Sie den Wirkstoff direkt auf den Mückenstich auftragen. Der Roll-on kühlt angenehm und lindert den Juckreiz.

Hier kaufen

Marke: Fenistil Inhaltsstoffe: Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Benzalkonium Chloride Geeignet für: Erwachsene und Kinder ab 0 Jahren

Beurer BR 60 Insektenstichheiler

Beurer BR 60 Insektenstichheiler © Beurer

Zur Linderung von juckenden Mückenstichen eignet sich der Insektenstichheiler von Beurer. Dieser wirkt nur mittels Wärme und ohne Chemie. Somit eignet er sich auch für Schwangere. Das Gerät verfügt über zwei verschiedene Programme, eins für die Erstanwendung und für Personen mit empfindlicher Haut, und eins für regelmäßige Anwendungen.

Hier bestellen

Marke: Beurer Programme: 2 Betrieb: 2 x 1,5V AAA Batterie