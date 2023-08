Red Friday Weekend bei MediaMarkt: Hammer-Deals mit bis zu 67 % Rabatt – nur bis Sonntag

Wer braucht schon Black Friday?

Von Ömer Kayali schließen

Sparen Sie kräftig bei MediaMarkts Red Friday Weekend mit starken Angeboten und bis zu 40 Prozent Rabatt auf zahlreiche Produkte. Nur für kurze Zeit.

MediaMarkt, der beliebte Elektronik-Fachhändler, steht für eine breite Auswahl an verschiedensten Elektrogeräten. Immer wieder hat das Unternehmen verlockende und besondere Rabattaktionen für Kundinnen und Kunden. Jetzt hat MediaMarkt überraschend das Red Friday Weekend ausgerufen. Nur an diesem Wochenende haben Sie die Gelegenheit, mit hohen Rabatten von bis zu 67 Prozent auf ausgewählte Artikel bares Geld zu sparen. Die Angebote sind für kurze Zeit verfügbar, also zögern Sie nicht zu lange.

MediaMarkt Red Friday Weekend: Die Highlights aus der Verkaufsaktion

Welche Produkte sind rabattiert? Die Angebotsvielfalt ist sehr umfangreich. Von Unterhaltungselektronik bis hin zu Haushalts- und Küchengeräten ist alles vertreten. Hier ist ein Überblick über einige der Top-Deals, die Sie beim Red Friday Weekend erwarten:

MediaMarkt Red Friday Weekend: Die besten Deals bei Unterhaltungselektronik und IT

MediaMarkt Red Friday Weekend: Die besten Deals bei Küchen- und Haushaltsgeräten

Wie lange sind die Angebote verfügbar? Wie der Name der Aktion schon verrät, sind die Rabatte nur dieses Wochenende gültig. Sie haben somit nur bis Sonntag, den 6. August, Zeit, von den Vergünstigungen zu profitieren.

Nichts für Sie dabei? Auf der Angebotsseite von MediaMarkt können Sie selbst durch alle verfügbaren Deals beim Red Friday Weekend stöbern – unter diesem Link.