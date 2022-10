Matratzenschoner gegen Milben – darauf sollten Sie achten

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Hausstaubmilben sind richtig Plagegeister und können Allergien hervorrufen. Mit dem richtigen Matratzenschoner halten Sie die Milben fern.

Müssen Sie häufig niesen, ihre Nase läuft oder ist verstopft? Fühlen Sie sich häufig schlapp und müde? Jucken dazu Ihre Augen und die Augenlider sind angeschwollen? Diese Symptome deuten auf eine Allergie hin. Im Frühling kann vieles auf eine Pollenallergie hindeuten, zeigt aber auch die Haut Reaktionen, ist eine Hausstauballergie nicht mehr weit. Hausstaubmilben können mit ihrem Kot zahlreiche allergische Reaktionen hervorrufen. Diese kleinen Partikel werden durch den Hausstaub verbreitet. Die schlechte Nachricht: Milben lassen sich nicht komplett vermeiden. Allerdings lässt sich die Belastung durch die Plagegeister verringern. Insbesondere im Schlafzimmer können Sie eine ganze Reihe von nützliche Maßnahmen treffen, die Milben den Kampf ansagen. In allererster Linie ist ein Matratzenschoner hilfreich. Der 🛒 Molton Matratzenschoner MILA von Third of Life verfügt über zahlreiche Funktionen, die das Allergierisiko verringern und die Hausstaubmilben fernhalten. Mit dem Code WASSERDICHT10 erhalten Sie aktuell 10 Prozent Rabatt.

Molton Matratzenschoner – zum Angebot

Molton Matratzenschoner – zum Angebot

Der Molton Matratzenschoner MILA verfügt nicht nur über einen Stoff, der den Hausstaubmilben den Kampf ansagt. Die Matratzenauflage hat darüber hinaus noch weitere nützliche Eigenschaften:

Molton Matratzenschoner – zum Angebot

Molton Matratzenschoner – zum Angebot

Über Third of Life

Third of Life besteht aus Produktexperten mit langjähriger Erfahrung, die funktionale Schlafprodukte entwickeln, um das besondere Drittel unseres Lebens zu verbessern. Den Schlaf. Denn die Erholung im Schlaf ist essenziell für unsere Gesundheit & die Grundlage für einen erfolgreichen Tag. Third of Life erfüllt durch individuelle Beratung, einzigartiges Fachwissen und einer holistischen Auswahl an innovativen & funktionalen Produkten jedes Schlafbedürfnis. Daher wurde Third of Life 2021 zum zweiten Mal in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie (Link siehe unten) des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Der Umwelt zuliebe strebt Third of Life zudem danach, nachhaltige Produkte zu entwickeln und in allen Bereichen ihres unternehmerischen Wirkens verantwortlich zu handeln.