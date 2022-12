Lustige Weihnachtsgeschenke: Tipps & Geschenkideen für Weihnachten

Von: Ömer Kayali

Mit einem lustigen Geschenk können Sie sich an Weihnachten schön amüsieren. © Antonio Guillem/Imago

Sie wollen an Weihnachten für etwas Abwechslung sorgen? Mit lustigen Weihnachtsgeschenken lockern Sie die Stimmung auf – hier finden Sie einige Ideen.

Weihnachten ist eine entspannende Zeit, in der wir mit unseren Liebsten die letzten Tage des Jahres verbringen. Aber eine ausgelassene Stimmung und Spaß sind natürlich nicht verboten. Haben Sie jemanden in der Familie, der Sie immer zum Lachen bringt und Sie möchten das dieses Jahr mit einem humorvollen Präsent erwidern? Wir haben in diesem Artikel einige Ideen und Inspirationen für lustige Weihnachtsgeschenke gesammelt. Möchten Sie dieses Jahr Raclette zu Weihnachten oder Silvester machen? Hier finden Sie einige Empfehlungen für Raclette-Grills.

Der Postillon Abreißkalender für 2023

Der Postillon Abreißkalender 2023 © Amazon Produktbild

Preis : 12,09 Euro

: 12,09 Euro Tages-Abreißkalender mit witzigen Newsticker-Zeilen á la Postillon

Taschentuch-Spender Osterinsel-Statue

Rotary Hero Moai Taschentuchbox © Amazon Produktbild

Preis : 34,95 Euro

: 34,95 Euro Größe : 19 x 18 x 31,5 cm

: 19 x 18 x 31,5 cm Material: Harz

Den Moai-Statuen mit den großen Nasen auf den Osterinseln nachempfunden

Lustig, aber erstaunlich dekorativ

Weinflaschen-Regenschirm

Weinflaschen-Regenschirm © Amazon Produktbild

Preis : 13,95 Euro

: 13,95 Euro Lustiger Regenschirm, der als Weinflasche getarnt ist

Ideales Geschenk für Wein-Connoisseure (vielleicht zusätzlich zu einer echten Flasche Wein)

Fahrrad-Pizzaschneider

Fahrrad-Pizzaschneider © Amazon Produktbild

Preis : 12,59 Euro

: 12,59 Euro Größe: 18,5 x 1 x 11,5 cm

Material: Edelstahl

Pizza schneiden leicht gemacht mit dem Miniatur-Fahrrad (leider ohne Pedale)

Am A**** vorbei Gelassenheitstee

Am A**** vorbei Gelassenheitstee © Amazon Produktbild

Preis : 7,99 Euro

: 7,99 Euro Teesorte: Kräutertee Wellness

Menge: 100 g

Zubereitung ohne Teebeutel – 2 Teelöffel pro Tasse

Ziehzeit: 10 Minuten

Für die nötige Portion Wellness an stressigen Tagen

Lass dich nicht erwischen – Partyspiel

Lass dich nicht erwischen Partyspiel © Big Potato

Preis : 24,99 Euro

: 24,99 Euro Partyspiel für 2 bis 10 Spieler

Jeder bekommt sechs geheime Aufgaben und muss diese erfüllen, ohne dass die anderen es merken

Auch für Famlien: Das Spiel ist ab 10 Jahren geeignet

LOL – Das Trinkspiel

LOL – Das Trinkspiel © Amazon Produktbild

Preis : 22,90 Euro

: 22,90 Euro Trinkspiel mit 110 Spielkarten mit 2 Kategorien: Witzekarten und Aufgabekarten

Wer lacht, muss trinken

auch ohne Alkohol spielbar

Dad Jokes Taschenbuch

Dad Jokes Taschenbuch © Amazon Produktbild

Preis : 10,90 Euro

: 10,90 Euro 116 Seiten vollgepackt mit Wortwitzen und Dad Jokes

darunter:

„„Was findet man im Urwald auf dem Boden? – Urlaub!“

Lustige Grillschürzen

Lustige Grillschürzen © Amazon Produktbilder

„Bin am Grillen“-Grillschürze für 19,97 statt 24,97 Euro

für 19,97 statt Euro zum Angebot „Ich bin dein Brater“-Star-Wars-Grillschürze für 18,90 Euro

für 18,90 Euro zum Angebot „Bratort“-Grillschürze für 12,99 Euro

