LEGO: Angebote zum 90-jährigen Jubiläum & 5 Fakten

Von: Nina Dudek

LEGO begeistert seit 90 Jahren große und kleine Fans © romrodinka/PantherMedia

LEGO: Die bunten Kunststoffsteinchen sind aus kaum einem Kinderzimmer wegzudenken. Ob LEGO Technik, Star Wars oder Ninjago – LEGO ist Kult und feiert am 10. August 2022 großes Jubiläum mit tollen Angeboten.

Kinder inspirieren, begeistern, fördern und fordern. Seit 90 Jahren hat sich das dänische Familienunternehmen LEGO dieses Ziel gesetzt. Dass aus seiner kleinen Kollektion aus Holzspielzeugen einmal einer der größten Spielzeughersteller der Welt werden würde, konnte Ole Kirk Kristiansen 1932 sicher noch nicht ahnen. Was mit rund 36 Artikeln begann, ist heute unter der Marke LEGO bekannt: ein dänisches Familienunternehmen mit über 24.000 Mitarbeitern und neuen Rekordgewinnen im Jahr 2022.

Doch auch nach bald einem Jahrhundert hat sich bei LEGO eines nicht verändert: Schon in vierter Generation ist LEGO weiterhin in der Hand der Gründerfamilie. Oberstes Gebot: Spielerisch einen Mehrwert schaffen, besondere Momente voll Kreativität und Fantasie. Auch das beliebte Legoland feiert 2022 bereits 20-jähriges Bestehen.

LEGO Fakt 1: Vom Holzspielzeug zu Harry Potter

Autos, Jojos, Enten auf Rädern. Die ersten Produkte aus dem Hause LEGO waren Holzspielzeug, erst 16 Jahre später kamen die ersten LEGO-Sets mit den heute bekannten Klemmbausteinen auf den Markt und machten das dänische Familienunternehmen zum umsatzstärksten Spielzeughersteller der Welt. Das liegt vor allem an den vielen lizenzierten LEGO-Produkten wie Bausätzen von Star Wars, Harry Potter oder Indiana Jones.

Harry Potter heulende Hütte – 32 % günstiger

Lego Jubiläums-Angebot: 61,40 Euro statt 89,99 Euro © Amazon

Vollgepackt mit magischen Eigenschaften: Die peitschende Weide dreht sich und ihre Äste biegen sich. Mit 6 LEGO Harry Potter Minifiguren, für Fans ab 9 Jahren.

Amazon-Angebot: 61,40 Euro statt 89,99 Euro

NINJAGO Der Tempel des Kristallkönigs – 31 % günstiger

Lego Jubiläums-Angebot 54,99 Euro statt 79,99 Euro © Amazon

Das Spielset enthält einen Tempel voller cooler Features und Funktionen, darunter den Thron des Kristallkönigs, ein schwebendes Gefängnis und mehrere Fallen. Inklusive 4 NINJAGO Minifiguren, für Fans ab 8 Jahren.

Amazon-Angebot: 54,99 Euro statt 79,99 Euro

LEGO Fakt 2: Produkte im Wert von tausenden Euro

Unter den ersten LEGO Star Wars-Sets aus den früher 90er Jahren gibt es wahre Schätze. Eine der wertvollsten LEGO-Figuren unter Sammlern ist der Roboter C-3PO, der mit 14-karätigem Gold ummantelt wurde. Gerade einmal fünf dieser Miniaturen wurden hergestellt, ihr genauer Wert wird aber unter Verschluss gehalten. Ein offenes Geheimnis ist aber der Sammlerpreis des Ultimate Collectors Edition Millennium Falcon: Bis zu 15.000 Euro sollen für ein originalverpacktes Exemplar über den Tisch gegangen sein. Besonders bekannt für derartige Deals ist die 2008 speziell für Sammler gegründete Auktionsplattform Catawiki.

Star Wars Obi-Wan Kenobis Jedi Starfighter – 23 % günstiger

Lego Jubiläums-Angebot 22,99 Euro statt 29,99 Euro © Amazon

Baubarer Star Wars Starfighter mit Taun We, Droidenfigur und Lichtschwert, einziehbarem Fahrwerk und Clips zur Aufbewahrung von Lichtschwertern. Für Fans ab 7 Jahren.

Amazon-Angebot: 22,99 Euro statt 29,99 Euro

LEGO Star Wars: So macht Darth Vader Sommerurlaub

LEGO Fakt 3: Begehrt bei Erwachsenen

Eigentlich wurde LEGO für Kinder konzipiert, doch die Genialität und Vielfalt der Bausätze begeisterte auch schnell deren Eltern. Manche Sets sind zudem so komplex, dass selbst Erwachsene einiges an technischem Geschick für die Fertigstellung beweisen müssen. Bauen, Sammeln und Betrachten – gerade unter Sammlern ist so mancher LEGO-Bausatz ein Kultobjekt. Besonders, wenn es sich um Raritäten handelt, die nur bei Events oder Wettbewerben und nicht im freien Handel erhältlich sind. Immer wieder gefragt: Bausätze aus der Reihe LEGO Technic.

LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 – 28 % günstiger

Lego Jubiläums-Angebot 289 Euro statt 399,99 Euro © Amazon

Ein fesselndes Bauerlebnis für echte LEGO-Profis: mit sequenziellem 8-Gang-Schaltgetriebe, beweglichem Heckspoiler, Front- und Heckklappe sowie detailgetreuen Scheibenbremsen und goldenen Felgen. Für Fans ab mindestens 8 Jahren.

Amazon-Angebot: 289 Euro statt 399,99 Euro

Marvel Super Heroes Infinity Handschuh – 22 % günstiger

Lego Jubiläums-Angebot 54,59 Euro statt 69,99 Euro © Amazon

Eine Hommage an Marvel: Thanos‘ Handschuh mit beweglichen Fingern und leuchtenden Farben. Ein zeitloses Ausstellungsstück für Sammler und Liebhaber. Für Fans ab 6 Jahren.

Amazon-Angebot: 54,59 Euro statt 69,99 Euro

LEGO Fakt 4: LEGO-Sets nur originalverpackt aufbewahren

Für Kinder unvorstellbar, für Sammler Pflicht: LEGO-Sets nicht auspacken. Denn nur in der originalen Verpackung inklusive Bauanleitung haben sie wahren Wert. Vielleicht sollten Sie eine dieser LEGO Neuheiten ja einfach ein paar Jahre im Regal stehen lassen?

City Supermarkt – 33% günstiger

Lego Jubiläums-Angebot 39,99 Euro statt 59,99 Euro © Amazon

Spielset mit Spielzeug-Supermarkt, Elektroauto, Gabelstapler mit Hebefunktion, Straßenplatte und 5 Minifiguren. Mit einer leicht verständlichen Bauanleitung für Fans ab 6 Jahren.

Amazon-Angebot: 39,99 Euro statt 59,99 Euro

LEGO Botanicals Orchidee-Set für Erwachsene – 26 % günstiger

Lego Jubiläums-Angebot 36,99 Euro statt 49,99 Euro © Amazon

Fast wie echt: Modell mit 6 großen Blüten, 2 Knospen sowie geriffelter Vase. Pflegeleichte, aber originelle Zimmerdeko für Fans ab 18 Jahren.

Amazon-Angebot: 36,99 Euro statt 49,99 Euro

LEGO Fakt 5: Weltreise für Zuhause

Mit LEGO holen Sie sich (fast) die ganze Welt nach Hause. Bedeutende Bauwerke oder von fernen Ländern inspirierte Bausätze lassen große und kleine Fans vom nächsten Urlaubsziel träumen, neue Geschichten erfinden und machen neugierig auf alles, was unsere Erde zu bieten hat. Wer die große Herausforderung sucht, reist mit LEGO Architecture nach Indien: Mehr als 5.900 Steinchen enthält die Packung mit dem Taj Mahal!

LEGO Architecture Cheops-Pyramide – 26 % günstiger

Lego Jubiläums-Angebot 104,09 Euro statt 139,99 Euro © Amazon

Reisen Sie ins 26. Jahrhundert vor Christus zur großen Pyramide von Gizeh. XL-Bausatz mit 2 kleinen Pyramiden, 2 Totentempeln, 1 Sphinx-Statue, 1 Arbeiterdorf, 1 Obelisk und ein Teil des Nils mit Lastkahn. Für Fans ab 8 Jahren.

Amazon-Angebot: 104,09 Euro statt 139,99 Euro

Wildlife Africa Tierrettungseinsatz – 30 % günstiger

Lego Jubiläums-Angebot 62,90 Euro statt 89,99 Euro © Amazon

Trompetende Elefanten, brüllende Löwen – wenn sie krank sind, kommt der Tierarzt. Ein Ausflug nach Afrika zur Rettung von Wildtieren mit Hubschrauber mit Winde, Kettenfahrzeug und Tierklinikstation für viele Tiere. Für Fans ab 6 Jahren.

Amazon-Angebot: 62,90 Euro statt 89,99 Euro

LEGO: Fun-Facts über bunte Steinchen

LEGO ist in aller Munde beziehungsweise in aller Kinderzimmer. Wenn Sie also künftig über die kleinen Steinchen stolpern: Nicht ärgern – sondern über die vielen spannenden Fakten dahinter wundern.

LEGO heißt „gut spielen“ und setzt sich aus den beiden dänischen Worten „Leg godt“ zusammen.

Die offizielle Bauanleitung für das Taj Mahal ist 184 Seiten lang.

Seit 1958 sind Legosteine unverändert – und passen seither zusammen.

Der größte Legoturm der Welt wurde aus einer halben Million Steine in Tel Aviv gebaut.

2015 verdrängte LEGO laut Forbes-Liste Ferrari im Rennen als mächtigste Marke der Welt.

Es gibt keine LEGO-Figuren mit blonden Haaren, denn das würde laut Hersteller nicht zu den gelben Figuren passen.

LEGO-Figuren könnten theoretisch die Weltherrschaft an sich reißen. Mit fünf Milliarden sind „LEGOS“ die weltweit größte Bevölkerungsgruppe und jeden Tag kommen 1,4 Millionen neue Legomenschen hinzu.