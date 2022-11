Besserer Sound beim Fernsehen: die besten Soundbars laut Stiftung Warentest

Von: Ömer Kayali

Die integrierten Lautsprecher in modernen Fernsehern lassen zu wünschen übrig. © AlexGrec/PantherMedia

Die Stiftung Warentest hat verschiedene Soundbars für Fernseher getestet. Welche am besten abgeschnitten haben, erfahren Sie hier.

Moderne Fernseher sind in vieler Hinsicht eindrucksvoll. Die Bilder sind dank 4K-Auflösung gestochen scharf, mit OLED und QLED sind Farbvielfalt und Kontrast so umfangreich wie nie – und natürlich sind da noch die unzähligen Filme und Serien, bei denen man kaum mit dem Schauen hinterherkommt.

Doch eine große Schwachstelle haben die Flachbildschirme: den Sound. Die schlanken und eleganten Smart-TVs verfügen meist über schwache Lautsprecher, was den Ton auch auf höherer Lautstärke manchmal dumpf macht und Dialoge dadurch unverständlich sind. Das liegt daran, dass fast alle modernen Geräte sehr kleine Boxen haben, die im dünnen Rahmen des Fernsehers versteckt werden müssen. Doch für guten Sound und starke Bässe wird Raum benötigt, weshalb die integrierten Lautsprecher oft zu wünschen übrig lassen.

Glücklicherweise können Sie Ihren Fernseher mit einer Soundbar ausstatten, um einen besseren und klareren Ton zu erhalten. Die Stiftung Warentest hat im Herbst 2022 dutzende Soundbars geprüft und die meisten Geräte schneiden mit der Note „Befriedigend“ ab. Einige bekommen auch das Qualitätsurteil „Gut“.

Die besten Soundbars laut Stiftung Warentest finden Sie weiter unten.

Soundbars für Fernseher: Die wichtigsten Merkmale

Die langgestreckten Lautsprecher sind für moderne TV-Geräte konzipiert und benötigen nicht viel Platz.

Die meisten Soundbars sind einteilig und haben keine zusätzlichen Lautsprecher. Manche Modelle haben aber mehrere, damit sich der Ton besser im Raum verteilt. Dem Surround-Sound einer größeren Stereoanlage können Soundbars jedoch nicht das Wasser reichen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Lautsprecher an Fernseher anzuschließen.

- Am einfachsten geht es über ein HDMI-Kabel. Wichtig ist, dass Soundbar und Fernseher mit Audio Return Channel (ARC) kompatibel sind, damit der Ton über HDMI an die Box übertragen wird. Für Tonformate wie Dolby Atmos wird der neuere Standard eARC benötigt.

- Bei älteren Fernsehern können Sie auch ein digital-optisches-Audiokabel verwenden.

- Einige Soundbar-Modelle lassen sich auch via Bluetooth verbinden.

Neben Soundbars sind auch Soundplates im Handel erhältlich. Die Funktionsweise ist im Prinzip gleich, allerdings sind sie etwas größer und benötigen dementsprechend mehr Platz – dafür bieten sie einen voluminöseren Ton.

Der große Nachteil von Soundbars ist, dass sie sehr teuer sind. Preise über 1.000 Euro sind keine Seltenheit. Günstigere Modelle sind zwar ab rund 250 Euro erhältlich, allerdings schneiden diese schlechter ab.

Sony HT-A7000 Soundbar: Stiftung Warentest-Note GUT (2,3)

Sony HT-A7000 Soundbar © Sony

Preis: ab 1.194,99 € statt 1.399 €

Typ Soundbar Maße 130 x 14 x 8 cm Gewicht 9 kg Stromkosten pro Jahr (laut Stiftung Warentest) 17 € Dolby Atmos kompatibel ✔️ DTS:X kompatibel ✔️ HDMI-Anschluss mit ARC ✔️ HDMI-Anschluss mit eARC ✔️ Optischer Digitaleingang ✔️ Bluetooth ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐ 4,2 von 5

Denon DHT-S217 Soundbar: Stiftung Warentest-Note BEFRIEDIGEND (2,6)

Denon DHT-S217 Soundbar © Denon

Preis: ab 199 €

Typ Soundbar Maße 90 x 12 x 6 cm Gewicht 4 kg Stromkosten pro Jahr (laut Stiftung Warentest) 8 € Dolby Atmos kompatibel ✔️ DTS:X kompatibel ❌ HDMI-Anschluss mit ARC ✔️ HDMI-Anschluss mit eARC ✔️ Optischer Digitaleingang ✔️ Bluetooth ✔️ Amazon-Bewertung K.A.

Nubert nuPro AS-3500 Soundplate: Stiftung Warentest-Note GUT (1,9)

Nubert nuPro AS-3500 Soundplate © Nubert

Preis: ab 1.015 €

Typ Soundplate Maße 90 x 34 x 16 cm Gewicht 20 kg Stromkosten pro Jahr (laut Stiftung Warentest) 6 € Dolby Atmos kompatibel ❌ DTS:X kompatibel ❌ HDMI-Anschluss mit ARC ✔️ HDMI-Anschluss mit eARC ✔️ Optischer Digitaleingang ✔️ Bluetooth ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐ 4,4 von 5

Nubert nuBoxx AS-425 max Soundplate.: Stiftung Warentest-Note GUT (2,0)

Nubert nuBoxx AS-425 max Soundplate © Nubert

Preis: ab 718 €

Typ Soundplate Maße 86 x 35 x 15 cm Gewicht 15 kg Stromkosten pro Jahr (laut Stiftung Warentest) 5 € Dolby Atmos kompatibel ❌ DTS:X kompatibel ❌ HDMI-Anschluss mit ARC ✔️ HDMI-Anschluss mit eARC ✔️ Optischer Digitaleingang ✔️ Bluetooth ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

LG DS90QY Soundbar mit Subwoofer: Stiftung Warentest-Note GUT (1,9)

LG DS90QY Soundbar mit kabellosem Subwoofer © LG

Preis: ab 999 € statt 1.199 €

Typ Soundbar mit zusätzlicher Bassbox Maße Soundbar 120 x 14 x 6 cm Gewicht Soundbar 5 kg Maße Subwoofer 20 x 41 x 41 cm Gewicht Subwoofer 10 kg Stromkosten pro Jahr (laut Stiftung Warentest) 14 € Dolby Atmos kompatibel ✔️ DTS:X kompatibel ✔️ HDMI-Anschluss mit ARC ✔️ HDMI-Anschluss mit eARC ✔️ Optischer Digitaleingang ✔️ Bluetooth ✔️ Amazon-Bewertung K.A.

LG S95QR Soundbar mit Atmos-Lautsprechern: Stiftung Warentest-Note GUT (1,9)

LG S95QR Soundbar mit Atmos-Lautsprechern © LG

Preis: ab 1.344,56 €

Typ Soundbar mit zusätzlicher Bassbox Maße Soundbar 120 x 14 x 6 cm Gewicht Soundbar 5 kg Maße Subwoofer 20 x 41 x 41 cm Gewicht Subwoofer 10 kg Stromkosten pro Jahr (laut Stiftung Warentest) 20 € Dolby Atmos kompatibel ✔️ DTS:X kompatibel ✔️ HDMI-Anschluss mit ARC ✔️ HDMI-Anschluss mit eARC ✔️ Optischer Digitaleingang ✔️ Bluetooth ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5