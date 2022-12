Last Minute City-Trips für Silvester – super günstig ab 89 €

Von: Nina Dudek

Teilen

Spaß zu zweit: ein Citytrip bringt tolle Abwechslung in den Alltag © AntonioGuillemF/PantherMedia

Nichts wie weg? Dann lohnt sich schnell sein, denn jetzt gibt es noch geniale Schnäppchen für Städtereisen und Kurztrips über Silvester und Neujahr!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ganz klar: Manche sind nach den Weihnachtsfeiertagen einfach urlaubsreif! Zeit, die Koffer zu packen und für ein paar Tage, ein langes Wochenende oder eine kleine Auszeit zu verreisen. Ins tief verschneite, friedliche Prag oder die zauberhafte Metropole Wien, zum Shoppen nach Berlin oder doch lieber trendbewusst nach Hamburg?

Jetzt gibt es gerade supergünstige Schnäppchen und Angebote für City-Surfer. Die Top-Deals 2022/2023 haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Shopping-Kurztrip nach Berlin

Darf auf keinem Citytrip nach Berlin fehlen: das Brandenburger Tor © AndreyPopov/PantherMedia

Warum nicht Gutscheine zum Shoppen in Berlin einlösen? Oder sich bei winterlichen Temperaturen die vielen spannenden Museen und Galerien ansehen?

Mitten drin in der Hauptstadt, direkt am berühmten Kurfürstendamm liegt das Best Western Plus Plaza.

2 Nächte inklusive Frühstück im Doppelzimmer nahe dem Brandenburger Tor, der Museumsinsel und dem Fernsehturm „Alex“

Ab 105 € buchen

Deluxe-Auszeit im Steigenberger Wien

Wien überzeugt mit seiner ganz besonderen Stimmung zu jeder Jahreszeit © Violin/PantherMedia

Wien wirkt im Winter seinen besonderen Zauber mit all den Kaffeehäusern und der weihnachtlich geschmückten Altstadt. Die perfekte Romantik-Auszeit für 2 oder 3 Nächte im exklusiven Steigenberger Design-Hotel MAXX Vienna im Doppelzimmer. Nahe am Zentrum, besonders günstig gelegen.

Ab 109 € buchen

Romantisches Prag

Seit Jahr und Tag überspannt die Karlsbrücke die Moldau in Prag. © TTstudio/PantherMedia

Wenn sich leiser Flockenwirbel über die UNESCO-Welterbe-Stadt senkt, kehrt Frieden ein. Jetzt ist die perfekte Jahreszeit, um diesen Schatz zu erobern. Prag von seiner zauberhaften Seite, 2 oder 3 Nächte im 4-Sterne-Hotel inklusive Frühstück und 3-Tagesfahrkarte für den Prager ÖPNV.

Ab 89 € buchen

Trendziel Hamburg

Nah am Wasser gebaut: die Hansestadt Hamburg an der Alster © Kisa_Markiza/PantherMedia

Erst 2021 eröffnete in Hamburg Altona das Designhotel Moxy Hamburg Altona. Der perfekte Ausgangspunkt, um die trendbewusste Hansestadt zu erkunden und sich inspirieren zu lassen.

Ab 109 € buchen