Eiskalt reduziert: Kompressor Kühlboxen bei eBay zum Schnäppchenpreis

Abkühlung gefällig? Mit einer Kompressor-Kühlbox können Sie Ihr Eis auch unterwegs kalt genießen. © PantherMedia / NewAfrica

Egal ob im Campingurlaub oder bei Ausflügen mit dem Auto oder Boot – mit einer Kompressor Kühlbox haben Sie immer kalte Getränke und Speisen dabei. Bei eBay sind aktuell zwei Geräte im Angebot.

Mit den Temperaturen steigt bei vielen im Sommer auch der Wunsch nach Outdoor-Aktivitäten. Auf dem Programm stehen Ausflüge mit dem Auto oder Boot, Grillpartys am See oder ein Campingurlaub. Gerade an heißen Tagen darf eine Abkühlung nicht fehlen. Um zu verhindern, dass Fleisch und Fisch verderben, das Eis am Stiel dahinschmilzt und Kaltgetränke zur lauwarmen Brühe werden, eignen sich Kompressor-Kühlboxen ideal. Bei eBay sind gerade zwei Modelle im Angebot.

tillvex Kompressor Kühlbox – 100 Euro günstiger

tillvex Kompressor Kühlbox © tillvex®

Die Kühlbox von tillvex bietet dank des integrierten Kompressor-Kühlsystems einen klaren Vorteil gegenüber herkömmlichen Kühlakkus. Die Temperatur können Sie bequem mit der dazugehörigen App steuern. Die Kühlbox verfügt zudem über eine Power-Kühlfunktion, mit der Sie Lebensmittel in nur 25 Minuten von 20 °C auf 0 °C und in 40 Minuten auf -18 °C kühlen können. Im Deckel befinden sich zwei Getränkehalter, ein integriertes Lineal sowie ein Schneidebrett. Für einen bequemen Transport sorgen der höhenverstellbare Tragegriff, ein Ziehgriff und Rollen. Bei eBay zahlen Sie für die Kühlbox aktuell nur 249,99 statt 349,99 Euro.

Anschlussmöglichkeiten Netz-, Auto- und USB-Anschluss Funktionen Kalt-, Gefrier- und Warmfunktion (-20° bis 20°C) Temperatursteuerung App, LCD-Touch-Screen Größe 69,2 x 45,3 x 51,5 cm Fassungsvermögen 41 Liter Gewicht 17,5 kg Lautstärke 45dB Besonderheiten Power-Kühlfunktion, USB-Anschluss zum Handy-Aufladen

Edaygo Kompressor Kühlbox – 66 Euro günstiger

Edaygo Kompressor-Kühlbox © Edaygo

Mit der Kompressor-Kühlbox von Edaygo können Sie Getränke und Lebensmittel auf bis zu -20 °C kühlen. Eine einfache Bedienoberfläche und eine digitale Temperaturanzeige ermöglichen eine präzise Temperatureinstellung. Betrieben wird die Box über Strom aus der Steckdose oder der Autobatterie. Die benötigten Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Ein 3-stufiger Batteriewächter überwacht dabei die Autobatterie. Um Strom zu sparen, können Sie den ECO-Modus aktivieren. Für den einfachen Transport ist die Kühlbox mit zwei Rädern und einem ausklappbaren Griff ausgestattet. Aktuell erhalten Sie den Camping-Kühlschrank bei eBay für 239,99 statt 305,99 Euro.

Anschlussmöglichkeiten Netz- und Autoanschluss Funktionen Kalt-, Gefrier- und Warmfunktion (-20° bis 20°C) Größe 58,6 x 37,8 x 47,5 cm Fassungsvermögen 40 Liter Gewicht 12,6 kg Lautstärke 45dB Besonderheiten USB-Anschluss zum Handy-Aufladen