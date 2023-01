Fett daneben oder Volltreffer? Das sind die besten Körperfettwaagen

Körperanalyse

Körperfettwaagen sind nützliche Helfer auf dem Weg zum Wunschgewicht. Denn neben dem nicht immer ausschlaggebenden Gewicht zeigen sie auch den Körperfettanteil. Aber taugen sie was?

Körperfettwaagen können viel mehr, als nur das Gewicht zu verraten. Denn das Körpergewicht kann im Laufe des Tages schwanken und sagt somit nicht viel über den Fitnesszustand aus. Körperfettwaagen können neben dem Gewicht auch zahlreiche körperbezogene Daten ermitteln. Unter anderem messen sie mittels bioelektrischer Impedanzanalyse den Körperfett- und Muskelanteil. Auch der Kalorienbedarf eines Menschen kann mithilfe der Körperfettwaage ausgerechnet werden. Viele Waagen sind außerdem mit einer App kompatibel, die die Messdaten speichert und auswertet. Die besten fünf im Überblick.

Körperfettwaagen: Darauf kommt es beim Kauf an

Funktionen : Bei einer Körperfettwaage kommt es hauptsächlich auf die angebotenen Funktionen an. Diese variieren von Modell zu Modell sehr stark. Einige bieten lediglich die Grundfunktionen an, während andere neben Körperfett- und Muskelanteil beispielsweise auch BMI, Skelettmuskulatur, Wasseranteil, Knochenmasse, fettfreies Körpergewicht, Stoffwechsel, Proteine, Grundumsatz sowie das biologische Alter des Nutzers ermitteln.

Wie funktionieren Körperfettwaagen überhaupt?

Die Elektroden auf der Trittfläche senden einen sehr schwachen, nicht wahrnehmbaren Strom über die Beine und den unteren Bauch. Da sich das Gewebe in Bauch und Beinen unterscheidet und darum den Strom unterschiedlich gut leitet (Fett leitet schlechter als Muskeln) ergeben sich unterschiedliche Widerstände, die die Körperfettwaage misst. Zusammen mit zusätzlichen Angaben zu Alter, Geschlecht, Körpergewicht und Größe errechnet das Gerät mit der sogenannten Bio-Impedanzanalyse die Anteile an Fett, Muskelmasse und Wasser im Körper.

Keine Panik bei Frauen, wenn die Werte einmal „verrückt spielen“. Denn je nachdem, in welcher Phase des monatlichen Zyklus sich der weibliche Körper befindet, lagert er mehr oder weniger Wasser ein. Und das kann die Messergebnisse verfälschen.

Wie sinnvoll ist eine Körperfettwaage überhaupt?

Eines vorneweg: Die Ergebnisse einer Körperfettwaage liefern nur Richtwerte und keine absolut exakten Daten. Vor allem die für den Hausgebrauch üblichen Geräte schicken den Strom nämlich nur durch die untere Hälfte des Körpers – und erfassen somit auch nur dort die Körperzusammensetzung. Professionelle Geräte wie beispielsweise in vielen Fitnesscentern hingegen ergänzen die Messung um Elektroden an den Händen und liefern somit exaktere Werte.

Dennoch können Körperfettwaagen beim richtigen Weg zum Wunschgewicht helfen. Denn die Werte zeigen Trends und Tendenzen an, in welche Richtung sich der Körper verändert. Damit die Ergebnisse aber so genau wie möglich sind, sollten Sie sich immer unter denselben Umständen auf die Waage stellen. Also immer im gleichen Abstand, zur gleichen Zeit und auf demselben Gerät, beispielsweise immer morgens nach dem ersten Toilettengang.

Körperfettwaage Withings Body+ – Favorit mit durchdachten Details

Diese Körperfettwaage ist nicht umsonst eines der meistverkauften Modelle in Deutschland. Klares Design, übersichtliche Bedienbarkeit und ein individuell einstellbares Display machen sie zum Favoriten. Alle Ergebnisse lassen sich auch einfach per App abrufen.

Abmessungen\t 28 x 28 x 2,0 cm Maximales Benutzergewicht\t 180 kg Unterstützte Apps\t Apple Health, Google Fit, RENPHO-App und Fitbit-App Systemanforderungen (Smartphone)\t Bluetooth 4.0 und mindestens iOS 7.0 oder Android 4.5\t Mögliche Funktionen Körpergewicht, BMI, Skelettmuskulatur, Körperfettanteil, Wasseranteil, Knochenmasse, fettfreies Körpergewicht, Muskelmasse, Stoffwechsel, Proteine, Grundumsatz sowie das biologische Alter des Nutzers\t Maximale Anzahl von Benutzern\t 8 Preis 79,95 € statt 99,95 € bei Amazon

RENPHO Körperfettwaage – so einfach kann‘s sein

+ RENPHO Körperfettwaage Digital © Amazon Produktbild

Über Millionen aktive Nutzer auf der ganzen Welt können sich kaum irren: Die RENPHO Health App ist ganz besonders einfach zu bedienen und lässt sich kostenlos im App Store oder Google Play herunterladen. So lassen sich ganze 13 wichtige Körperkennwerte kinderleicht bestimmen.

Abmessungen\t 28 x 28 x 2,0 cm Maximales Benutzergewicht\t 180 kg Unterstützte Apps\t Apple Health, Google Fit, RENPHO-App und Fitbit-App Systemanforderungen (Smartphone)\t Bluetooth 4.0 und mindestens iOS 7.0 oder Android 4.5\t Mögliche Funktionen Körpergewicht, BMI, Skelettmuskulatur, Körperfettanteil, Wasseranteil, Knochenmasse, fettfreies Körpergewicht, Muskelmasse, Stoffwechsel, Proteine, Grundumsatz sowie das biologische Alter des Nutzers\t Maximale Anzahl von Benutzern\t Unbegrenzt Preis um 37,99 € bei Amazon

OMRON Körperanalysegerät BF511 – die klinisch Genaue

+ OMRON Körperanalysegerät BF511 © Amazon Produktbild

Dieses klinisch validierte Gerät zur Ganzkörpermessung arbeitet wie ein Profigerät mit zusätzlichen Sensoren für die Hände und misst so genauer. Mit insgesamt 8 Sensoren erhalten Nutzer so eine sehr präzise Bio-Impedanz-Analyse mit hoher Messgenauigkeit.

Abmessungen\t 30,3 x 32,7 x 5,5 Zentimeter Maximales Benutzergewicht\t 150 kg Unterstützte Apps\t - Systemanforderungen (Smartphone)\t - Mögliche Funktionen Körpergewicht, BMI, Körperfett, Muskelmasse, viszerales Fett, Kaloriengrundumsatz Maximale Anzahl von Benutzern\t 4 Benutzerprofile + Gastmodus Preis 84,46 € statt 129,99 € bei Amazon

Körperfettwaage beurer BF 720 – Preis-Leistungs-Sieger

+ Beurer BF 720 Diagnosewaage mit Bluetooth © Beurer

Obwohl diese Körperfettwaage von beurer zu den günstigeren gehört, überzeugt sie mit hoher Messgenauigkeit und der anwenderfreundlichen App „beurer health Manager Pro“. Die Verbindung mit dem Smartphone erfolgt per Bluetooth.

Abmessungen\t 30 x 30 x 2,5 cm Maximales Benutzergewicht\t 180 kg Unterstützte Apps\t beurer health Manager Pro Systemanforderungen (Smartphone)\t Ideal für Smartphone mit Bluetooth 4.0 und Betriebssystem iOS 8.0/ Android 4.3 oder höher Mögliche Funktionen Gewicht, Körperfett-, Körperwasser, Muskelanteil und Knochenmasse Maximale Anzahl von Benutzern\t 8

TANITA BC-602 Segment Körperanalyse-Waage – maßgeschneiderte Kalorien

+ BC-602 Segment Körperanalyse Waage © Amazon/Produktbild

Die Marke TANITA wird auch in vielen Fitnesscentern für die Analyse der Körperzusammensetzung genutzt. Dieses Modell kann aber noch mehr als über Füße und Hände eine genaue Bio-Impedanzmessung zu gewährleisten! Diese Waage gibt Ihnen genaue Anhaltspunkte für die optimale Kalorienzufuhr, damit Sie Ihr Wunschgewicht noch schneller erreichen.

Abmessungen\t ‎35 x 40 x 7 cm Maximales Benutzergewicht\t 150 kg Unterstützte Apps\t - Systemanforderungen (Smartphone)\t - Mögliche Funktionen Gewicht, BMI, Fettmasse, Muskelmasse, Viszeralfett, Gesamtkörperwasser, tägliche Kalorienaufnahme (DCI) kcal, metabolisches Alter, Körperbau-Bewertung, Knochenmasse Maximale Anzahl von Benutzern\t 4 Preis 177,68 € statt 185,33 € bei Amazon

Körperfettwaage Amazfit Smart Scale – die Umfassende

+ Amazfit Smart Scale © Amazfit

Wer Wert auf viele Funktionen legt, ist mit dieser Körperfettwaage gut bedient. Denn neben Viszeral- und Subkutanfett zeigt sie nicht nur die reine Muskelmasse an, sondern auch der Proteingehalt der Muskeln sowie den persönlichen Energieverbrauch. Außerdem misst misst sie stehende Herzfrequenz für eine Optimierung des Trainings.

Abmessungen\t ‎32 x 32 x 2,5 cm Maximales Benutzergewicht\t 150 kg Unterstützte Apps\t Amazfit Smart Scale Systemanforderungen (Smartphone)\t k.A. Mögliche Funktionen Gewicht, BMI, Körperfett, Magergewicht, Unterhautfett, viszerales Fett, Körperwasser, Skelettmuskel, Muskel Masse, Knochenmasse, Grundumsatz, Protein, Grad des viszeralen Fettes, BMI und Stoffwechselalter. Maximale Anzahl von Benutzern\t 12 Preis 46,99 € statt 49,90 € bei Amazon

