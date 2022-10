KLETTPACK aus „Die Höhle der Löwen“ – mit diesem Gadget erleichtern sich Eltern den Alltag

Von: Philipp Mosthaf

Sascha Wehle (links) und Immanuel Gloeser haben sich Tragesystem „Klettpack“ ausgedacht. Die beiden Gründer präsentieren ihre Erfindung in „Die Höhle der Löwen“. © RTL / Frank W. Hempel

KLETTPACK aus „Die Höhle der Löwen“ ist das praktikable Gadget für alle Dinge, die nicht in einen Rucksack passen. Eltern werden das Teil lieben.

KLETTPACK aus der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ soll allen Menschen den Alltag erleichtern. Viele kennen diese Situation oder ähnliche: Man ist bei der Post und nimmt ein großes Paket entgegen. Leider ist nur noch eine Hand frei, sodass Tragen keine Option ist – und in den Rucksack passt das Paket leider auch nicht. Was also tun? Entweder wieder kommen oder das Teil irgendwie nach Hause schleppen. Mit KLETTPACK gibt es nun ein Gadget, mit dem Sie problemlos größere Teile transportieren können. KLETTPACK ist die perfekte Alternative zu herkömmlichen Rucksäcken. Wie der Alltagshelfer, von dem insbesondere Eltern profitieren, funktioniert, erfahren Sie hier.

Wie funktioniert KLETTPACK aus „Die Höhle der Löwen“?

KLETTPACK isst ein Tragesystem mit variablen Klettgurten. Diese Tragegurte ermöglichen ein einfaches Transportieren von Lasten und Gegenständen bis zu 10 kg. Ob Snowboard, Schlitten oder Paket – die Klettbänder können beliebig und schnell fixiert werden. So passt sich KLETTPACK genau an die Form und Größe des zu transportierenden Gegenstandes an. Sperrige Besorgungen, gestapelte Pakete oder das Kinderfahrrad können so einfach und bequem getragen werden.

Das Eigengewicht des KLETTPACK beträgt lediglich 300 Gramm, der Tragegurt ist ergonomisch und damit schonend zum Rücken. Durch die Schulterpolsterung und den Brustgurt wird der Tragekomfort erhöht. KLETTPACK lässt sich zudem zusammenfalten und ist damit leicht zu verstauen. Das Besondere am Produkt aus „Die Höhle der Löwen“: Der Tragegurt wird in sozial verträglichen Schneidereien hergestellt. Damit wollen die Gründer Sascha Wehle und Immanuel Gloeser ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Klettpack aus „Die Höhle der Löwen“ ist ein innovatives Tragesystem, das die Arme komplett entlastet. Es kann für alle Gegenstände benutzt werden. © Klettpack

