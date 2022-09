Klapprad oder Faltrad? Was ist was und welche sind die Besten? Die Newcomer in der City

kleine Räder für unterwegs

Klappräder oder Falträder sind längst nicht mehr nur bei Wohnmobilfahrern beliebt. Die praktischen Mini-Räder haben längst Einzug in die City gehalten – CO 2 -neutral, praktisch und günstig.

Sicher sind Sie auch schon das eine oder andere Mal hinter einem Wohnmobil hergefahren und haben über die winzig zusammengeklappten Räder auf dem Gepäckträger gestaunt: Mit sowas soll man Radtouren machen? Taugen diese Klappräder was? Und welche sind die besten? Wir sind all diesen Fragen nachgegangen – und haben das Amazon-Angebot für Sie gesichtet. Denn eines vorneweg: Die Mini-Räder können mehr als der erste Blick darauf vermuten lässt und es gibt sie mittlerweile auch als E-Bikes. Grade letztere sind leider begehrtes Diebesgut: Also sichern Sie Ihr Fahrrad gegen Diebstahl!

Wenig Platz im Keller und keine Lust auf Berufsverkehr oder ÖPNV? Klappräder sind die Newcomer ist Stadtverkehr: mit mehr Substanz als E-Roller, kleineren Preisen als große Räder und platzsparend auch im Single-Apartment verstaubar.

Was ist der Unterschied zwischen Klapprad und Faltrad?

Wenn Sie auf der Suche nach einem kleinen, praktischen und zuverlässigen Flitzer für die City sind, werden Sie über zwei Begriffe stolpern: Faltrad und Klapprad. Im Grunde genommen beschreiben beide ein Fahrrad, dessen Rahmen sich zusammenfalten lässt. Dennoch gibt es grundlegende Unterschiede, die die Wahl für entweder ein Klappfahrrad oder ein Faltfahrrad grundlegend beeinflussen.

Den Begriff Klapprad gibt es bereits seit den 1960er und 1970er Jahren, als die ersten Räder auf den Markt drängten, deren Rahmen sich in der Mitte zusammenklappen ließ. Diese Räder mit den kleinen Laufrädern und ihrem Hauptscharnier in der Mitte haben vor allem die Camper-Szene im Nu erobert und finden sich noch heute auf so manchem Gepäckträger eines Wohnmobils. Ein Faltrad ist die moderne Variante des Klapprads.

Die beiden Hauptunterschiede: Falträder lassen sich an mehreren Gelenken falten, ähneln optisch aber zusehends „normalen“ Bikes.

Klapprad Faltrad Ein Faltmechanismus in der Mitte des Rahmens Mehrere Faltscharniere ermöglichen besonders kleines Faltmaß Anpassung der Rahmengeometrie an ein mittiges Scharnier Geometrie durch mehrere Faltscharniere ähnlicher einem normalen Fahrrad Kleinerer Rahmen bringt weniger Stabilität und Fahrkomfort Größerer Rahmen für stabileres Fahrverhalten Für kleinere Strecken ohne große Anforderungen Auch für längere Touren geeignet

Welche Klappräder sind die besten?

Widmen wir uns also zunächst der Ursprungsform des Klapprades. Diese kleinrädrigen fahrbaren Untersätze sind in der Regel preisgünstiger als ihre größeren Brüder, die Falträder. Wer nur kleine Strecken zurücklegt, beispielsweise als praktisches Wohnmobilzubehör, um vom Wohnmobil zur Dusche zu fahren oder morgens Semmeln zu holen, ist mit einem Klapprad gut bedient. Wir haben ein paar Modelle für Sie unter die Lupe genommen und gleich auch noch die beste Fahrradausrüstung bei Regen für den kommenden Herbst.

Amazon-Bestseller: Klapprad Agon Parklane

+ Ein Klapprad-Bestseller bei Amazon zum fairen Preis. © Pentagon Sports GmbH

Ideal für Camping oder in der Stadt, lässt sich auch in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen. Inklusive Beleuchtung, Gepäckträger und Schutzblechen, mit 6 Gängen und V-Brakes.

Größe zusammengeklappt 85 x 35 x 62 cm Gewicht 16,1 kg Amazon-Preis ab 269 € Amazon-Bewertungen 3,9 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Ultraleichtes Carbon-Klapprad

+ Mit gerade einmal 14 Kilogramm ist dieses Klapprad ein echtes Leichtgewicht. © Karbon Bike Direct

Kohlefaserrahmen aus japanischem Torray-Mesh in Luftfahrtqualität: ultraleicht und solide. Schnelles magnetisches Falten in nur drei Schritten, 9-Gang-Schaltwerk von Shimano und leistungsstarke mechanische Scheibenbremsen.

Größe zusammengeklappt 80 x 68 x 40 cm Gewicht 14,5 kg Amazon-Preis ab 1.259 € Amazon-Bewertungen 5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

+ Dieses Klapprad ist ein Multitalent für jede Gelegenheit – zum kleinen Preis. © Pentagon Sports GmbH

Dieses Fahrrad wird zu 100 Prozent vormontiert geliefert. Nach dem Aufklappen und Prüfen der Schrauben kann es direkt losgehen! Ein praktischer Alleskönner im unteren Preissegment für Einsteiger und alle, die es praktisch, komfortabel und rundum ausgestattet lieben.

Größe zusammengeklappt ‎94 x 70 x 51 cm Gewicht 15 kg Amazon-Preis ab 269 € Amazon-Bewertungen 4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Elektro-Klappräder: Speed und Power auch mit kleinen Reifen

Der E-Bike-Hype hat natürlich auch die Faltrad-Szene ordentlich umgekrempelt. Längst gibt es die kleinen, leichten und praktischen Bikes auch mit Elektroantrieb. Diese bringen zwar etwas mehr Gewicht auf die Waage, der Fahrspaß allerdings ist umso größer. Denn dank Elektrounterstützung bringen auch die kleinsten Laufräder ordentlich Tempo auf die Straße.

FISCHER E-Klapprad im Retrolook 󠀥

+ Ein traditionelles Markenprodukt unter den Klappfahrrädern. © Fischer

Ein bisschen nostalgisch, aber technisch absolut auf der Höhe der Zeit: Vollintegrierter 36V-Akku, Bafang Max Drive Hinterradmotor mit 25 Nm, Geschwindigkeit bis 25 km/h, 20 Zoll Reifen und 7-Gang Schaltung von Shimano.

Größe zusammengeklappt 82 x 52 x 71 cm Gewicht 19,6 kg Amazon-Preis ab 979 Euro statt 1.399 € Bewertungen bei Amazon 4,1 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Faltbartes Smartbike mit viel Fahrkomfort

+ Mit etwas größeren Laufrädern bietet dieses E-Klapprad mehr Fahrkomfort. © Legend Ebikes

Das LEGEND Siena kombiniert die Vorteile eines komfortablen Citybikes mit den Annehmlichkeiten eines Faltrades. Die 24 Zoll Laufräder und Scheibenbremsen ermöglichen Fahrkomfort bei gleichzeitig kleinem Faltmaß.

Das Besondere: Die App mit Bluetooth-Schnittstelle stellt eine Verbindung zum Smartphone her.

Größe zusammengeklappt 86,5 x 79,8 cm Gewicht 21 kg Amazon-Preis ab 1.699 € Bewertungen bei Amazon 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Deutsche Qualitätsmarke für bis zu 150 km

+ Bei diesen Klapprad investieren Sie in extralange Lebensdauer. © Bluewheel

20 Zoll Premium Reifen für City-Touren und Geländetouren. 250 W-Motor für ausgiebige Ausflüge und lange Pendelstrecken mit bis zu 150 Kilometern pro Akkuladung.

Größe zusammengeklappt 86 x 43 x 80 cm Gewicht 26,5 kg Amazon-Preis ab 1.089 € statt 1.198 € Amazon-Bewertungen 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Welche Falträder sind die besten?

Sie sind gerne längere Strecken unterwegs, möchten Ihr Bike aber platzsparend aufbewahren? Dann könnte ein Faltrad eine Investition wert sein. Diese Räder eignen sich für den Alltag, beispielsweise für den Weg zur Arbeit in der City oder den Ausflug in den nächstgelegenen Biergarten. Da sie sich an mehreren Gelenken sehr klein verstauen lassen, bieten sie auch die Möglichkeit, mit in den Urlaub zu reisen. Dort erweisen sie sich als praktische Weggefährten, um die nähere Umgebung des Hotels zu erkunden oder schnell zum nächsten Strand zu fahren. Einige Modelle haben wir für Sie gesichtet.

Faltrad im Flugzeug Falträder sind perfekt für den Urlaub. In spezielle Taschen verpackt, lassen Sie sich im Flugzeug mit Voranmeldung als Sportgepäck aufgeben. Lufthansa berechnet beispielsweise für vorher angemeldetes Sportgepäck bis 32 kg und 158 cm einen Preis ab 80 Euro.

Sport-Cruiser aus Alu mit 21-Gag-Schaltung

+ Dieses Faltrad sieht aus wie ein ganz normales Bike. © SAM‘S SportsAndMoreShop GmbH

Geländegängiges Faltrad in 2 Größen für das ultimative Fahrgefühl und Flexibilität. Für Fahrer bis 190 cm, leichter Alurahmen und Schwalbe-Reifen.

Gewicht 13,9 kg Amazon-Preis ab 799,99 Euro Amazon-Bewertungen 4,2 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

26 Zoll Falt-Mountainbike aus Kohlenstoffstahl

+ Kohlenstoffstahl mach dieses Faltrad robust, aber nicht allzu schwer. © WDRAVEN

Dieses faltbare Mountainbike trägt bis zu 150 Kilogramm. Mit 21-Gang-Schaltung, Gabel- und Rahmenfederung sowie Scheibenbremsen. Ein Fun-Bike, das bequem leichtere Geländestrecken und kurze Aufstiege meistert.

Gewicht 19,8 kg Amazon-Preis ab 184 Euro Amazon-Bewertungen 4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Probike Folding 26 Zoll Klapprad mit Vollfederung

+ Wer mit seinem Faltrad ein wenig abseits der Straßen fahren möchte, ist mit diesem Modell in 3 Farbvarianten gut beraten. © Multibrand Distribution

Alleskönner für Personen bis 180 cm, 26-Zoll Stahlklapprahmen, 18 Gänge, Stahl-V-Bremse. In 3 verschiedenen Farbausführungen, ideal für kleinere Ausflugstouren und leichtes Gelände.