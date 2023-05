Alkorin: Unterstützung in Zeiten erhöhter Belastung

Von: Alina Wagner

Kommen Sie nach einer wilden Nacht mit den passenden Anti-Kater-Mittelchen wieder auf die Beine und kämpfen Sie aktiv gegen den Kater-Blues.

Viele Männer kennen das Problem: Nach dem Vatertag hat der Kater zugeschlagen und mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und allgemeinem Unwohlsein den Tag geprägt. Um diese Symptome zu vermeiden, ist es ratsam, den Alkoholkonsum zu begrenzen. Falls jedoch Verzicht keine Option ist, gibt es dennoch einige hilfreiche Tipps, um die Auswirkungen des Katers vorbeugend zu mildern.

Wenn sich am Tag danach ein Kater einstellt, sind Zeit und Ruhe die besten Heilmittel, die auch bei vielen anderen kleinen Beschwerden helfen. Es ist besonders vorteilhaft, wenn man sich den Brückentag in diesem Jahr freigenommen hat und genug Zeit für Erholung hat.

Um den Kater zu lindern, benötigt der Körper einerseits ausreichend Flüssigkeit, um sich zu hydratisieren, und andererseits müssen die giftigen Abbauprodukte des Alkohols ausgeschieden werden. Der Körper gibt normalerweise selbst Signale, was er zur Erholung braucht, sei es bestimmte Nahrungsmittel oder Ruhephasen. Es ist wichtig, auf die Bedürfnisse des eigenen Körpers zu achten und entsprechend darauf zu reagieren, so rät auch die Verbraucherzentrale:

„Der beste Tipp ist, viel trinken! Gut eignen sich Wasser oder Saftschorlen. Auch Kräutertees sind eine gute Wahl, da sie den Magen beruhigen“. Die berühmte Bloody Mary aus Tomatensaft, Zitronensaft, Salz und Tabasco liefert ebenfalls wichtige Mineralien. Auf den Wodka sollte aber lieber verzichtet werden. Doch auch ein ganz normales Frühstück kann helfen, den Mineralhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. So liefern Vollkornbrot mit Käse oder Wurst ausreichend Salz und weitere wichtige Mineralien. Nach dem Frühstück tut es gut, sich etwas an der frischen Luft zu bewegen. Selbst wenn es schwerfällt, Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung und unterstützt so den Alkohol-Abbauprozess. Espresso mit Zitrone kann den Prozess unterstützen.