Kaffeevollautomaten-Test 2022: Die besten Modelle im Vergleich

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Kaffeevollautomaten bieten puren Kaffeegenuss. Sie können Ihre Lieblingsgetränke personalisieren und speichern. So sind diese auf Knopfdruck verfügbar. © Philips

Kaffeevollautomaten sind für Kaffeeliebhaber ein Muss. Wir haben die besten Maschinen im Vergleich. Für puren Genuss. Jetzt informieren!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kaffee ist nicht nur ein Genuss, für Kaffeeliebhaber ist es eine Leidenschaft. Home-Office und die Corona-Lockdowns haben dazu geführt, dass der Kaffeekonsum in Deutschland im vergangenen Jahr weiter anstieg. Der Absatz von Kaffee legte um 1,5 Prozent zu, was ungefähr 20 Tassen Kaffee pro Kopf entspricht. Im Jahr 2020 lag der Pro-Kopf-Konsum bei 168 Litern. Deutschlands zählt damit zu den Ländern mit den meisten Kaffeetrinkern. Für Kaffeeliebhaber ist ein Kaffeevollautomat ein absolutes Muss. Gerade im Corona-Jahr investierten viele Deutsche in einen Alleskönner. Kaffeevollautomaten gibt es mittlerweile in jedem dritten Haushalt, wie der Deutsche Kaffeeverband mitteilt. Auch in diesem Jahr ist die Nachfragen nach den Vollautomaten hoch. Wir haben die besten Kaffeevollautomaten im Test und vergleichen die Modelle von Siemens, Krups, De‘Longhi & Co. Neben hochpreisigen Kaffeemaschinen gibt es auch überzeugende Kaffeevollautomaten für unter 500 Euro.

Kaffeevollautomaten im Test 2022: Das Wichtigste auf einen Blick

Nicht nur der Kaffeekonsum stieg im Jahr 2020. Auch der Absatz von Pads, Filter und Kapseln nahm um jeweils mehrere Prozent zu. Mit einem Kaffeevollautomaten setzen Sie der Müllproduktion ein Ende. Die Allrounder sorgen für allerhöchsten Kaffeegenuss per Knopfdruck – ohne schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber.

Lust auf einen Espresso? Oder soll es heute doch eher ein Latte Macchiato sein? Mit einem Kaffeevollautomat können Sie aus mehreren Kaffeespezialitäten wählen und sind so immer flexibel. Das kommt natürlich auch bei Gästen sehr gut an.

Frisch gemahlene Bohnen, eine perfekte Brühtemperatur und ein Kaffee mit einem feinen Aroma. In Kombination mit individuellen Einstellungen wie der Kaffeestärke ist ein Kaffeevollautomat das Nonplusultra für alle Kaffeefans. Werden Sie Ihr eigener Barista!

Kaffeevollautomaten unterscheiden sich vor allem in den Punkten Milchaufschäumung, Fassungsvermögen, Mahlwerk und der Benutzerfreundlichkeit. In unserem Vergleich gehen wir auf die wichtigsten Punkte ein und stellen Ihnen die besten Kaffeevollautomaten vor. Hierbei beziehen wir uns auf den Test 2021 von Focus.

Lesen Sie auch: Küchenmaschinen-Vergleich: Was die Spitzenmodelle alles können müssen.

Kaffeevollautomaten im Test 2022: Siemens EQ.6 plus s300

Siemens EQ.6 plus s300 Kaffeevollautomat. © Amazon Produktbild

Preis ab 699,95 € Volumen Wassertank 1,7 Liter Fassungsvermögen Bohnenbehälter 300 Gramm Milchaufschäumung Milch-Aufschäumdüse Touchscreen ✔ Vorteile Doppeltassenbezug, Automatische Entkaltung, Genießerprofile, höhenverstellbarer Auslauf, vollautomatische Reinigung des Milchsystems

Zum Angebot: Siemens EQ.6

Kaffeevollautomaten im Test 2022: De‘Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B

De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B Kaffeevollautomat. © Amazon Produktbild

Preis um 319,99 € Volumen Wassertank 1,8 Liter Fassungsvermögen Bohnenbehälter 250 Gramm Milchaufschäumung Milch-Aufschäumdüse Touchscreen X Vorteile Doppeltassenbezug, Drehregler für Kaffeestärke, auch für Kaffeepulver geeignet, individuelle Einstellungen speicherbar, höhenverstellbarer Auslauf

Zum Angebot: De‘Longhi Magnifica

Kaffeevollautomaten im Test 2022: Krups Essential EA8108 Esspresso-Vollautomat

Krups Essential EA8108 Espresso-Vollautomat © Amazon Produktbild

Preis 319 € statt 626,99 € Volumen Wassertank 1,8 Liter Fassungsvermögen Bohnenbehälter 275 Gramm Milchaufschäumung CappucinoPlus-Milchdüse Touchscreen X Vorteile 3 Mahlwerkeinstellungen, höhenverstellbarer Auslauf, Reinigungsprogramm

49 % Rabatt Krups Essential

Kaffeevollautomaten im Test 2022: De‘Longhi PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS

De‘Longhi PrimaDonna Elite ECAM 656.55.MS Kaffeevollautomat. © Amazon Produktbild

Preis 1.339 € € statt 1.590 € Volumen Wassertank 2,0 Liter Fassungsvermögen Bohnenbehälter 400 Gramm Milchaufschäumung Milchaufschäumsystem Touchscreen ✔ Vorteile 13-stufige Kegelmahlwerk, automatische Reinigung des Milchsystems, Genießerprofile, App-Steuerung, aus Edelstahl

16 % Rabatt De‘Longhi PrimaDonna

Kaffeevollautomaten im Test 2022: Siemens EQ.500

Siemens EQ.500 Kaffeevollautomat. © Amazon Produktbild

Preis um 679 € Volumen Wassertank 1,7 Liter Fassungsvermögen Bohnenbehälter 270 Gramm Milchaufschäumung integriertes Milchsystem Touchscreen ✔ Vorteile Automatische Entkaltung, Doppeltassenbezug, höhenverstellbarer Auslauf

Zum Angebot: Siemens EQ.500

Kaffeevollautomaten im Test 2022: Philips EP2220

Philips EP2220 Kaffeevollautomat. © Amazon Produktbild

Preis ab 264,99 € statt 399,99 € Volumen Wassertank 1,8 Liter Fassungsvermögen Bohnenbehälter 275 Gramm Milchaufschäumung Milch-Aufschäumdüse Touchscreen ✔ Vorteile Mahlgrad, Intensität, Menge und Temperatur einstellbar; AquaClean Technologie, Doppeltassenbezug, höhenverstellbarer Auslauf

Zum Angebot: Philips EP2220

Das könnten Sie auch interessieren: Handstaubsauger im Test: Praktische & handliche Modelle von Black+Decker, Dyson & Co.