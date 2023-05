Kaffeemaschinen von De‘Longhi, Siemens & Co. – Top-Marken zum Sparpreis bei Amazon

Küchengeräte

Im aktuellen Kaffeemaschinen-Sale bei Amazon können Kaffeeliebhaber richtig sparen. Sie erhalten bis zu 57 % Rabatt auf De‘Longhi, Siemens und mehr.

Der Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee am Morgen – gibt es etwas Schöneres? Für Kaffeeliebhaber ist das der perfekte Start in den Tag. Am einfachsten geht das mit einer Kaffeemaschine. Per Knopfdruck erhalten Sie bereits eine Tasse frisch gemahlen und gebrüht. Falls Sie sich ein Modell anschaffen möchten, dann haben Sie jetzt eine gute Gelegenheit bei Amazon. Dort sind viele Geräte von Top-Marken stark reduziert zu haben – De‘Longhi, Siemens und weitere. Die Deals finden Sie im folgenden Abschnitt.

Russell Hobbs Siebträgermaschine – 22 % Rabatt bei Amazon

Preis: 196,16 € statt 249,99 €

Aus gebürstetem Edelstahl

Siebträger mit Einsätzen für 1 oder 2 Tassen

Dampfdüse zum Aufschäumen oder Erwärmen von Milch

Wassertank herausnehmbar

De‘Longhi Magnifica Kaffeevollautomat– 30 % Rabatt bei Amazon

Preis: 279,99 € statt 399 €

4 Direktwahltasten und Drehregler

2-Tassen-Funktion

Aufschaumdüse für Milchschaum

Krups Kaffeevollautomat – 57 % Rabatt bei Amazon

Preis: 499,99 € statt 1.149,99 €

Edelstahl-Kegelmahlwerk

Favoriten-Menü zum Speichern der persönlichen Einstellungen

Doppel-Tassen-Funktion

12 Getränkevariationen auf Knopfdruck / 9 Kaffeevariationen

Sage Appliances Barista Touch Espressomaschine – 19 % Rabatt bei Amazon

Preis: 669,99 € statt 829,90 €

LCD-Display für eine einfache Bedienung

Integriertes Kegelmahlwerk

Aufwärmzeit nur 3 Sekunden

Integrierte Milchschaumdüse und Milchkännchen

Siemens EQ.6 plus s700 Kaffeevollautomat – 31 % Rabatt bei Amazon

Preis: 780,29 € statt 1.129 €

Übersichtliches Display mit Touch-Sensorfeldern

Vollautomatische Reinigung des integrierten Milchsystems

Doppel-Tassen-Funktion

Bis zu 4 Getränke als Favoriten speicherbar

De‘Longhi PrimaDonna Soul Perfetto Kaffeevollautomat – 23 % Rabatt

Preis: 999 € statt 1.299 €

Großes Farbdisplay

18 vorinstallierte Getränkevariationen

Integrierte Milchschaumdüse und Milchbehälter

Siemens Kaffeevollautomat EQ900 – 36 % Rabatt

Preis: 1.659 € statt 2.599 €

Touch-Display mit detaillierter Anzeige für eine einfache Bedienung

baristaMode für eine nuancierte Einstellung – Stärke, Menge, Temperatur, Mahlgrad individuell einstellbar

Keramik-Mahlwerk

Denken Sie an die Entkalkung der Kaffeemaschine

Die Wartung der Kaffeemaschine ist wichtig, damit sie langfristig funktioniert. Dazu gehört die Entkalkung des Geräts. Wie häufig Sie das tun sollten und welche Mittel sich für die Entkalkung der Kaffeemaschine eignen, erfahren Sie hier.