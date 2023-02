Kaffeemaschinen von Krups im Sale: Sie sparen teils über 100 €

Von: Ömer Kayali

Kaffeemaschinen von Krups sind bei Amazon rabattiert zu haben. © Krups (Montage)

Kaffeevollautomaten und kompaktere Kaffeemaschinen von Krups sind bei Amazon im Sale günstig erhältlich. Bei manchen Modellen erhalten Sie über 100 Euro Rabatt.

Für viele Menschen ist es das Morgenritual, mit einer heißen Tasse Kaffee in den Tag zu starten. Mit einer Kaffeemaschine geht das am schnellsten. Per Knopfdruck serviert sie nach kurzer Zeit eine frisch gebrühte Tasse. Doch es gibt viele verschiedene Kaffeemaschinen im Handel. Kaffeevollautomaten und kompaktere Kaffeekapselmaschinen der Marke Krups sind derzeit bei Amazon im Sale erhältlich. Dort erhalten Sie bis zu 54 Prozent Rabatt auf den Listenpreis. Bei manchen Modellen sparen Sie dadurch über 100 Euro. Wer mit dem Gedanken gespielt hat, sich eine neue Kaffeemaschine zuzulegen, kann von den aktuellen Angeboten profitieren.

Krups-Kaffeemaschinen im Amazon-Sale: Welche Geräte sind im Angebot?

Kaffeemaschinen von Krups sind generell gut verarbeitet und langlebig. Zudem zeichnen sie sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Die Marke hat eine große Auswahl zu bieten, von einfachen Filtermaschinen bis hin vollautomatischen Geräten. Bei Amazon sind folgende Typen im Sale erhältlich:

Kaffeevollautomaten : Die Kaffeevollautomaten verfügen über unterschiedliche Funktionen und Zubehör. Sie können zum Beispiel mehrere Kaffeevariationen servieren oder haben integrierte Milchsysteme. Kaffeevollautomaten mahlen zudem die Bohnen frisch – die besten Kaffeebohnen laut Stiftung Warentest finden Sie hier.

: Die Kaffeevollautomaten verfügen über unterschiedliche Funktionen und Zubehör. Sie können zum Beispiel mehrere Kaffeevariationen servieren oder haben integrierte Milchsysteme. Kaffeevollautomaten mahlen zudem die Bohnen frisch – die besten Kaffeebohnen laut Stiftung Warentest finden Sie hier. Kaffeekapselmaschinen: Kapselmaschinen sind weniger umfangreich, haben aber den Vorteil, dass sie kompakter sind und weniger Platz in der Küche einnehmen. Darüber hinaus sind sie deutlich günstiger – im Sale finden Sie Modelle für unter 100 Euro.

Krups EA895N Kaffeevollautomat – 18 % Rabatt

Krups EA895N Kaffeevollautomat © Krups

Preis: 465,95 € statt 569 €

12 Getränkevariationen

Edelstahl-Kegelmahlwerk

Hochwertige Brühgruppe aus Metall

vollautomatische Reinigung

Intuitives Farbdisplay

Krups EA8918 Kaffeevollautomat – 14 % Rabatt

Krups EA8918 Kaffeevollautomat © Krups

Preis: 478,99 € statt 559,99 €

12 Getränkevariationen

Edelstahl-Kegelmahlwerk

Hochwertige Brühgruppe aus Metall

Intuitives Farbdisplay

Inklusive Edelstahl-Milchbehälter

Krups EA8160 Kaffeevollautomat – 11 % Rabatt

Krups EA8160 Kaffeevollautomat © Krups

Preis: 319 € statt 359 €

Edelstahl-Kegelmahlwerk

Hochwertige Brühgruppe aus Metall

Effizientes Selbstreinigungssystem

Inklusive Milchaufschäumer

Krups KP123B Dolce Gusto Maschine Mini Me Kaffeekapselmaschine – 54 % Rabatt

Krups Dolce Gusto Mini Me KP1208 © Krups

Preis: 54,99 € statt 119,99 €

Für verschiedene Kapseln geeignet: Nescafé, Dallmayr und mehr

Automatische Füllmengenkontrolle

15 bar Pumpendruck mit automatischer Druckregulierung

Krups Nespresso XN1101 Essenza Mini Kaffeekapselmaschine – 23 % Rabatt

Krups Nespresso XN1101 Essenza Mini Kaffeekapselmaschine © Krups

Preis: 76,77 € statt 99,99 €

Besonders kompakt

Zwei Programme: Espresso oder Caffè Lungo

Hochleistungspumpe mit 19 bar

Abnehmbares Abtrofgitter

Inklusive Welcome Pack mit 14 Kapseln

Weitere Kaffeemaschinen-Sales bei anderen Händlern

