John Wick 4 oder Mario-Film ansehen – UCI Kino-Gutscheine bis zu 55% günstiger

Von: Sven Galitzki

Teilen

Hier ein spannender Deal für alle, die aktuelle Kino-Highlights wie „John Wick Kapitel 4“ oder bald „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“ anschauen wollen.

*Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hamburg – Das Filmjahr 2023 hat einiges zu bieten. Alleine von März bis Juli stehen mehr als 15 Blockbuster ins Haus. Wer sich für einen oder gleich für mehrere neue Filme interessiert und in der nächsten Zeit ins Kino möchte, der sollte sich unbedingt einen aktuellen Ticket-Deal genauer anschauen. Über die Plattform groupon.de kann man nämlich kräftig beim Kauf von Eintrittskarten für UCI-Kinos sparen. Es winken bis zu 55% Rabatt auf Kino-Unterhaltung in bester Sound- und Bild-Qualität.

UCI-Kinogutscheine im Sale: Aktuelle Blockbuster wie John Wick 4 günstiger im Kino anschauen

So funktioniert das Ganze: Groupon-Kunden können sich aktuell über UCI-Gutscheinpakete mit 2, 5 oder 10 Gutscheinen freuen. Jeder einzelne Gutschein kann nach Kauf auf mehreren Wegen gegen ein UCI-Kinoticket eingetauscht werden.

Das ist Groupon Groupon kooperiert mit zahlreichen bekannten Unternehmen und bietet über seine Webseite allerlei Deals, Gutscheine und aktuelle Sonderangebote für Restaurants, Beauty, Tickets, Reisen, Elektronik, Kino und mehr. Die Anmeldung bei groupon.de* ist dabei kostenlos. Groupon gilt als seriös und kommt auf 4 von 5 Sternen bei Trustpilot bei mehr als 5.100 Bewertungen.

Hier geht‘s zum UCI-Kinogutschein-Deal: Zum Deal gelangt man über den folgenden Link:

Ist man mit Preis und Konditionen zufrieden, kann man sich die entsprechenden Gutscheine über den „Kaufen“-Button sichern. Dabei hat man die folgenden Wahlmöglichkeiten:

2x 1 Kinoticket für alle 2D-Filme inkl. Filmzuschlag und Loge für 14,50 € statt 30,00 € – 52 % Rabatt

– 52 % Rabatt 5x 1 Kinoticket* für alle 2D-Filme inkl. Filmzuschlag und Loge für 34,50 € statt 75,00 € – 54 % Rabatt

– 54 % Rabatt 10x 1 Kinoticket* für alle 2D-Filme inkl. Filmzuschlag und Loge für 68,00 € statt 150 € – 55 % Rabatt

Nach dem Kauf werden dann je nach Auswahl entsprechend 2, 5 oder 10 einzelne Groupon-Kinogutscheine im Groupon-Kundenkonto hinterlegt. Jeder einzelne Gutschein muss anschließend wahlweise online beim Ticket-Kauf eingelöst werden (unter der Option „Gutscheine einlösen“). Und dann elektronisch an die Kino-Kasse mitgebracht (auf Smartphone, etc.) oder in Originalgröße ausgedruckt an der Kino-Kasse vorgelegt (der Strichcode muss gut lesbar sein) und in ein gültiges Kinoticket umgetauscht werden.

Jetzt bis zu 55 % beim Kauf von UCI-Ticket-Gutscheinen sparen! © UCI

Wie lange ist der Deal verfügbar? Das Angebot bei groupon.de bleibt noch bis zum 5. April (23:59 Uhr) verfügbar. Die Gutscheine selbst sind für Vorstellungen bis einschließlich 30.06.2024 gültig.

Wichtig: Hier noch einige wichtige Hinweise, die man am besten schon VOR dem Kauf berücksichtigen sollte:

Zuschlag für Premiumsäle, 3D und VIP (PK1 in UCI Luxe Kinos) ist ggf. nachzuzahlen

Film- und Überlängenzuschlag inklusive

Die Gutscheine sind für folgende Kinos gültig: in allen UCI- und UCI-Luxe-Kinos in Deutschland

Der Gutscheinwert von 15 € bezieht sich je nach Kino, Vorstellung und Sitzplatz auf den maximal mit diesem Gutschein abgedeckten Gegenwert

Eventuelle Restbeträge bei Vorstellungen, die den maximalen Gutscheinwert nicht erreichen, sind nicht auszahlbar

Anteiliger Widerruf (z. B. nach einer Teileinlösung) nicht möglich

Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar

John Wick: Kapitel 4 ist nur einer der großen Blockbuster, den man mit dem Groupon-Deal günstiger anschauen kann. © Lionsgate

Die Kino-Highlights März – Juli 2023: Wer wissen will, welche Filme man mit dem Gutschein-Deal von groupon.de günstiger anschauen kann, findet hier eine Liste mit den größten Highlights im Frühling und Sommer 2023:

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes

John Wick: Kapitel 4

Manta Manta – Zwoter Teil

The Flash

Fast & Furious 10

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Oppenheimer

Der Super Mario Bros. Film

Arielle, die Meerjungfrau

Transformers: Aufstieg der Bestien

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Egal, ob großer Kinogänger oder gelegentlicher Besucher – wer alleine oder mit Freunden einen oder mehrere dieser Blockbuster sehen will und ein UCI-Kino in der Nähe hat, für bietet dieser UCI-Deal von groupon.de eine tolle Möglichkeit, beim Kino-Besuch kräftig zu sparen.

2, 5 oder 10 Kinogutscheine für alle 2D-Filme inkl. Film- und Überlängenzuschlag bei UCI (bis zu 55% sparen)*