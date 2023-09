Apple stellt iPhone 15 & Apple Watch 9 vor – Keynote-Event heute im Livestream

Von: Ömer Kayali

Apple enthüllt heute Abend das iPhone 15 und die Apple Watch 9. Wo Sie das Apple Keynote-Event 2023 live verfolgen können, erfahren Sie hier.

Cupertino, Kalifornien – Apple veranstaltet heute die nächste große Präsentation. Fans des kalifornischen Unternehmens sind bereits gespannt auf die Vorstellung der neuesten Produkte. Zu diesen zählen unter anderem das iPhone 15 und die Apple Watch 9. Womöglich stellt Apple weitere Neuheiten vor, zum Beispiel neue AirPods mit einem USB-C-Anschluss im Gehäuse. Alle Infos zur Apple Keynote 2023 finden Sie in diesem Artikel.

Apple iPhone 15 Vorstellung heute live sehen: Apple betitelt das Event als „Wonderlust“. Die Keynote findet im Steve Jobs Theater im Hauptsitz des Unternehmens in Cupertino, Kalifornien statt. Ausgewählte Medienvertreter dürfen die angekündigten Geräten aus nächster Nähe betrachten. Für alle, die nicht vor Ort sind, wird Apple die Veranstaltung per Livestream übertragen.

Hier sind die wichtigsten Infos zum „Wonderlust“-Livestream von Apple:

Apple-Event 2023 Uhrzeit: Die Keynote startet um 19 Uhr MESZ

Die Keynote startet um 19 Uhr MESZ Wo kann man den Livestream der Apple-Keynote 2023 sehen?

Auf der offiziellen Webseite von Apple unter diesem Link

Auf YouTube (der Livestream ist unter diesem Absatz eingebettet)

Apple Keynote 2023: Welche Geräte werden präsentiert?

Was wird auf der Apple-Keynote gezeigt? Auf dem diesjährigen Wonderlust-Event werden die üblichen Upgrades für das iPhone und die Apple Watch erwartet. Hier ist eine kompakte Übersicht, was zu erwarten ist:

iPhone 15: Die neueste Version wird samt allen Modellen präsentiert. Erwartungsgemäß stellt Apple erstmals die iPhone 15 Ultra-Reihe vor, welche wahrscheinlich die Pro Max-Reihe ablösen wird. Darüber hinaus werden alle neuen iPhone 15-Modelle die Dynamic Island nutzen, die einen schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen ermöglicht. Zudem wechselt Apple auf USB-C-Anschlüsse anstelle von Lightning. Voraussichtlich werden die Geräte direkt mit iOS 17 laufen.

Die neueste Version wird samt allen Modellen präsentiert. Erwartungsgemäß stellt Apple erstmals die iPhone 15 Ultra-Reihe vor, welche wahrscheinlich die Pro Max-Reihe ablösen wird. Darüber hinaus werden alle neuen iPhone 15-Modelle die Dynamic Island nutzen, die einen schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen ermöglicht. Zudem wechselt Apple auf USB-C-Anschlüsse anstelle von Lightning. Voraussichtlich werden die Geräte direkt mit iOS 17 laufen. Apple Watch 9: Bei der Apple Watch sind zwei neue Modelle zu erwarten. Die Series 9 wird erwartungsgemäß einen neuen, schnelleren Prozessor sowie eine zusätzliche Farbe erhalten. Zu einem etwas teureren und mit einigen Verbesserungen wird das Premium-Modell, die Apple Watch Ultra 2 erhältlich sein. Beide neuen Smartwatches werden ab Werk mit watchOS 10 laufen.

Bei der Apple Watch sind zwei neue Modelle zu erwarten. Die Series 9 wird erwartungsgemäß einen neuen, schnelleren Prozessor sowie eine zusätzliche Farbe erhalten. Zu einem etwas teureren und mit einigen Verbesserungen wird das Premium-Modell, die Apple Watch Ultra 2 erhältlich sein. Beide neuen Smartwatches werden ab Werk mit watchOS 10 laufen. Neue Airpods: Es ist nicht sicher, ob Apple neue AirPods vorstellen wird. Eine brandneue Version ist allerdings nicht zu erwarten. Stattdessen wird wohl ein neues Gehäuse für die Kopfhörer präsentiert, das ebenfalls über einen USB-C-Anschluss verfügt.

Apple iPhone 15 Release: Wann kommt das Smartphone auf den Markt?

Wann kommt das iPhone 15 raus? Offiziell ist noch kein Release-Datum bekannt. Die Veröffentlichung soll bisherigen Infos zufolge am 22. September erfolgen. Die Vorbestellungen werden wahrscheinlich einige Tage vorher starten.

Apple iPhone 15 vorbestellen: Ab wann kann man das Handy kaufen?

iPhone 15 vorbestellen: Voraussichtlich wird das iPhone 15 ab dem 15. September vorbestellbar sein. Sobald die Vorbestellungen möglich sind, werden wir in unseren Artikeln auf die jeweiligen Shops verlinken.

iPhone 15 – Wie viel kostet das neue Apple-Handy?

iPhone 15 Preis: Über die Preise lässt sich momentan auch nur spekulieren. Vor einiger Zeit berichteten Branchen-Insider, dass die Apple-Handys etwas teurer werden könnten. In Europa könnten die Preise für das iPhone 15 wie folgt aussehen:

iPhone 15 : ab 999 €

: ab 999 € iPhone 15 Plus : ab 1.149 €

: ab 1.149 € iPhone 15 Pro : ab 1.299 €

: ab 1.299 € iPhone 15 Pro Max: ab 1.449 €

Apple Watch 9 Release: Wann kommt die neue Smartwatch auf den Markt?

Apple Watch 9 Release-Termin: Die neue Smartwatch wird wahrscheinlich zum selben Zeitpunkt wie das iPhone 15 in den Handel kommen, also am 22. September.

Apple Watch 9 – Wie viel kostet die Smartwatch?

Apple Watch 9 Preis: Auch bei Apples neuer Smartwatch ist noch nicht sicher, wie viel diese kosten wird. Die Preise der letzten Modelle variierten etwas, lagen aber alle zwischen 400 und 500 Euro bei der Standardversion. Die Apple Watch 9 wird vermutlich 499 Euro kosten, während der Preis für die Apple Watch Ultra wohl bei 999 Euro liegen wird.

Was wird Apple nicht vorstellen? Neue iPad- oder Mac-Modelle werden keinen Auftritt haben, ebenso wenig neue HomePod- oder Apple-TV-Geräte. Auch das neue iPhone SE wird höchstwahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt. Was das Vision Pro Headset betrifft, soll dieses laut Apple schon 2024 auf den Markt kommen. Aber beim „Wonderlust“-Event stehen das iPhone 15 und die Apple Watch 9 im Mittelpunkt.