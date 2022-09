iPhone 13 Pro mit 128 GB – jetzt erstmals unter 900 €

Von: Philipp Mosthaf

Das iPhone 13 Pro gibt es aktuell bei eBay zum absoluten Rekord-Tiefpreis. Bezahlen Sie für das Apple-Smartphone mindestens 140 € weniger als bei anderen Anbietern.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Pünktlich zum Verkaufsstart des neuen iPhone 14 gibt es aktuell zahlreiche iPhone-Angebote. Neben dem iPhone 13 sind weitere Vorgängermodelle stark reduziert. Bei eBay gibt es jetzt das iPhone 13 Pro mit 128 GB zum absoluten Tiefpreis. Dank des Gutscheincodes PHONE22 sparen Sie nochmals 10 Prozent (maximal 50 Euro) gegenüber dem Angebotspreis. So bezahlen Sie lediglich 899 Euro für das High-End-Smartphone. Wir haben verglichen: Bei anderen Anbietern werden mindestens 1.034 Euro fällig. Günstiger als bei eBay geht momentan also nicht. Wie immer gilt: Seien Sie schnell, es sind nur wenige Geräte verfügbar!

Das Apple iPhone 13 Pro protzt im Test nur so mit Bestwerten. Apple-typisch liefert es eine Performance ab, die in der Android-Welt ihresgleichen sucht. Das Display ist exzellent und die Ausstattung noch sehr gut. Toll finden wir auch die sehr starken Akkulaufzeiten des iPhone 13 Pro im Test. Die Kamera leistet gute Arbeit – kann die des iPhone 12 Pro aber nur in Nuancen übertrumpfen und kommt nicht ganz an die Klasse eines Samsung- oder Xiaomi-Flaggschiffs ran. Neue Features wie der „Kino-Modus“, aber vor allem die hohe adaptive Bildwiederholrate „ProMotion“, die für eine sehr geschmeidige Nutzererfahrung sorgt, sprechen ebenfalls für das iPhone 13 Pro.