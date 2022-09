Apple iPads: Alle aktuellen Modelle in der Übersicht

Von: Ömer Kayali

Apple iPads zählen zu den beliebtesten Tablets auf dem Markt. (Symbolbild) © GaudiLab/PantherMedia

Welche Modelle von Apple iPads gibt es? Die aktuellsten Tablets stellen wir in diesem Artikel gegenüber.

Die iPads von Apple ändern sich in Bezug auf ihren Namen und ihr Aussehen im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen nicht oft. Selbst Apple-Anhängern kann es durchaus schwerfallen, die Unterschiede zu erkennen. In der Regel veröffentlicht das Unternehmen vier Modelle des Tablets in einer Generation – doch das ist nicht immer der Fall. Im vergangenen Jahr gab es zum Beispiel kein neues iPad Air. Was das Ganze noch unübersichtlicher macht, ist, dass die iPad-Versionen jeweils in anderen Generationen sind. Das bedeutet: Während das Standard-iPad mittlerweile in der neunten Generation ist, ist das iPad Mini erst in der sechsten. Damit Sie einen klaren Überblick erhalten, stellen wir Ihnen in diesem Artikel die aktuellsten Modelle aller iPad-Versionen vor.

Apple iPad 2021 – 9. Generation (10,2 Zoll)

Apple iPad 2021 (9. Generation) © Apple Inc.

Preis : ab 378,90 Euro

: ab 378,90 Euro Speicherplatz: 64 GB oder 256 GB

Bildschirmgröße: 10,2 Zoll / 25,91 cm Diagonale

Kameras: 8 MP Weitwinkel-Rückkamera; 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera

Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden

verfügbare Farben: Silber, Space Grau

Ladekabel und Adapter im Lieferumfang enthalten

Apple iPad Mini 2021 – 6. Generation (8,3 Zoll)

Apple iPad Mini © Amazon Produktbild

Preis : 719,- Euro

: 719,- Euro Speicherplatz: 64 GB

Bildschirmgröße: 8,3 Zoll / 21,08 cm Diagonale

Kameras: 12 MP Weitwinkel-Rückkamera; 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera

Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden

verfügbare Farben: Violett

Ladekabel und Adapter im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Die Auswahl ist derzeit eingeschränkt, weil viele Modelle ausverkauft sind.

Apple iPad Pro 2021 – 3. Generation (11 Zoll)

Apple iPad Pro 11 Zoll © Apple

Preis : ab 916,92 Euro

: ab 916,92 Euro Speicherplatz: 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 2 TB

Bildschirmgröße: 11 Zoll / 27,96 cm Diagonale

Bildschirm mit ProMotion, TrueTone und großem P3-Farbraum

TrueDepth Kamerasystem

Kameras: 12 MP Weitwinkel-Rückkamera; 10 MP Ultraweitwinkel-Kamera

Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden

verfügbare Farben: Silber, Space Grau

Ladekabel und Adapter im Lieferumfang enthalten

Apple iPad Pro 2021 – 5. Generation (12,9 Zoll)

Apple iPad Pro 12,9 Zoll © Amazon Produktbild

Preis : ab 1.085,71 Euro

: ab 1.085,71 Euro Speicherplatz: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB

Bildschirmgröße: 12,9 Zoll / 32,77 cm Diagonale

Bildschirm mit ProMotion, TrueTone und großem P3-Farbraum

TrueDepth Kamerasystem

Kameras: 12 MP Weitwinkel-Rückkamera; 10 MP Ultraweitwinkel-Kamera

Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden

verfügbare Farben: Silber, Space Grau

Ladekabel und Adapter im Lieferumfang enthalten

Apple iPad Air 2020 – 4. Generation (10,9 Zoll)

Apple iPad Pro 12,9 Zoll © Amazon Produktbild

Preis : ab 764,99

: ab 764,99 Speicherplatz: 256 GB

Bildschirmgröße: 10,9 Zoll / 27,68 cm Diagonale

Kameras: 12 MP Weitwinkel-Rückkamera, 7 MP Frontkamera

Akkulaufzeit: bis zu 10 Stunden

verfügbare Farben: Silber, SpaceGrau, Roségold, Grün und SkyBlau

Ladekabel und Adapter im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Die Auswahl ist derzeit eingeschränkt, weil viele Modelle ausverkauft sind.