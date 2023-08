Insektenstich: Was hilft gegen Juckreiz und Schwellung?

Von: Philipp Mosthaf

Die lästigen Stechmücken sorgen im Sommer für Juckreiz, ein unangenehmes Gefühl und Schwellungen. Verschiedene Mittel helfen gegen den Juckreiz. © Andreas Gora/Imago

Insektenstiche führen nicht nur zu Juckreiz und Schwellungen, sie sind zudem extrem lästig. Welche Mittel und Medikamente gegen Insektenstiche helfen, erfahren Sie hier.

Insektenstiche führen zu unangenehmen Juckreiz, Schwellungen und in manchen Fällen sogar zu Ausschlag. Stechmücken zählen zu den Quälgeistern im Sommer und können uns hin und wieder auch die Laune an den warmen Monaten verderben. Neben dem Sonnenbrand sind Insektenstiche wohl das lästige Übel in den Sommermonaten. Während man sich gegen Sonnenbrand mit der passenden Sonnencreme schützen kann, ist es bei einem Insektenstich schon zu spät für den Schutz. Dann müssen Hilfsmittel her, um Juckreiz und Schwellung einzudämmen. Welche Mittel und Medikamente im Sommer besonders gefragt sind, erfahren Sie in diesem Artikel.

Insektenstich: Was hilft gegen Juckreiz und Schwellung?

Kälte: Bei ganz frischen Stichen können Kühlpads, Kühlakkus oder kühlende Umschläge die Schwellung lindern.

Bei ganz frischen Stichen können Kühlpads, Kühlakkus oder kühlende Umschläge die Schwellung lindern. Wärme: Ist der Juckreiz besonders stark, dann empfiehlt sich Wärme. Hitze denaturiert nämlich die Proteine aus dem Gift von Bienen und Wespen oder aus dem Speichel der Stechmücken, die den Juckreiz auslösen. Hier empfehlen sich ein heißer Löffel oder elektronische Geräte, die vor weiter unten vorstellen.

Ist der Juckreiz besonders stark, dann empfiehlt sich Wärme. Hitze denaturiert nämlich die Proteine aus dem Gift von Bienen und Wespen oder aus dem Speichel der Stechmücken, die den Juckreiz auslösen. Hier empfehlen sich ein heißer Löffel oder elektronische Geräte, die vor weiter unten vorstellen. Pflanzliche Wirkstoffe: Unterschiedliche Pflanzenextrakte haben eine entzündungshemmende, beruhigende und juckreizlindernde Wirkung bei Stichen.

Unterschiedliche Pflanzenextrakte haben eine entzündungshemmende, beruhigende und juckreizlindernde Wirkung bei Stichen. Kortison oder Antihistaminika: Salben mit Antihistaminika wie Fenistil helfen gegen den Juckreiz. Salben mit Kortison wirken zudem gegen Schwellungen und Entzündungen. Dabei sollten Sie aber Nutzen und Nebenwirkungen abwägen.

Salben mit Antihistaminika wie Fenistil helfen gegen den Juckreiz. Salben mit Kortison wirken zudem gegen Schwellungen und Entzündungen. Dabei sollten Sie aber Nutzen und Nebenwirkungen abwägen. Desinfektion: Sicherlich hat jeder Mensch schon diesen Fehler gemacht, den man auf keinen Fall machen sollte: Solange am Stich kratzen, bis die Stelle offen ist. Die kleine Wunde sollte dann umgehend mit einem Desinfektionsspray oder Salbe behandelt werden. Wundsalben beschleunigen die Heilung.

