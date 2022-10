In-Ear-Kopfhörer Jabra Elite 85T: Sichern Sie sich 60 % Rabatt

Von: Olga Krockauer

Der In-Ear-Kopfhörer Jabra Elite 85T ist extrem haltbar, schadstofffrei und überzeugt durch eine hohe Tonqualität. © Jabra

Guter Sound, aktive Geräuschunterdrückung, Schnellladefunktion: Das sind nur die einigen wenigen Vorteile der In-Ear-Kopfhörer Jabra Elite 85T. Jetzt ist der erstklassige Alltagsbegleiter 60 Prozent günstiger zu haben!

Der Elite 85t In-Ear-Kopfhörer der dänischen Audiomarke Jabra überzeugt mit einem guten Klang, der starken Akkulaufzeit und Features wie Active Noise Cancelling (ANC) oder HearThrough-Funktion. Dank der elf Sound-Ebenen stellen Sie das Gerät ganz individuell ein und entscheiden selbst, was Sie von Ihrer Umgebung wahrnehmen möchten. Aktuell ist Jabra Elite 85T (refurbished) für 89,99 statt 229,99 Euro zu haben. Übrigens: Das exklusive WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko. Sie genießen den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos.

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Gewicht pro Kopfhörer 7 g Gewicht Ladeetui 45,1 g Größe der Lautsprecher 12 mm Abmessung des Ladeetuis (LxBxH) 64,8 mm x 41,1 mm x 28,5 mm Art des Mikrofons MEMS Anzahl Mikrofone 6 Drahtlose Technologie Bluetooth 5.1 ANC ✔️ HearThrough ✔️ Reichweite Bis zu 10 m Farbe Titanium Black

True-Wireless-Kopfhörer Jabra Elite 85T trumpft mit smarten Funktionen auf

Der Hersteller setzt bei seinem Topmodell auf schlichtes, kompaktes Design, eine hochwertige Verarbeitung und einige nützlichen Features. Die halboffene Form des Kopfhörers mit Öffnungen verhindert den Druckaufbau im Ohr. Für einen angenehmen Tragekomfort wählen Sie zwischen drei unterschiedlich großen, oval geformten Ohrkissen: EarGels™ aus weichem Silikon. Die MyFit-Funktion der Jabra Sound+ App (für Android und IOS) hilft Ihnen zudem, die perfekte Passform zu finden.

Insgesamt sechs Mikrofone für ANC und Telefonie sorgen für eine ausgezeichnete Sprachqualität bei Anrufen – und dafür, dass Sie von Ihrer Umgebung nur so viel mitbekommen, wie Sie möchten. Elf Sound-Ebenen sorgen für eine optimale Leistung: von der vollständigen Geräuschunterdrückung bis zur vollständig aktivierten HearThrough-Funktion. So können Sie sich vor der Außenwelt komplett abschotten – oder per Tastendruck die Umgebungsgeräusche wieder zulassen. Auch integrierter Sprachassistent (Alexa) steht Ihnen zur Verfügung, doch die Kopfhörer sind auch mit Siri® und Google Assistant™ kompatibel.

Ihre individuellen Einstellungen lassen sich schnell und einfach per App erledigen. Via MySound legen Sie zudem Ihr persönliches Hörprofil an. Dank der smarten Akkueffizienz-Technologie des Herstellers begleiten Sie die kompakten In-Ear-Kopfhörer bis zu 5,5 Stunden, wenn Sie ANC aktiviert haben. Dank der Schnellladefunktion laden Sie das Gerät 15 Minuten lang nach und genießen Ihre Musik eine weitere Stunde.

