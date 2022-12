Home Gym: die besten Fitnessgeräte für zu Hause

Von: Nina Dudek

Ran an die Pfunde! Mit dem richtigen Equipment für zu Hause klappt‘s. © ljsphotography/PantherMedia

Na? Auch ein paar Kilos angefuttert über die Feiertage? Mit diesen Fitnessgeräten für zu Hause bauen Sie Ihr eigenes Home Gym, um effektiv wieder abzunehmen.

Die Plätzchen von der Mama, der Kurze nach der Weihnachtsgans zusammen mit dem Schwiegervater, dazu ordentlich Glühwein und saftige Lebkuchen ... Die Weihnachtsfeiertage sind für fast jeden eine kulinarische Kalorienfalle, die sich auf der Waage und am Hosenbund rächt. Spätestens zu Silvester kommen die guten Vorsätze. Die Mehrheit der Erwachsenen in Europa ist übergewichtig und Abnehmen gehört zu den beliebtesten guten Vorsätzen für 2023: 53 Prozent der Deutschen möchten sich laut Statistik gesünder ernähren, 61 Prozent wollen mehr Sport treiben – Sie auch?

Dann hätten wir hier einige Fitnessgeräte, die sich zu Hause optimal im Kampf gegen die Pfunde einsetzen lassen.

Was ist das beste Fitnessgerät für Zuhause?

Die einzige ehrliche Antwort lautet: Das, das Sie auch gerne und damit regelmäßig benutzen! Dabei gilt es aber immer, sich an bestimmte Regeln für den Sport zu Hause zu halten.

Keinem hilft eine Hightech-Rudermaschine, wenn die persönliche Passion beim Aerobic-Workout liegt. Deshalb lässt sich nicht pauschal sagen, welches Gerät für Ihr Home Gym und Sie selbst das Beste ist.

Bei der Auswahl kann es aber hilfreich sein, wenn Sie sich folgende Fragen beantworten:

Was macht mir wirklich Spaß?

Wie viel Platz habe ich für das Fitnessgerät?

Wie oft möchte ich damit trainieren?

Ist es schnell und einfach aufgebaut/betriebsbereit?

Ist es einfach in der Handhabung?

Möchte ich lieber Kraft oder Ausdauer pushen?

Anhand dieser Fragen lässt sich bestimmt schon einmal eine Vorauswahl treffen, die das spätere Benutzen vereinfacht.

Welche Geräte braucht man, um zuhause zu trainieren?

Das kommt ganz auf Ihre Trainingsziele an. Wer lieber Muskeln aufbauen oder an der Definition arbeiten möchte, benötigt Kraftgeräte mit Gewichten. Möchten Sie lieber an Ihrer (Grundlagen-)Ausdauer arbeiten oder schnell die Pfunde purzeln lassen, sollten Ausdauergeräte im Fokus stehen.

Fitnessgerät für zu Hause: Cardio- & Ausdauer-Geräte

Wer den Pfunden zu Leibe rücken und gleichzeitig auch Herz- und Kreislaufsystem stärken möchte, sollte vorwiegend auf Ausdauersport setzen. Joggen oder Nordic Walking gelten als ideale Sportarten zum Abnehmen, bei starkem Übergewicht oder Gelenkproblemen eignen sich Sportarten wie Schwimmen und Radfahren.

Doch was, wenn Petrus mit Regen und Kälte dazwischenfunkt? Dann sind Cardiogeräte für zu Hause angesagt.

Besonders wichtig bei der Auswahl: Sparen Sie keinesfalls an Qualität! Denn es gilt zu bedenken: Effektiv ist das Training nur, wenn es regelmäßig stattfindet – und das passiert nur, wenn es Spaß macht! Radfahren auf einem wackeligen Hometrainer, der schleift oder ein Workout auf einem quietschenden Stepper sind definitiv Spaßbremsen. Ein Fahrradergometer sollte beispielsweise eine Schwungmasse von mindestens 6 kg haben.

65 % Schnäppchen: Rudergerät POWER ROWER PRO II von Hammer

Hammer Rudergerät POWER ROWER PRO II © Hammer

Rudern trainiert gleichzeitig Ober- und Unterkörper intensiv – und auch Bauch- und Po-Muskeln kommen nicht zu kurz. Auf der Top-Liste aller Abnehmwilligen sollte ein Rudergerät also ganz oben stehen. Dieses Markenmodell von Hammer punktet mit einem Tablet/Smartphonehalter, sodass Sie sich mit installierten Fitness-Apps, Filmen oder Musik zusätzlich motivieren können.

✔️ zeigt Entfernung, Kalorienverbrauch & Ruderschläge

✔️ extragroße, rutschfeste Fußschalen mit Sicherheitsriemen, Neigung verstellbar

✔️ platzsparend aufstellbar

✔️ belastbar bis 120 kg und Sportler bis 190 cm Körpergröße

Nur 229,99 € statt 649,00 € bei OTTO

Fahrradergometer Avior von Kettler

Kettler Heimtrainer Avior M © Kettler

Mit 6 kg Schwungmasse und 8 Widerstandsstufen lässt sich auf diesem Ergometer trainieren, wie im Fitnessstudio. Transportrollen erleichtern das Verschieben des batteriebetriebenen Geräts, das mit bis zu 110 kg belastet werden kann. Maße 80 x 60 x 144 cm (LxBxH), Produktgewicht 34 kg

✔️ LCD-Display zeigt Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, Umdrehungen/Minute, Strecke und Trainingszeit

✔️ Schwerpunktriemenpedalen

✔️ neigungsverstellbarer Lenker

✔️ vertikal und in der Neigung verstellbarer Fitnesssattel

Kettler Ergometer bei Amazon bestellen

Crosstrainer SL8.0 von Reebok

Reebok SL8.0 Crosstrainer © Reebok

Dieser Crosstrainer für zuhause kann durchaus mit Profigeräten im Gym mithalten. Das 9-kg-Schwungrad mit Frontantrieb sorgt für einen gleichmäßigen Tritt, 24 Widerstandsstufen und 12 voreingestellte Workouts sowie 4 benutzerdefinierte und 3 Ziel- und Wattsteuerungsfunktionen sorgen für Abwechslung beim Workout.

✔️ Dual-Action-System: ermöglicht wahlweise oberkörperbetontes oder beinlastigeres Training

✔️ Angaben zu Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorien, Puls, Watt und Drehzahl

✔️ leicht zu bewegen und einzustellen, mit integrierten Schwerlast-Transporträdern und vierfacher Höhenverstellung

Reebok Crosstrainer bei Amazon bestellen

Fitnessgeräte für zu Hause: Muskelaufbau

Mit freien Gewichten bzw. Hanteln lassen sich Muskeln auch zu Hause gezielt und effektiv trainieren. Und je mehr Muskelmasse ein Körper besitzt, desto höher ist sein Grundumsatz an Kalorien.

Wichtig bei der Auswahl – auch für Frauen – sparen Sie nicht am Gewicht! Denn der Muskel wächst am Widerstand, nicht an hunderten Wiederholungen mit Minihanteln.

Als Faustregel gilt: Der Muskel sollte nach 8 bis 12 Wiederholungen müde – also keine weitere Wiederholung mehr möglich sein. Das erreicht man in der Regel nicht mit einer 2 kg-Hantel für das Armtraining. Bewährt haben sich 4, 6, 8, 10 und 12 kg, die sich mit einzelnen Gewichtsscheiben flexibel zusammenstellen lassen.

Flexibles Kurzhantel-Set

Flexibel bleiben mit Hanteln © SoprtScheck

Diese Kurzhanteln bieten maximale Flexibilität: von 2,5 kg bis zu 12,5 kg pro Seite, die massive Verarbeitung garantiert höchste Belastbarkeit und Langlebigkeit.

Set mit: 8 x 2,5 kg Hantelscheibe, 4 x 1,25 kg Hantelscheibe, 2x Kurzhantelstange je 2,5 kg, 35,5 cm Länge

Bei SportScheck bestellen

Kabelzug für zu Hause

Eine gute Alternative, wenn Sie viel Platz beispielsweise im Keller haben, sind sogenannte Kabeltürme. Hier arbeiten Sie mit Seilzügen und verschiedenen Griffen, der Widerstand wird über fest integrierte Gewichte individuell verstellt. Auch hier gilt: Es sollte genug Widerstand möglich sein, um die Muskeln effektiv zu ermüden. Ein bisschen Bewegungstherapie mit unendlich vielen Wiederholungen nutzt wenig, wenn Sie Erfolge sehen möchten.

SF SUPRFIT Kraftstation mit bis zu 71 kg Zulgast pro Seite. © OTTO

Ideal für eine Vielzahl an Übungen und funktionellem Training sowie Reha-Übungen & andere Kraftsportarten, 2 individuell beladbare Gewichtstürme bis je max. 71 kg Zuglast je Seite, inkl. Gewichten, Klimmzugstange & Griffen

Kabelzug 999 € statt 1.199 € bei OTTO

Welches Fitnessgerät für Zuhause eignet sich zum Abnehmen?

Auch hier gilt es in erster Linie ein Gerät zu finden, das gerne und damit regelmäßig benutzt wird. Sind Sie sich nicht sicher, welche Ausdauer- oder Kraftgeräte Ihnen liegen, macht ein Probetraining im Fitnesscenter Sinn. Viele Studios bieten kostenlose Schnuppertrainings an, bei denen Sie die verschiedenen Geräte ausprobieren können.

Experten raten Abnehmwilligen zu einer Mischung aus Kraft- und Ausdauersport. Dass Joggen, Radfahren & Co. die Pfunde purzeln lassen, ist allgemein bekannt. Doch weniger präsent ist die Tatsache, dass auch Krafttraining für den Muskelaufbau Übergewicht bekämpft. Die Rechnung ist ganz einfach: Muskeln benötigen Energie. Je mehr Muskeln ein Körper hat, desto mehr Energie braucht er also. Der sogenannte „Grundumsatz“ steigt, was bedeutet, dass ein muskulöser Körper auch im Ruhezustand mehr Kalorien verbraucht.

Das beste Fitnessgerät zum Abnehmen ist also eines, das Kraft und Ausdauer trainiert. Rudergeräte gelten hier als besonders gute Wahl, doch auch Crosstrainer gelten als Turbo beim Abspecken.