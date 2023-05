Mit Holz und Feuer zu einem köstlichen Grillfest: Die besten Holzkohlegrill-Tipps

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Die Grillsaison steht an. Für viele Hobbygriller gibt es nur einen wahren Grill: den Holzkohlegrill. © PantherMedia/stockbrokerxtra

Sommersaison heißt auch Grillsaison. Spätestens dann stellt sich für viele die Frage nach dem geeigneten Grill. Wir stellen hier mehrere Holzkohlegrills vor.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Der Duft von gegrilltem Fleisch und Gemüse, das gesellige Beisammensein, dazu an der frischen Luft. Grillen zählt zu den beliebtesten Hobbies in Deutschland. Wenn die ersten Sonnenstrahlen erscheinen, startet in vielen Haushalten die Grillsaison. Für viele Grillmeister stellt sich dann die Frage nach dem passenden Grill. Die Produktpalette reicht dabei von Gasgrills über Elektrogrills bis hin zu den traditionellen Holzkohlegrills. Vor allem das Grillen mit Glut und Feuer bringt den absoluten Grillspaß in den heimischen Garten. Worauf sollte man beim Kauf eines Holzkohlegrills achten?

Holzkohlegrill kaufen: Darauf sollten Sie achten

Das Grillen mit Holzkohlegrill ist im Vergleich zum Elektro- oder Gasgrill zeitaufwändiger . Es dauert einige Minuten, bis die Holzkohle die richtige Temperatur erreicht und sich eine Glut gebildet hat. Doch danach gibt es das pure Grillvergnügen. Für viele gehört das Grillen mit Glut und Feuer einfach dazu.

. Es dauert einige Minuten, bis die Holzkohle die richtige Temperatur erreicht und sich eine Glut gebildet hat. Doch danach gibt es das pure Grillvergnügen. Für viele gehört das Grillen mit Glut und Feuer einfach dazu. Holzkohlegrills gibt es in unterschiedlichen Formen zu kaufen. Vom bekannten und beliebten Kugelgrill über den Säulengrill bis hin zum Schwenkgrill in XXL-Größe. Dem Grillspaß ist dabei keine Grenzen gesetzt. Wie groß Ihr Grill letztendlich sein soll, hängt natürlich vom verfügbaren Platz ab.

zu kaufen. Vom bekannten und beliebten Kugelgrill über den Säulengrill bis hin zum Schwenkgrill in XXL-Größe. Dem Grillspaß ist dabei keine Grenzen gesetzt. Wie groß Ihr Grill letztendlich sein soll, hängt natürlich vom verfügbaren Platz ab. Je nach Form unterscheiden sich die Holzkohlegrills in der Art der Luftverteilung, in ihrer Grillfläche, im Material sowie in der Ausstattung und damit auch im Preis.

Holzkohlegrill kaufen: Weber 15301001 Performer Holzkohlegrill

Weber 15301001 Performer Holzkohlegrill © Amazon Produktbild

Preis 799,25 Euro Marke Weber Material Legierter Stahl Farbe Schwarz Maße (L x B x H) 73.7 x 106.7 x 110.5 cm Durchmesser Grillfläche 55,9 cm Gewicht 33 kg

Weber Performer Grill bestellen

Holzkohlegrill kaufen: Kamado Joe - Classic II

Kamado Joe - Classic II Keramischer Holzkohlegrill © Amazon Produktbild

Preis 1.369,57 Euro Marke Kamado Joe Material Keramik Farbe Rot Maße (L x B x H) 67,1 x 67,1 x 91,4 cm Durchmesser Grillfläche 46 cm Gewicht 116 kg

Kamado Joe bestellen

Holzkohlegrill kaufen: Tragbarer Oklahoma 19402088 Rambler

Oklahoma 19402088 Rambler Tragbarer Holzkohlegrill © Amazon Produktbild

Preis 314,49 Euro Marke Oklahoma Joe's Material Legierter Stahl Farbe Schwarz Maße (L x B x H) 49.5 x 68.1 x 55.4 cm Grillfläche Breite: 47 cm Gewicht 23,99 kg

Oklahoma 19402088 Rambler bestellen

Holzkohlegrill kaufen: Weber Master-Touch Premium GBS - SE E-5775

Weber Master-Touch Premium GBS - SE E-5775 © Amazon Produktbild

Preis 470,72 Euro Marke Weber Material Porzellanmailliert, Edelstahl Farbe Schwarz Maße (L x B x H) ‎72 x 65 x 141 cm Durchmesser Grillfläche 57 cm Gewicht 25 kg

Weber Master Touch Premium kaufen

Holzkohlegrill kaufen: Steckbarer Holzkohlegrill von Fennek

steckbarer Holzkohle-Grill aus Edelstahl von Fennek © Amazon Produktbild

Preis 104,95 Euro Marke Fennek Material Edelstahl Farbe Fennek Grill Maße (L x B x H) 28,4 x 19,3 x 27,7 cm Grillfläche 27,0 x 18,3 cm Gewicht 3,1 kg

Fennek Holzkohlegrill bestellen

Holzkohlegrill kaufen: Taino Hero XL Holzkohle-Grillwagen

Taino Hero XL Holzkohle-Grillwagen © Amazon Produktbild

Preis 169,99 Euro Marke Taino Material Edelstahl Farbe Schwarz, Silber Maße (L x B x H) 124 x 124 x 114 cm Grillfläche Hauptkammer: ca. 57 cm x 42 cm (2-tlg. Grillrost) Gewicht 24 kg

Grillwagen jetzt bestellen

Vom Feuer zur Glut: So geht es mit dem Holzkohlegrill richtig

Das Grillen mit einem Holzkohlegrill ist beinahe schon als Kunst zu verstehen. Für nicht wenige Hobbygriller ist man erst dann ein richtiger Könner, wenn man das Grillen mit Feuer und Glut beherrscht. Doch, wie geht das Anzünden richtig? Was man muss beachten, um aus Feuer Glut zu bekommen? Hierfür muss der Griller einfach den Kamin des Holzkohlegrills mit Briketts oder Kohle befüllen und mittels einen Grillanzünders zum Brennen bringen bringen. Ganz wichtig: Die Glut braucht Luft! Nach etwa 20 Minuten sollte aus dem Feuer eine Glut entstehen. Los geht‘s mit dem Bruzzeln! Guten Appetiti! (pm) *merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Auch interessant: Pfannen-Vergleich: Edelstahl, Gusseisen oder Keramik – das sind die Unterschiede.