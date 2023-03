Heuschnupfen-Tabletten: Diese Mittel helfen bei Symptomen

Von: Philipp Mosthaf

Über 12,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Heuschnupfen. Mit Tabletten können die Symptome bekämpft werden. (Symbolbild) © IMAGO / Westend61

Viele Menschen plagen sich im Frühjahr mit Heuschnupfen herum. Medikamente helfen gegen die Pollenallergie. Wir stellen Ihnen Heuschnupfen-Tabletten vor.

Wenn im Frühjahr die Blumen blühen, die Bäume sprießen und die Gräser wachsen, dann beginnt für viele Menschen eine Leidenszeit. Über 12,5 Millionen Menschen leiden an Heuschnupfen, die häufigste Allergie in Deutschland. Geschwollene Augen, triefende Nasen und ein ständiger Juckreiz sind die häufigsten Symptome der Pollenallergie. Vielen Leidtragenden bleibt dann meist nur noch der Griff zu den Medikamenten. Während Augentropfen und Nasenspray gegen die Symptome an den betroffenen Stellen gezielt helfen, wirken sich Heuschnupfen-Tabletten auf den ganzen Körper aus. Tabletten bewirken schon nach wenigen Minuten bis zu einer Stunde eine schnelle Linderung. Die Antihistaminika wirken sehr schnell. Jedoch machen Tabletten gegen die nervende Pollenallergie auch oft müde, weshalb viele Menschen diese vor dem Schlafengehen einnehmen, um so ausgeruht in den nächsten Tag zu starten. Wir stellen Ihnen verschiedene Heuschnupfen-Tabletten vor.

Günstig & gut: Heuschnupfen-Mittel der Stiftung Warentest

Heuschnupfen-Tabletten: Lora ADGC Tabletten

Lora ADGC Tabletten. © Amazon Produktbild

Preis 9,90 anstatt 10,37 Euro Menge 100 Tabletten Wirkstoff Loratadin 10 mg Anwendung Für Erwachsene und Kinder über 6 Jahren geeignet Weitere Inhaltsstoffe Lactose

Heuschnupfen-Tabletten: Cetirizin Hexal

Cetirizin Hexal. © Amazon Produktbild

Preis 15,49 Euro Menge 100 Tabletten Wirkstoff Cetirizindihydrochlorid 10 mg Anwendung Für Erwachsene und Kinder über 6 Jahren geeignet Weitere Inhaltsstoffe Lactose-Monohydrat

Heuschnupfen oder Pollenallergie? Beide Begriffe schwirren wie Pollen durch die Luft. Aber was bedeutet was? Lesen Sie in diesem Beitrag die Unterschiede einfach erklärt.

Heuschnupfen-Tabletten: Lorano akut

Lorano akut. © Amazon Produktbild

Preis 18,48 anstatt 19,51 Euro Menge 100 Tabletten Wirkstoff Loratadin 10 mg Anwendung Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren geeignet Weitere Inhaltsstoffe Lactose-1-Wasser

Heuschnupfen-Tabletten: Cetirizin AL

Cetirizin AL 10 mg Filmtabletten. © Amazon Produktbild

Preis 8,09 anstatt 8,56 Euro Menge 100 Tabletten Wirkstoff Cetirizindihydrochlorid 10 mg Anwendung Für Erwachsene und Kinder über 6 Jahren geeignet Weitere Inhaltsstoffe Lactose

Heuschnupfen-Tabletten: DHU Heuschnupfenmittel

DHU Heuschnupfenmittel. © Amazon Produktbild

Preis 10,96 anstatt 15,89 Euro Menge 100 Tabletten Wirkstoff Luffa operculata D4, Galphimia glauca D3, Cardiospermum D3 (homöopathisch) Anwendung Für Erwachsene und Kinder über 6 Jahren geeignet Weitere Inhaltsstoffe Lactose und Weizenstärke bzw. 22 Vol.-% Alkohol

Wie sich der Klimawandel auf den Heuschnupfen auswirkt

Immer mehr Menschen leiden unter Heuschnupfen. Dies hängt unweigerlich auch mit den Schadstoffen in der Luft zusammen. Das Klimagas CO₂ sorgt für mehr Pollen in der Luft, Ozon und Feinstaub machen die winzig kleinen Biester aggressiver. Klimawandel und Umweltverschmutzung verschärfen den Heuschnupfen bei den Menschen. Der Klimawandel führt zu steigenden Temperaturen, dadurch gibt es längere Pollenflugzeiten und eine höhere Konzentration der Pollen. Viele Leidtragenden, die erst in der Hochsaison im April oder Mai Beschwerden haben, müssen bereits im März zu ersten Heuschnupfen-Medikamenten greifen. Die Pollensaison beginnt immer früher, was auch ein Blick auf die Zahlen bestätigt. Höhere Temperaturen, viel Sonne und wenig Regen sorgten schon in diesem Februar in Berlin dafür, dass die höchste Zahl an Erlen-Pollen seit 34 Jahren gemessen wurde.