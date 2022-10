3 Heizlüfter fürs Bad zum halben Preis

Von: Nina Dudek

Teilen

Diese Heizlüfter machen das Bad im Nu mollig warm. © eBay

Wenn es schnell gehen muss, sind Heizlüfter noch immer unschlagbar. Gerade morgens im Badezimmer sorgen sie für Expresswärme. Diese drei Heizlüftermodelle gibt es über 50 % günstiger.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Es gibt wohl kaum etwas Ungemütlicheres in der Früh, als noch verschlafen in ein klammes Badezimmer zu tappen. Doch angesichts der immer weiter steigenden Energiekosten überlegt man es sich natürlich gründlich, die Zentralheizung einzuschalten. Gerade, wenn man morgens ohnehin das Haus zur Arbeit verlässt. Auch als Alternative zur Gasheizung kommen größere Modelle infrage.

In diesem Fall ist der gute alte Heizlüfter nach wie vor eine der besten Methoden, um schnell Wärme ins Badezimmer oder auch jeden anderen Raum zu bekommen – ohne gleich die ganze Wohnung oder das Haus heizen zu müssen.

Auf diesen Trend reagiert eBay derzeit und hat etliche Heizlüfter drastisch reduziert. Diese 3 Modelle gibt es sogar zum halben Preis!

☑️ Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands

☑️Sofort lieferbar

☑️Kostenloser Rückversand

50 % Rabatt: Mini Heizlüfter fürs Bad

Mini Heizlüfter nur 19,90 € statt 39,90 € © eBay

Mini Heizlüfter bei eBay

Für dieses kleine Powerpaket zahlen Sie gerade nur 19,90 Euro statt 39,90 Euro . Mit seinen leistungsstarken 400 Watt lassen sich Räume bis zu 32 m² beheizen. Ideal auch fürs Camping!

✔️ Sehr effizient mit 400 W

✔️ 12 h Timer

✔️ Einstellbare Temperatur von 15° bis 32°

✔️ Keramikheizelement

✔️ Maße: 18 x 11 x 8 cm (HxTxB)

58 % Rabatt: 2000 W Schnellheizer mit Ventilatorfunktion

Schnellheizer für 24,90 € statt 59,90 € © eBay

Schnellheizer bei eBay

Für schlappe 24,90 Euro statt 59,90 Euro bietet eBay gerade diesen Express-Heizlüfter an. Mit zwei Leistungsstufen 1.000 und 2.000 Watt ist er darauf ausgelegt, punktuell die Temperatur zu erhöhen, beispielsweise vor der Dusche oder am Wickeltisch. Praktisch: Neben der Heizfunktion gibt es auch eine Lüfterfunktion mit Kaltluft.

✔️ 2 Stufen 1000 W oder 2000 W

✔️ 3 einstellbare Leistungsstufen: kalt, warm, heiß

✔️ Temperaturregelung über Thermostat

✔️ Horizontal oder vertikal verwendbar

✔️ Maße: 18 x 11 x 8 cm (HxTxB)

50 % Rabatt: Bad-Heizstrahler 1000 W

Bad Heizstrahler nur 29,90 € statt 59,90 € © eBay

Mobiler Heizstrahler bei eBay

Diesen mobilen Bad-Heizstrahler hat eBay um die Hälfte reduziert von 59,90 Euro auf nur 29,90 Euro. Das keramische Heizelement erwärmt sich mit seiner Leistung von max. 1000 Watt schnell und lässt sich über einen Thermostat individuell einstellen.

✔️ Klein und mobil in stylishem Design

✔️ 3 einstellbare Leistungsstufen: kalt, warm, heiß

✔️ Zusätzliche Kaltluftfunktion

✔️ Überhitzungs- sowie Umkippschutz

✔️ Maße: 12 x 10,5 x 21 cm (HxTxB)