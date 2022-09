Marken Heißluftfritteusen von Philips & Tefal radikal reduziert

Von: Nina Dudek

Sparen Sie bis zu 190 € auf Marken Heißluftfritteusen von Philips oder Tefal. © Amazon

Mit Heißluftfritteusen von Tefal und Philips purzeln nicht nur die Kalorien von Pommes – sondern bei Amazon auch die Preise. Zwei Fritteusen zum Minipreis für Maxigenuss.

Seit die Heißluftfritteuse 1989 in den USA zum Patent angemeldet wurde, erlebte sie einen Siegeszug über die ganze Welt. Knusprige goldene Pommes oder Chicken-Nuggets mit bis zu 90 Prozent weniger Fettgehalt – eine geniale Idee, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert.

Mit einer Heißluftfritteuse lassen sich Pommes im Handumdrehen zubereiten, neben der Ersparnis von Kalorien und Fett muss außerdem auch niemand mehr mit Unmengen an Frittierfett in der heimischen Küche hantieren.

Amazon hat Heißluftfritteusen von Philips und Tefal gerade bis zu 47 Prozent reduziert.

Heißluftfritteuse Philips Premium Airfryer XXL

Philips Domestic Appliances Philips Premium Airfryer XXL © Philips

Die neue Technologie zur Fettbeseitigung entfernt überschüssiges Fett aus den Speisen – die gesündere Art zu frittieren für bis zu 6 Portionen.

Jetzt für nur 269 € statt 399,99 € (Ersparnis 130 €)

✔️ Philips Airfryer: 1,5 Mal schneller zubereiten als im Backofen ✔️ Ohne Vorheizen ✔️ 90 % weniger Fett als herkömmliche Fritteusen ✔️ Fat Removal Technologie fängt überschüssiges Fett auf ✔️ Zum Frittieren, Backen, Grillen, Braten oder sogar Aufwärmen ✔️QuickClean und spülmaschinenfest für alle abnehmbaren Teile ✔️ Hunderte Rezepte in der App + kostenloses Rezeptheft

Heißluftfritteuse Tefal 2-in-1 ActiFry Genius XL

Tefal YV9708 ActiFry Genius XL 2 in 1 © Tefal

Mit zwei Kochbereichen eine vollständige Mahlzeit in nur einem Durchgang zubereiten – mit 99 Prozent weniger Fett.

Jetzt für nur 219 € statt 409,99 € (Ersparnis 190,99 €)

✔️ Heißluft-Zirkulation mit rotierendem Rührarm & automatischer Temperaturkontrolle ✔️ 2 Kochbereiche inkl. zusätzliche Grillplatte ✔️ 9 automatische Programme mit großer Touchscreen Oberfläche ✔️ Verspäteter Start bis zu 9 Stunden & Warmhaltefunktion ✔️ Sämtliche Bestandteile herausnehmbar & spülmaschinengeeignet