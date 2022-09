Makita: Sparen im Set mit Top-Angeboten vom 18V-Set bis zum Werkzeugkoffer

Von: Nina Dudek

Teilen

Mit seinen Akku-Werkzeugen liefert Makita zuverlässige Qualität zum fairen Preis – ganz besonders im Set. © pressmaster/PantherMedia

Makita Sets sind bei Hobbyheimwerkern und Profis gleichermaßen gefragt, denn sie bieten Qualität zum fairen Set-Preis. Unsere 5 Favoriten für jeden Fall stellen wir Ihnen hier vor.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Den Winkelschleifer vom Nachbarn leihen, den Akkuschrauber vom Schwiegervater und den Schlagschrauber vom Arbeitskollegen: Wer hat nicht schon einmal Werkzeug ausgeliehen? Auf die Schnelle oder aus der Not heraus am Feiertag natürlich eine prima Lösung – sofern sich das Netzwerk aus Freunden, Familie und Bekannten als gut ausgestattete Hobby-Heimwerker entpuppt. Doch wer kennt schon so viele gut ausgestattete Handwerker? In der Regel die wenigsten.

Wer oft und gerne selbst in Haus und Garten Hand anlegt, ist mit Akku-Werkzeug-Sets von Makita meist gut beraten. Erstens enthalten Sie jene Utensilien, die oft gefragt sind, zweitens lässt sich im Set oft bares Geld sparen.

Makita Set 18V: Das XXL-Paket für Durchstarter

Das XXL-Paket enthält sechs Werkzeug-Klassiker inklusive drei Akkus © Estermann Warenhandels GmbH.

Makita-Set kaufen

Dieses Set ist der ideale Einstieg für Hobby-Heimwerker, die quasi „bei null“ mit ihrer Werkstattausrüstung starten. Das XXL-Paket enthält sechs Werkzeug-Klassiker inklusive drei Akkus.

Set-Preis bei Amazon: ab 759 Euro

Im Makita-Set enthalten

Winkelschleifer Schleifscheibendurchmesser: 115 mm; Schleifscheibenbohrung: 22,23 mm Schlagbohrschrauber Drehmoment 58 Nm - 91 Nm; Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm, Bohrdurchmesser Holz Ø 76 mm Schlagschrauber Schlagzahl 0 - 3.200 min-1; Anziehdrehmoment max. 160 Nm, Schrauben M5 - M14 Handkreissäge 228 Millimeter Klingenlänge und 3,7 Umdrehungen pro Minute Reciprosäge/Säbelsäge Schnittleistung Holz 225 mm; Schnittleistung Rohre 130 mm Ø, stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse LED Lampe Ultrahelle Akku-Lampe, 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium LED mit langer Lebensdauer

Makita-Set für Löcher aller Art: Bohrer & Bits

Dieses 256-teilige Makita-Set ist ein echter Klassiker. © Amazon

Bohrer-Bit-Set kaufen

Dieses 256-teilige Makita-Set ist ein echter Klassiker und darf eigentlich in keiner Hobby-Werkstatt fehlen. Das Bohrer- und Schraubenset eignet sich zum Bohren in Holz, Stein und Metall und wird in einem kompakten und leicht zu transportierenden, langlebigen Kunststoff-Koffer geliefert.

Set-Preis bei Amazon: 79,95 Euro statt 109 Euro

Im Maktika-Set enthalten

45 HSS-R Metallbohrer 1 mm - 8 mm 8 Holzbohrer 3 mm - 10 mm 5 flache Bits 12 mm - 150 mm 9 Steinbohrer 3 mm - 300 mm 110 Schraubendreher-Bits 25 mm PH0 - H6 20 Schraubenbits 50 mm PH1 - PZ3 20 Muttern-Sätze 5/32 - 13 2 Stecknuss-Adapter ¼'' DR und 3/8'' DR 4 Lochsägen 32 mm - 54 mm 4 Tiefenanschläge 3 mm - 10 mm 8 Sechskantschlüssel 1 mm - 6 mmm

Kaufen oder ausleihen?

Die meisten großen Baumärkte bieten einen Mietservice für Werkzeuge an. Wer eher selten zu Schlagbohrer und Winkelschleifer greift, findet in Leihwerkzeug eine gute Alternative. Doch es lohnt sich, die Leihgebühr mit dem Kauf eines Werkzeug-Sets gegenzurechnen. Denn die Makita-Setpreise gestalten sich oft günstiger als das mehrfache Ausleihen eines Einzelgeräts.

Geräte mieten Geräte kaufen ❌ Reser­vieren, abholen und abgeben – das kostet Zeit und dauert ✔️ Sofort und immer zur Hand ❌ Transport mit dem Auto belastet die Umwelt ✔️ Marke, Typ etc. können selbst gewählt werden ❌ Leihgebühr ggf. auf Dauer teurer als Set-Kauf ✔️ Bei häufiger Anwendung günstiger ✔️ Im Rahmen des Vertrags kommt der Verleiher für Reparaturen auf ❌ Müssen selbst repariert werden ✔️ Praktisch, wenn relativ spontan ein Gerät benötigt wird ❌ Benötigen Stauraum

Makita-Set für Härtefälle: Schlagbohrschrauber mit 96 Teilen

Für alle Fälle gerüstet mit Schlagbohrschrauber-Set mit 96 Teilen. © Schwemmer & Dorn

Schlagbohrschrauber-Set kaufen

Diesen leistungsstarken, kraftvollen und sehr handlichen Akku-Schlagbohrschrauber mit kurzer Bauform gibt es inklusive praktischem Alu-Schubladenkoffer. Mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe ist er mit einem maximalen Drehmoment von 62 Nm und 21 Stufen ein treuer Begleiter beim Schrauben, Bohren und Schlagbohren.

Set-Preis bei Amazon: 266,35 Euro statt 338 Euro

Im Makita-Set enthalten sind u. a.:

✔️ Alu-Schubladenkoffer ✔️ Doppelbit ✔️ Abbrechklingenmesser ✔️ Kontaktschutzkappe ✔️ Handschrauber ✔️ Schnellspannbohrfutter 13 mm ✔️ Maßband

Makita Set als Allzweckwaffe: Akku-Kombo-Kit 18 V

Schlagbohrschrauber und Winkelschleifer sollten in der Hobby-Werkstatt nicht fehlen. © Amazon

Akku-Kombo-Kit kaufen

Schlagbohrschrauber und Winkelschleifer: Zwei Geräte, die in kaum einer Hobby-Werkstatt fehlen sollten. Darum hat Makita diese beiden Must-haves zum günstigen Paket geschnürt, inklusive 3 Akkus. Der kraftvolle Akku-Schlagbohrschrauber mit 50 Nm Drehmoment punktet mit abschaltbarem Schlagwerk, der Akku-Winkelschleifer mit 125 mm Schleifscheibendurchmesser mit einem bürstenlosem Motor.

Set-Preis bei Amazon: 359 Euro statt 547,20 Euro

Im Makita-Set enthalten (inkl. 3 Akkus):

Akku-Schlagbohrschrauber Akku-Winkelschleifer ADT Automatic torque Drive Technology reguliert Drehzahl automatisch Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe Elektronischer Überlastschutz max. Drehmoment beträgt 50 Nm Mit Sanftanlauf Tiefentladeschutz Leerlaufdrehzahl 8500 min-¹ Drehmoment hart/weich 50 / 27 Nm Max. Schnitttiefe 29 mm Bohrleistung: Holz 38 mm, Mauerwerk 13 mm, Stahl 13 mm Max. Schleifscheiben-Ø 125 mm

Makita-Set für Um-die-Ecke-Arbeiter: Ratschen- und Bit-Kasten

Ein gut ausgestatteter Ratschenkasten mit großer Bitauswahl ist höchst nützlich. © UK Planet Tools Ltd.

Ratschen- und Bit-Kasten kaufen

Die verdeckte Mutter am Wagenboden, der versteckte Torx in der hinteren Ecke des Kleiderschranks: Wer hier ohne große Verrenkungen kraftvoll und ergonomisch arbeiten möchte, kommt um einen gut ausgestatteten Ratschenkasten mit großer Bitauswahl kaum herum. Makita hat die gängigsten und wichtigsten Größen in einem handlichen Set vereint.

Set-Preis bei Amazon: 44 Euro

Makita Werkzeuge: Welches wofür?

Schlagbohrschrauber, Akkuschrauber, Akkubohrer ... Wer den Wald vor lauter Bäumen im Geräte-Dschungel nicht mehr sieht: Keine Sorge, hier gibt es den Überblick. Welche Geräte es gibt und wofür sie eingesetzt werden, zeigt unsere Übersicht wichtiger Makita-Akkugeräte.

Gerätename Einsatzgebiet Schlagbohrer Allround-Werkzeug, das sowohl bohren als auch schrauben kann Bohrhammer Wenn der Schlagbohrer nicht mehr weiterkommt oder gar Stemmarbeiten notwendig sind Schlagschrauber Drehbewegung wird mit schlagender Vibration verstärkt. Für harte Fälle Winkelschleifer Auch Trennschleifer oder ''Flex'', schleift oder trennt Metall und Stein Reciprosäge Auch Säbelsäge, ungeführter, freier Schnitt nach dem Prinzip einer Stichsäge