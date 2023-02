Harry Potter Zauberstäbe, Roben & mehr: Die besten Fanartikel

Hogwarts-Merchandise

+ © Oleg.Ermak88/PantherMedia Fans können sich mit allerlei Fanartikeln zu Harry Potter ausstatten. © Oleg.Ermak88/PantherMedia

Von Ömer Kayali schließen

Zu Harry Potter gibt es unzählige Fanartikel – von Zauberstäben, Schals, Pullis bis zu Roben. Einige Highlights finden Sie in diesem Artikel.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Harry Potter fasziniert noch immer Millionen von Menschen – nicht nur Kinder und Jugendliche. Die Filmadaptionen der Bücher mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint in den Hauptrollen, haben den Hogwarts-Hype Anfang der 2000er-Jahre ins Rollen gebracht. Kaum zu glauben, aber seitdem der erste Teil „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in die Kinos kam, sind mittlerweile über 20 Jahre vergangen. Die damaligen Teenager sind mittlerweile längst erwachsen – das gilt nicht nur für die Schauspieler, sondern auch Fans. Doch die Harry-Potter-Anhänger lassen sich auch heute noch gerne in die zauberhafte Fantasy-Welt entführen.

Aktuell ist Harry Potter wieder in aller Munde, wegen des brandneuen Videospiels „Hogwarts Legacy“. Bei wem wieder die Lust auf Zauberei und Fantasy in der Potter-Welt entfacht ist, der findet im folgenden Abschnitt schöne Fanartikel.

Harry Potter-Fanartikel: Hogwarts-Schals – Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw & Hufflepuff

+ Hogwarts Schals © Amazon Produktbild

Harry Potter Zauberstab-Replikas

+ Harry Potter Zauberstab-Replikas © Amazon Produktbild

Bertie Botts Bohnen – Jelly Beans mit verrückten Geschmacksrichtungen

+ Bertie Botts Bohnen © Jelly Belly

Bertie Botts Bohnen jetzt bestellen

20 verschiedene Geschmacksrichtungen – leckere und auch eklige

Optimal als Geschenk für Fans

Hogwarts Magic School Siegelstempel-Set

+ Hogwarts Siegelstempel-Set © Pveath

Siegelstempel-Set jetzt bestellen

Holzgriff-Siegel

Wachsstempel mit Hogwarts-Wappen

Inklusive Wachsschmelzlöffel

2 weiße Kerzen

3 Siegelwachs

Geschenkverpackung

Hogwarts 3D-Puzzle von Ravensburger

+ Hogwarts 3D-Puzzle © Ravensburger

Hogwarts 3D-Puzzle jetzt bestellen

3D-Puzzle mit 540 Teilen

Maße: circa 44 x 41 x 40 cm

ab 10 Jahren geeignet

Harry Potter: Das inoffizielle Zauberbuch

+ Der inoffizielle illustrierte Leitfaden für die Zauberer-Ausbildung © Amazon Produktbild

Harry Potter Zauberbuch jetzt bestellen

Beschreibung aller bekannten Zaubersprüche aus dem Harry Potter-Universum

Mit Illustrationen zur Bewegung des Zauberstabs und Regeln bei der Aussprache

Lustige Tipps für die Verwendung der Zauber im Alltag

Unnützes Wissen für Potter-Fans – Teil 1 und 2

+ Unnützes Wissen für Potter-Fans © Amazon Produktbild

Unnützes Wissen für Potter-Fans Teil 1 bestellen

Unnützes Wissen für Potter-Fans Teil 1 bestellen