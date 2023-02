Halber Preis – Spitzenweine aus Süditalien „Limited Edition“

Genießer-Tipp

Sie zählen zu den absoluten Top-Weinen aus Sizilien, Apulien und den Abruzzen: 8 Edeltropfen, sonnenverwöhnt und temperamentvoll. Jetzt über 50 % Rabatt als limitierte Genießer-Edition.

Vier Weingüter im Süden Italiens wurden mit der begehrten Goldmedaille für Spitzenweine prämiert. Und vier Weine haben es in dieses Genießer-Weinpaket geschafft, das es nur in limitierter Anzahl zum Vorzugspreis von nur 39,90 Euro statt 89,66 Euro gibt.

2020 Feudo Arancio Nero d‘Avola – der Fruchtige

Samtig, fruchtig und mit viel Struktur: In Sizilien hat sich das Weingut Feudo Arancio einen hervorragenden Namen mit sortentypischen Weinen gemacht. Dieser Rosso wurde aus Siziliens bester Rotweinsorte Nero d‘Avola gekeltert und duftet nach Waldbeeren und Granatapfel.

2021 Nèro Nero di Troia – der Vollmundige

Wer sein dunkles Rubinrot im Glas sieht, weiß bereits: hier leuchtet kein Leichtgewicht. Der Gaumen gibt dem Auge recht, denn die historische Sorte Nero di Troia von alten apulischen Rebstöcken hält sich lange samtig und vollmundig im Abgang, mit einem Hauch dunkler Waldbeeren.

2021 Primitivo & Friends Merlot-Primitivo – intensiv, dicht und aromatisch

Primitivo und Merlot finden hier in einem einmaligen Cuvée zusammen. Von der Sonne Apuliens zu absoluter Spitzenqualität gereift, bringt jede Traube ihr Bestes in diesen Roten mit ein. Mit derartigen Glücksjahrgängen hat sich das Weingut Torrevento bereits einen Ruf als Botschafter der apulischen Weinkultur gemacht.

2020 Terre Vecchie Montepulciano – der spritzige Trockene

Dreimal in Folge wurde die Cantina Sociale di Tollo in den rauen Abruzzen als „beste Kooperative Italiens“ ausgezeichnet. In diesem violett-rubinroten Rosso ist es gelungen, der altehrwürdigen Montepulciano-Rebe zarte Aromen von Veilchen zu entlocken. Ein herrlich spritziger, trockener Roter als ideale Begleitung der mediterranen Küche.

