39 % Rabatt + 9 Monate gratis Drucken: HP All-in-One-Drucker zum Top-Preis auf Amazon

Von: Alina Wagner

HP ENVY 6020e Multifunktionsdrucker © Amazon

Teure Tinte sparen und einen hochwertigen HP Multifunktionsdrucker zum Top-Preis - was will man mehr? Nutzen Sie das Sparangebot noch bis zum 30.04.2023.

Mit diesem Multifunktionsdrucker des namhaften Herstellers HP haben Sie mehrere Arbeitsschritte in einem: Drucken, Kopieren, Scannen und noch mehr. Ideal für Ihr Homeoffice.

HP ENVY 6020e Multifunktionsdrucker - 39 % Rabatt

HP Drucker sind ideal für das Büro oder das Home-Office. © PantherMedia/toocan

Für nur 66,99 € statt 109,90 € kaufen

Drucken, Scannen und Kopieren in Farbe und Schwarzweiß

Ideal für Gruppen mit bis zu 3 Benutzern

Drucker verfügt über dynamische Sicherheitsfunktion

Druckgeschwindigkeit bis zu 10 Seiten/Min. (Schwarzweiß) und 7 Seiten/Min. (Farbe)

Verbindungsmöglichkeiten dank HP Smart-App: Smartphone, Tablet, WLAN, USB, Google Drive, Dropbox

Auch für Mac kompatibel

Ausschließliche Nutzung von Original HP Tinte während der Lebensdauer des Druckers erforderlich

Wie können Sie 9 Monate lang gratis drucken?

Voraussetzung für das Gratis Drucken ist der Kauf des HP Envy Druckers im Aktionszeitraum vom 1.02., bis 30.4.2023 und die Registrierung bei HP Instant Ink bis zum 02.5.2023. Dabei müssen Sie innerhalb von sieben Tagen nach der Druckerinstallation die Registrierung für HP Instant Ink abgeschlossen haben.

Aktivieren Sie während der Druckerinstallation HP+. Während der Probemonate sind tarifunabhängig bis zu 700 Seiten/ Monat inklusive.

Was ist Instant Ink?

Instant Ink ist ein flexibles Abo-Modell für originale HP Tinte oder Toner mit unterschiedlichen Tarifoptionen, welches anhand von Seiten und nicht auf Druckerpatronen basiert. Das bedeutet, es kommt auf Ihren individuellen Druckerverbrauch an. So wird passend nach Ihrem jeweiligen Druckervolumen entschieden, welches Tarif-Modell für Sie am geeignetsten ist und Sie bekommen die Patronen bei Bedarf geliefert.