Kaufen Sie das Billigste – Diese 3 günstigen Kinderfahrräder sind Testsieger

Von: Nina Dudek

Sie suchen ein sicheres, aber günstiges Kinderfahrrad? Dann kaufen Sie die drei Testsieger der Stiftung Warentest. Im Vergleich von 12 Kinderrädern hatten die günstigsten Modelle die Nase vorn.

Kinder und Jugendliche wachsen wie das Gras im Frühling: extrem schnell. Darum muss oft ein neues, größeres Fahrrad her. Doch nicht alle Eltern können oder wollen sich alle paar Jahre für teures Geld ein neues Kinderfahrrad leisten. Müssen sie auch nicht! Denn wie der Vergleich von zwölf Kinderfahrrädern der Stiftung Warentest zeigt, muss gut nicht teuer sein.

Ganz im Gegenteil sind die am besten bewerteten Kinderfahrräder sogar besonders günstig. Auch bei den besten Kinderfahrradhelmen von Stiftung Warentest ist nicht teuer immer gleich gut.

Bei Kindern ist die Wahl der passenden Fahrradgröße nicht so einfach. Im Gegensatz zu Erwachsenen, die bereits ein Gefühl für „passt“ oder „passt nicht“ entwickelt haben, können Kinder die richtige Radgröße noch nicht so wirklich einschätzen. Zu groß oder zu klein ist ganz egal: Kids sind immer begeistert, wenn sie damit eine Runde drehen können.

Darum sind Eltern gefragt, die richtige Größe zu ermitteln. Wer das Rad nicht im Fachhandel mit Beratung kauft, sondern im Internet bestellt, kann sich grob an folgender Liste orientieren.

Um die Schrittlänge und damit die optimale Fahrradgröße zu ermitteln, gibt es einen Trick. Stellen Sie ihr Kind mit durchgestreckten Beinen mit dem Rücken an eine Wand. Dann wird ein Buch ganz oben senkrecht zwischen die Beine geklemmt. Der Abstand von der Oberkante des Buchs bis zum Boden ergibt die Schrittlänge.

Das günstige Puky Skyride 20-3 Alu Light ist der Favorit von Stiftung Warentest. Mit einem „Sehr gut“ Sicherheit und Halt­bar­keit überzeuge es mit der Bestnote 2,2 im Test.

Nur knapp hinter dem günstigsten Testsieger landete das Cube Kid 200 Street. Mit der Gesamtnote 2,3 sowie ebenfalls „sehr guten“ Bewertungen für Sicherheit und Haltbarkeit. Preislich schneidet es ebenfalls gut ab.

Tipp: Achten Sie auf die Sitzposition

So cool ein Rennrad auch aussehen mag: Für Kinder ist die vornübergebeugte Sitzposition nichts. Denn Kinder nehmen ihre Umgebung nur in einem eingeschränkten Sichtfeld wahr. Das ist besonders im Straßenverkehr gefährlich. Darum ist es wichtig, dass Kinder möglichst aufrecht auf ihrem Fahrrad sitzen. So können kleine Radfahrer ihre Umgebung bestmöglich wahrnehmen – und sich sicherer unterwegs.