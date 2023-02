Großer WMF-Sale bei OTTO – bis zu 300 € Rabatt

Von: Nina Dudek

Teilen

Bis zu 300 € sparen im großen WMF Sale bei OTTO © WMF

Töpfe, Pfanne, Sets und Messer – OTTO räumt die Lager und bietet geradezu unverschämt hohe Rabatte auf Markenware von WMF. Billiger wird‘s nicht!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wir machen es kurz: Wer jetzt zugreift, spart bis zu 300 Euro Bares. OTTO hat beliebte Produkte von WMF gegenüber seiner regulären UVP derart reduziert, dass die Entscheidung eigentlich schon gefallen ist: Hier sollte jeder zuschlagen, der endlich Markenware in der Küche haben will.

Gerade WMF rangiert sonst in der obersten Preisliga und wir konnten unseren Augen kaum trauen, als uns hier Rabatte von fast 70 Prozent begegneten.

43 % Rabatt – WMF Küchenmaschine Profi Plus

WMF Küchenmaschine inkl. Fleischwolf + Spritzgebäckvorsatz im Wert ca. 95€ © WMF

✔️ inkl. Fleischwolf + Spritzgebäckvorsatz (Wert ca. 95 €)

✔️ Teig wie von Hand geknetet

✔️ 1.000 Watt Hochleistungsmotor mit 1,4 PS

✔️ Planetarisches Rührwerk

✔️ 8 Geschwindigkeitsstufen

399 € statt 699 €

53 % Rabatt – WMF Topf-Set »Inspiration«

WMF Topf-Set Inspiration © WMF

✔️ 7-teiliges WMF-Topf-Set

✔️ aus rostfreiem Cromargan®Edelstahl

✔️ inkl. Glasdeckel, für praktisches Sichtkochen

✔️ geeignet für alle Herdarten, auch Induktion

29,99 € statt 279,99 €

47 % Rabatt – WMF Messerblock »Profi Select«

WMF Messerblock »Profi Select« © WMF

✔️ 7 Teile: Kochmesser, Brotmesser, Zubereitungsmesser, Schälmesser, Spickmesser, Gemüsemesser

✔️ Klingen aus rostfreiem Spezialklingenstahl

✔️Gehärtete Klingen für lang anhaltende Schärfe

✔️Messerblock aus Bambusholz

109,99 € statt 209,00 €

47 % Rabatt – WMF Handmixer KULT S

WMF Handmixer KULT S © WMF

✔️ 300 Watt Leistung mit Turbofunktion

✔️ 5 Geschwindigkeitsstufen

✔️ Ink. je 2 Rühr- und Knethaken aus rostfreiem Cromargan®

36,90 € statt 69,99 €

38 % Rabatt – WMF Bratpfanne 28 cm

WMF Bratpfanne für alle Herdarten © WMF

✔️ Für alle Herde: Induktion, Gas, Elektro, Glaskeramik

✔️ Mehrschichtmaterial, mit kratzfester Edelstahl-Wabenstruktur

✔️ Antihaftversiegelung

✔️ 5 Jahre Garantie auf Material, Verarbeitung und Antihaftfähigkeit

79,99 € statt 129,99 €