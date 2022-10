Google Pixel 7 Pro kaufen: JETZT vorbestellen bei Amazon

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Das neue Google Pixel 7 Pro soll für 899 Euro erhältlich sein und ist in drei Farben verfügbar. © Google / Screenshot

Das neue Google Pixel 7 Pro kaufen und vorbestellen! Am 6. Oktober erschien das neue Android-Smartphone von Google. Jetzt ist es bereits vorbestallbar!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Am 6. Oktober um 16:00 Uhr (MEZ) war es endlich so weit: Google präsentiert auf dem „Made by Google“-Event seine neuen Flaggschiffe Google Pixel 7, das Pixel 7 Pro sowie die neue Google Pixel Watch! Bezüglich der Preise, Ausstattung und Verkaufsstart hält sich der US-Gigant noch bedeckt, doch im Vorfeld sind einige Informationen durchgesickert. Erfahren Sie hier, welche Neuerungen das neue Google Pixel 7 Pro bietet und wo Sie es kaufen und vorbestellen können. Wer sich das neue Gerät nicht holen möchte, kann bei den Vorgängermodellen jetzt natürlich richtig absahnen: So sind das Google Pixel 6, das Pixel 6 Pro sowie das Google Pixel 6a aktuell stark reduziert erhältlich.

Google Pixel 7 Pro jetzt vorbestellen

Google Pixel 7 Pro kaufen: Diese Angebote und Versionen sind verfügbar

Das neue Google Pixel 7 Pro ist ab dem 6. Oktober vorbestellbar. Der Verkaufsstart findet am 13. Oktober 2022 statt. Neben dem Google Pixel 7 Pro sind auch das Pixel 7 sowie die Pixel Watch ab sofort erhältlich.

🛒 Google Pixel 7 Pro, 128 GB – 899 Euro

🛒 Google Pixel 7 Pro, 256 GB – 999 Euro

🛒 Google Pixel 7, 128 GB – 649 Euro

🛒 Google Pixel 7, 256 GB – 749 Euro

Google Pixel 7 Pro kaufen und Kopfhörer oder Pixel Watch geschenkt bekommen

Das Google Pixel 7 Pro überzeugt in Ausstattung und Preis. Google überrascht aber weiter: Wer bis zum 17.10. ein Google Pixel 7 Pro vorbestellt oder kauft, bekommt die Google Pixel Watch oder die Google Pixel Buds Pro geschenkt! Jetzt zuschlagen lohnt sich also doppelt!

Google Pixel 7 Pro jetzt vorbestellen

„Made by Google“-Event: Livestream mit allen Infos zum Google Pixel 7 Pro

Die Google-Fans warteten sehnsüchtig darauf: Am Donnerstag, 6. Oktober, präsentierte Google seine neuen High-End-Geräte. Hier geht es direkt zum Event im Re-Live:

Google Pixel 7 Pro kaufen: Was ist neu?

Beim Design setzt Google bei der neuen Generation des Google Pixel auf das bewährte Design. Das Google Pixel 7 Pro ist in den Farben Odsidian, Hazel und Snow erhältlich. In Sachen technischer Ausstattung wurden im Vorfeld bereits einige Daten bekannt:

Neue 48-Megapixel-Kamera mit fünffach-optischem Zoom

12 GB Arbeitsspeicher

Bildwiederholrate von 120 Hz

Neuer Chip: Tensor G2

Staub- und wassergeschützt dank Schutzklasse IP68

Google Pixel 7 Pro jetzt vorbestellen

Google Pixel 7 Pro kaufen: Wie teuer wird das Smartphone?

Diese Nachricht ist doch überraschend: Anders als die Konkurrenz von Apple, Samsung und Co. wird Google den Preis bei den neuen Flaggschiffen wohl nicht erhöhen. Wie das Google Pixel 6 soll auch das Pixel 7 für 649 Euro erhältlich sein. Das Google Pixel 7 Pro ist jetzt bei Amazon für 899 Euro verfügbar zum Vorbestellen. Im Vergleich zur Flaggschiff-Konkurrenz setzt Google beim Preis erneut Maßstäbe.

Google 6 kaufen: Welche Angebote gibt es?

Wenn ein neues Smartphone auf den Markt kommt, ist es üblich, dass die Vorgängermodelle stark reduziert angeboten werden. Google-Fans können nun bei allen Varianten des Google Pixel 6 sparen. Hier sind die besten Angebote:

Google Pixel 6 für 533,80 € statt 649 €

Google Pixel 6a für 397,99 € statt 459,- €

Google Pixel 6 Pro für 690,96 €

Google Pixel 7 Pro jetzt vorbestellen