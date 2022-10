Google Pixel Watch kaufen & jetzt schon vorbestellen

Von: Nina Dudek

Das Design der Google Pixel Watch verbindet Klarheit und Geschmeidigkeit. © Google

Mit großer Spannung wurde das Debüt der ersten Smartwatch von Google erwartet. Wo kann man die Google Pixel Watch kaufen? Und wann erscheint die Google Pixel Watch nun endlich?

Seit dem 6. Oktober kann endlich die neue Google Pixel Watch vorbestellt werden. Wie gut ist die Smartwatch? Welche neuen Features gibt es? Und – ganz wichtig – wo kann man die Google Pixel Watch kaufen? Hier finden Sie Antworten auf die brennendsten Fragen.

Google Pixel Watch kaufen: Wann ist die Smartwatch im Handel erhältlich?

Google kündigte an, die Google Pixel Watch zusammen mit dem neuen Google Pixel 7 sowie dem Google Pixel 7 Pro zu launchen. Als Datum nannte der Konzen den „Herbst“. Nun wissen wir es aber besser: Release für die neuen Google-Produkte ist Donnerstag, der 6. Oktober 2022! Jetzt sind die Smartwatch und die beiden Smartphones auch vorbestellbar, ehe am 13. Oktober der Verkaufsstart ist.

🛒 Google Pixel Watch mit WiFi für 379 €

🛒 Google Pixel Watch mit LTE für 429 €

Google Pixel Watch in edlem Elfenbeinton © Google

Google Pixel Watch: Kaufe ich auch Neuerungen mit der neuen Smartwatch?

Natürlich geht es bei Google immer darum, mit jedem Relaunch eines Produktes noch besser zu werden. Auch bei der Neuentwicklung Pixel Watch haben sich die Ingenieure und Designer einiges einfallen lassen, um die Uhr von Konkurrenzprodukten wie beispielsweise der Samsung Galaxy Watch 4 abzuheben.

✔️ Das Design ist vor allem eines: smooth und auffällig unauffällig. Nur wenige Smartwatches möchte man schon beim ersten Anblick einfach gerne zwischen den Fingern und am Handgelenk fühlen. Ohne Ecken und Kanten, elegant und minimalistisch gehört die Google Pixel Watch auf jeden Fall zu diesen Sehnsuchtsobjekten.

✔️ Auf alle Fälle wird sich die Google Pixel Watch über die Wear OS by Google App mit dem Smartphone verknüpfen lassen, um noch mehr Funktionen zu nutzen.

✔️ Die Google Pixel Watch ermöglicht von überall aus Zugriff auf kompatible Smart-Home-Geräte.

✔️ Mit dem Know-how und den Technologien von Fitbit lassen sich Fitnessziele und Gesundheit auf hohem Niveau tracken und optimieren.

✔️ Insider meinen zu wissen, dass sich das Smartphone über eine Safety-Funktion an der neuen Google Pixel Watch sperren lässt.

✔️ Geplant sind wohl zwei Versionen der Google Pixel Watch: Ein Modell, das via Bluetooth die „Verlängerung“ des Smartphones am Handgelenk ist und eine Variante, die sich auch ohne Smartphone per LTE verwenden lässt.

Bevor Sie die Google Pixel Watch kaufen – hier ein Vorgeschmack im Video

