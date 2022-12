Tipps der Verbraucherzentrale: Das sind Ihre Rechte beim Geschenke umtauschen & Gutschein einlösen

Von: Nina Dudek

Umtauschen und Gutscheine einlösen ist ganz einfach, wenn man seine Rechte kennt. © Deklofenak/PantherMedia

Ein Geschenk gefällt oder passt nicht oder wurde doppelt gekauft? Es gibt viele Gründe, Weihnachtsgeschenke umzutauschen oder zurückzugeben. Die besten Tipps der Verbraucherzentrale

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Nach Weihnachten erleben der Einzelhandel sowie viele Online-Shops nochmal einen großen Ansturm. Schließlich möchten viele sofort ihre Gutscheine einlösen oder möglicherweise ein Geschenk umtauschen.

Die Verbraucherzentrale hat genau untersucht, welche Rechte Ihnen beim Umtausch oder Einlösen von Gutscheinen zustehen und worauf Sie achten müssen.

Darauf sollten Sie schon beim Gutscheinkauf achten

Mit wenigen Klicks online einen Gutschein bestellen und diesen gleich an den Beschenkten zustellen lassen. Was sich kinderleicht und bombensicher anhört, kann seine Tücken haben. Deshalb rät die Verbraucherzentrale, schon beim Kauf von Gutscheinen genau hinzusehen, denn für die meisten Gutscheine gilt eine allgemeine Verjährungsfrist von drei Jahren. Doch Achtung: Manche Händler stellen mitunter eine kürzere Frist aus! Nach Ablauf der Verjährungsfrist können Gutscheine dann zwar nicht mehr eingelöst werden, doch Sie haben Anspruch darauf, dass Ihnen der Geldwert des Gutscheins (eventuell abzüglich des entgangenen Gewinns des Händlers) innerhalb der dreijährigen Verjährungszeit erstattet wird.

Gutscheine können auch schrittweise eingelöst werden - wenn dies für den Händler zumutbar ist und keinen Verlust bedeutet

Außerdem gelten Amazon-Gutscheine als sehr seriös und haben zwei weitere klare Vorteile für den Verbraucher:

Amazon-Geschenkgutscheine und Geschenkkarten sind bis 10 Jahre nach Kauf des Gutscheins einlösbar Restguthaben wird bis zum Ablaufdatum automatisch gutgeschrieben

Können Gutscheine in bar ausgezahlt werden?

Wie die Verbraucherzentrale Hamburg ganz klar sagt: Nein. Wenn Sie für Ihren Gutschein nichts Passendes finden, können Sie nicht darauf bestehen, sich den Wert des Gutscheins bar auszahlen zu lassen. Denn der Gesetzgeber legt fest, dass ein Gutschein nur gegen eine Ware oder Dienstleistung eingetauscht werden darf.

Auch die Auszahlung eines eventuell anfallenden Restguthabens, wenn der Wert des Gutscheins nicht ganz verbraucht wird, ist nicht möglich – wird aber teils auf Kulanzbasis praktiziert.

Ausnahmefall für Barauszahlung Wenn der Gutschein sich auf ein bestimmtes Produkt bezieht, das während der Gültigkeit des Gutscheins nicht mehr erhältlich ist und der Warenbesitzer das Geld für den Gutschein bereits erhalten hat, muss er Ihnen den Betrag rückerstatten.

Gut zu wissen: personalisierte Gutscheine einlösen

Die Verbraucherzentrale erreichen immer wieder Anfragen, ob ein personalisierter Gutschein, in dem der Name des Beschenkten steht, nur von dieser Person eingelöst werden kann. Dem ist nicht so. „In der Regel ist ein Gutschein übertragbar, sodass er auch von einer anderen Person eingelöst werden kann“, wissen die Verbraucherexperten. „Denn dem Geschäft ist gleichgültig, welche Person den Gutschein einlöst.“

Personalisierte Geschenkgutscheine verleihen dem Ganzen also schlichtweg eine persönliche Note, der Name darin bedeutet aber nicht, dass nur diese Person den Gutschein einlösen darf.

Was für Gutscheine aus dem EU-Ausland gilt, lesen Sie hier

Geschenke umtauschen im Internet

Ein Geschenk im Laden umtauschen ist einfach – und fast jeder hat das schon einmal gemacht. Aber was, wenn der Artikel im Internet gekauft wurde?

Auch hier beruhigt die Verbraucherzentrale die Kunden, denn im Gegensatz zum Kauf im Laden, wo man auf die Kulanz der Händler hinsichtlich Umtausch angewiesen ist, können Internetartikel fast immer problemlos umgetauscht werden.

„Nahezu jeder im Internet geschlossene Vertrag kann innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Widerrufen (und die Ware zurückschicken) können Sie auch, wenn Ihnen der Artikel nicht gefällt“, raten die Experten. „Wichtig ist aber, dass die Widerrufsfrist an den Weihnachtsfeiertagen noch nicht abgelaufen ist.“

Geschenk umtauschen bei Amazon – so einfach geht‘s

Viele kaufen Weihnachtsgeschenke beim Onlineriesen Amazon. Und dort rechnet man generell damit, dass etliche Artikel umgetauscht werden. Entsprechend einfach macht es Amazon seinen Kunden, die Waren mit nur wenigen Klicks umzutauschen.

Klicken Sie unter www.amazon.de in das Amazon Online-Rücksendezentrum Klicken Sie auf „Artikel zurücksenden“ Wählen Sie in der entsprechenden Bestellung den Artikel aus, den Sie umtauschen möchten. Geben Sie den Grund für Ihren Umtausch an. Füllen Sie das kostenfreie Rücksende-Etikett aus, das der Lieferung beigefügt war.

Amazon berechnet automatisch den Differenzbetrag zwischen dem umgetauschten und dem neuen Artikel. Ist der neue Artikel günstiger, bekommen Sie Ihr Geld zurück.

Habe ich ein Recht darauf, Geschenke umzutauschen?

Auch hier heißt die Antwort der Verbraucherzentrale: Nein. „Es gibt kein generelles Umtauschrecht“, wissen die Experten der Verbraucherzentrale Niedersachsen: „Entgegen der weitläufigen Meinung können Sie Produkte nicht grundsätzlich umtauschen – Vertrag ist Vertrag. Das 14-tägige Widerrufsrecht gilt nicht bei Waren, die Sie im Einzelhandel gekauft haben. Ob und zu welchen Bedingungen Ihnen der Händler im Verkaufsgeschäft ein Umtauschrecht gewährt, entscheidet dieser ganz allein. Bei reinem Nichtgefallen sind Sie daher auf seine Kulanz angewiesen.“ Händler müssen Waren also nur unter bestimmten Voraussetzungen umtauschen.

Am besten ist es also, sich schon vor dem Kauf zu erkundigen und sich das Umtauschrecht schriftlich bestätigen zu lassen.