Ganz einfach mehr Komfort fürs Fahrrad: Federung nachrüsten

Von: Nina Dudek

Daumen hoch für die Federung: Bequem Fahrradfahren geht ganz einfach © Canva

Wussten Sie, dass Sie mit wenig Aufwand für ein wolkenweiches Fahrgegfühl auf Ihrem Fahrrad sorgen können? Dieser Beitrag verrät Ihnen, wie das geht, was es bringt und was es kostet.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Sogar Stadtradler kennen die unangenehmen Stöße, wenn das Fahrrad an unzureichenden Absenkungen am Radweg die Kanten rauf- und herunterholpert. „Autsch“ für das Gesäß und „Aua“ für die Handgelenke. Ganz zu schweigen von all jenen Radlern, die gerne mal die eine oder andere Abkürzung über einen Feldweg nehmen (müssen).

Wer ein „ganz normales“ Fahrrad ohne gefederte Gabel oder Rahmen besitzt, muss hart im Nehmen sein.

Was viele Basic-Fahrrad-Besitzer nicht wissen: Ihre unbequemen Bikes lassen sich ganz einfach wolkenweich nachrüsten.

Die Themen im Überblick

Wann ist eine Federung beim Fahrrad sinnvoll?

Die ehrliche Antwort lautet: immer. Denn bereits kleinste Kanten in der Stadt und natürlich Schlaglöcher oder Steine auf Naturwegen machen sich schnell bemerkbar – vor allem am Po, der auf ungefederten Rädern wirklich jeden noch so kleinen Stoß abbekommt. Ein gut gepolsterter Sattel fängt zwar einiges ab, auf längeren Strecken reicht das aber nicht.

Besonders viel Sinn machen gefederte Fahrräder bei:

Langen Strecken

Fahrten im Gelände & auf Schotterwegen

Bandscheibenproblemen

Arthrose in den Finger- und Handgelenken

Der schnellste Weg für (etwas) mehr Fahrkomfort Bereits über die Wahl der Reifen lässt sich schon einiges an Fahrkomfort dazugewinnen. Je größer und breiter der Reifen ist, desto weniger Druck beim Aufpumpen ist nötig. Das sorgt für „weicheren“ Komfort, denn er überrollt kleine Unebenheiten einfach.

Lenkerfederung zum Nachrüsten: Was bringt die Alternative zur Federgabel?

Eine Federgabel nachzurüsten, bedarf einiges an Materialkosten. Denn hier muss der komplette Vorbau des Fahrrades ausgetauscht werden. Und: Eine Federgabel sollte regelmäßig gepflegt und gewartet werden, ist also auch hier zeit- und kostenintensiv. Langlebige Markenprodukte wie Federgabeln von FOX Racing oder RockShox kosten bis zu 1.000 € und mehr.

Allerdings gibt es eine Alternative Federung „für vorne“, die viele gar nicht kennen – die Lenkerfederung.

Dabei handelt es sich um ein kleines Zwischenstück, den sogenannten gefederten Vorbau, das zwischen Lenker und Steuersatz gesetzt wird. Sie schlucken Stöße und Vibrationen und dämpfen Schläge mit einem Federweg von bis zu 40 mm.

Unterschiede zwischen Federgabel und gefedertem Vorbau

Federgabel bei Trekking- und Tourenrädern Gefederter Vorbau/Lenkerfederung Federweg 40 - 80 mm 20 - 40 mm Nötige Teile Tausch der kompletten Gabel Tausch des Vorbaus Kosten Ab ca. 400 € für ein Markenprodukt inkl. Montage Ab 160 € mit Selbstmontage Montage Am besten vom Fachmann Kann selbst getauscht werden

Empfehlenwerte gefederte Vorbauten zum Bestellen

Redshift ShockStop für 160,95 € statt 184,99 €

KINEKT Suspension Stem 189,07 €

Kann man diese Alternative zur Federgabel bei jedem Fahrrad nachrüsten?

Ja, das ist das Praktische an einem gefederten Vorbau. Die Zwischenstücke gibt es in verschiedenen Größen, die sich auf die gängigen Lenker- und Steuersätze verschiedenster Bikes montieren lassen. Ob Cityflitzer, Mountainbike oder Trekkingrad – grundsätzlich lassen sich alle Fahrradtypen mit dem gefederten Zwischenteil nachrüsten.

Alles, was Sie dafür benötigen, ist das passende Werkzeug, um die Schrauben zu lösen und wieder festzuziehen. In der Regel handelt es sich um Imbus- oder Torx-Schrauben.

Gefederte Sattelstütze nachrüsten: Bringt das was?

Eine gefederte Sattelstütze nachzurüsten ist noch sinnvoller, als die Lenkerfederung zu optimieren. Denn beim Radfahren lastet nahezu das gesamte Körpergewicht auf dem Po. Stöße und Unebenheiten landen also direkt am Allerwertesten und somit auch unangenehm in der Wirbelsäule.

Vollgefederte Fahrräder, sogenannte „Fullys“, findet man vor allem bei den Mountainbikes. Sie besitzen sowohl eine Federgabel als auch einen vollgefederten Rahmen – und das hat seinen Preis. Wer sich also nicht für viele Hundert oder gar Tausend Euro ein vollgefedertes Bike kaufen möchte, kann mit einer gefederten Sattelstütze viel erreichen.

Wie kann ich eine gefederte Sattelstütze nachrüsten?

Sie werden staunen, wie einfach das ist. Hierfür müssen Sie kein Profi sein.

Alles, was Sie dafür tun müssen, ist:

Schnellspanner oder Mutter an der Sattelstütze lockern (dort, wo sie auch die Sattelhöhe verstellen) Ziehen Sie den Sattel samt Sattelstütze aus dem Rohr Nun den Sattel an dessen Unterseite locker schrauben (meistens mit Imbus- oder Torx-Schrauben) und abnehmen Die neue Sattelstütze ins Rohr einführen und erst einmal grob feststellen Den Sattel auf der neuen Sattelstütze festschrauben Nun die Höhe des Sattels fein einstellen

Die beste gefederte Sattelstütze: die Testsieger von AllesBeste

Dass gut auch günstig geht, beweist der Test der Plattform AllesBeste. Gefederte Sattelstützen mit guter Qualität gibt es bereits für unter 100 Euro.

Das sind die Testsieger:

34,95 € statt 62,90 € – ercotec SP – 10.0

59,95 € – AARON Spring Federsattelstütze

64,99 € – Suntour Federsattelstütze SR SP12

128,25 € – by.schulz G.2 ST

Neuheit: Foreverup stoßabsorbierende Sattelfeder

Die stoßabsorbierende Sattelfeder Foreverup eignet sich für alle Fahrradtypen. © Amazon

So einfach, wie genial: Foreverup lässt sich nur mit einem Sechskant-Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten) in wenigen Minuten zwischen Sattel und herkömmliche Sattelstütze bauen. Die stoßabsorbierende Sattelfeder eignet sich für Fahrer von bis zu 15 Kilogramm und puffert Unebenheiten aus.

20,99 € bei Amazon

Wieder da: Der Retro-Sattel mit Federung

Die Feder ist zurück: Retro-Fahrradsättel mit extra Dämpfung sind wieder schwer im Trend. © Amazon; eBay

Was Oma und Opa schon zu schätzen wussten, erlebt ein Revival: Fahrradsättel mit XL-Federn. Super bequem und super stylisch, eine enorm preisgünstige Lösung für Gelegenheits- und Kurzstrecken-Radler.

Fahrradsattel schwarz, 49,99 €

Fahrradsattel braun 29,54 € bei eBay